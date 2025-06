Daniel David nu vrea revenirea la teze şi semestre: „Să ne focalizăm pe ce putem face bine în sistemul pe care îl avem”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, respinge ideea reintroducerii tezelor după modelul vechi, dar şi revenirea la sistemul în care anul şcolar era împărţit în semestre, nu în module. El spune că oamenii ar trebui să se concentreze pe ce se poate face bine în sistemul actual.

În ceea ce priveşte tezele, ministrul a afirmat că profesorii au și acum posibilitatea de a face evaluări sumative.

„Nu opreşte nimeni pe nimeni să facă evaluări sumative pe disciplinele pe care le are, că se cheamă teză sau nu se cheamă teză, chiar contează? Chiar contează ponderea pe care o are în medie? Până la urmă contează evaluarea sumativă”, a subliniat ministrul, potrivit News.ro.

Daniel David a arătat că practica tezelor este una „neuniformă” în condiţiile în care standardele de evaluare nu sunt clar definite.

„Până când clarificăm aceste standarde de notare, eu vă sugerez să nu mai tot schimbăm şi să înnebunim copiii, nu există niciun argument psiho-pedagogic pentru care ar trebui să ne reîntoarcem de la module la semestre, e drept că nu am avut argumente foarte puternice nici când am trecut de la semestre la module, dar odată ce am trecut şi lucrurile funcţionează, nu mai tot facem schimbări bulversând copiii. Aşa că v-aş ruga să ne focalizăm pe ce putem face bine în sistemul pe care îl avem, fără să ne apucăm să schimbăm din nou sistemul în arhitectura lui”, a mai spus ministrul Educaţiei.

Editor : M.B.