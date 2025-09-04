Live TV

Exclusiv Daniel David spune că toți profesorii titulari și-au completat norma cu două ore: „Nimeni nu pleacă din sistem”

Data actualizării: Data publicării:
daniel david face declaratii la guvern
Daniel David. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Nimeni nu-și reduce salariul” Ce se întâmplă cu profesorii suplinitori

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că majorarea normei didactice cu două ore „nu este un mod de a reduce salariul” și că toți profesorii titulari au putut să obțină cele două ore, „deci nimeni nu este dat afară din sistem”.

Ministrul Educației a precizat, joi seară, la Digi24, că creșterea normei profesorilor cu două ore nu este un mod de a le reduce salariul și a explicat că nu intenționa să introducă această măsură dacă situația economică era alta.

„Nu este un mod de a reduce salariul. În primul rând, dacă erau situații de normalitate, eu n-aveam miza de a crește norma cu două ore. Pentru mine nu asta însemna reforma. Dar creșterea cu două ore a venit pe următoarea logică: noi avem foarte multe norme, cam 30.000 la plata cu ora. Cheltuielile pentru acele 30.000 de norme aflate la plata cu ora într-un an erau undeva în jur de 2.700.000.000. Gândiți-vă că am început să întoarcem țara pe dos, pornind de la un deficit de 30 de miliarde, comparați suma și vă dați seama”, a spus Daniel David.

El a subliniat că a încercat ca numărul de ore predate să rămână în media europeană și a dat exemplul Spaniei și Irlandei. Acesta a mai spus că timpul de lucru este tot 40 de ore.

„Ideea a fost asta să ducem din orele care erau la plata cu ora, care costau atât de mult normele titularilor. Și atunci eu am spus bun, dacă le ducem, trebuie să le ducem într-o manieră în care nu ieșim din media europeană. Adică nu creștem la 21, cum este de exemplu în Spania, nu creștem la 22 cum este în Irlanda, mergem de la 18 la 20. Ca să simplific lucrurile, profesorii știu asta, salariul, de exemplu, într-o săptămână, tu ai 40 de ore de activitate, timpul de lucru, dacă vreți. Până acuma, din cele 40 de ore de pe parcursul unei săptămâni aveai 18 ore de predare. Acuma vei avea 20 într-o săptămână, dar timpul de lucru este tot 40 de ore”, a spus acesta.

Daniel David a explicat că prin această măsură profesorii vor putea interacționa mai mult cu copiii.: „M-am uitat, repet, cu toate că măsura este una care creează disconfort, încerci să cauți și elemente pe care poți să construiești. Copiii vor avea acces mai direct și mai mult timp la titular, fiindcă vei avea 20 de ore de interacțiune, nu 18 ore. Și, în același timp, sunt de acord că dacă profesorii din cele opt ore pe parcursul zilei predau un pic mai mult, trebuie să fie degrevați de activități birocratic-administrative”.

„Nimeni nu-și reduce salariul”

Daniel David a subliniat că toți titularii au reușit să-și acopere aceste două ore astfel că că nimeni nu este dat afară din sistem și nu sunt reduse salariile profesorilor.

„În acest moment să știți că toți titularii au putut să obțină cele două ore, deci nimeni nu este dat afară din sistem, nimeni nu-și reduce salariul. Ca să vorbim cinstit, 98,6% dintre ei au reușit să își completeze cele două ore, rămânând în exact aceleași unități școlare în care au fost înainte. Este drept 1,4% deci în acest procent, ei trebuie să meargă în mai multe unități școlare față de câte erau înainte, dar și aici am încercat să controlez și să ajut acest proces, în sensul că dacă deja erai în trei sau patru unități școlare, nu mergi în mai multe. Căutăm formula să rămâi doar în cele trei sau patru”, a precizat ministrul.

Ce se întâmplă cu profesorii suplinitori

„Eu când vorbeam de cele 30.000 de norme pe care l-am avut anul trecut la plata cu ora, erau norme socotite după ce aveam normele titularilor și suplinitorilor. Deci, altfel spus, o să avem rezultatele finale probabil într-o săptămână, două, că încă se mai fac concursuri. Vor fi foarte mulți suplinitori în sistem, ceea ce este un lucru bun. Suplinitor înseamnă că ai un contract pe perioadă determinat, adesea pe un an de zile. Suplinitorii sunt importanți și încă de obicei sunt oameni tineri care vin în sistem. Mai provoacă, ca să spun așa, vechile paradigme. Vom avea un număr foarte mare de suplinitori”, a spus Daniel David.

Ministrul Educației, prezent în studioul Digi24, a răspuns și la întrebarea trimisă de un telespectator care voia să știe dacă profesorii pot refuza să ia plata cu ora.

„Da. Pot să refuze plata cu ora. Este o activitate voluntară. Am spus acest lucru, nu te poate forța nimeni să iei ore la plata cu ora. Este o activitate voluntară. Dacă presează directorul, să vorbească cu inspectorul”, a dăspuns Daniel David.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
adrian nastase la beijing
4
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
copil
5
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Digi Sport
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
'Train With The Army' Event In Krakow, Poland - 05 Jul 2025
SUA taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru...
daniel david in studioul digi24
Sfatul ministrului Daniel David pentru părinți: „Să își ducă luni...
Nicușor Dan, președintele României.
Numirea șefilor serviciilor secrete: E o discuție colegială, fără...
coiful de aur cotofenesti
Tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents: procurorii olandezi renunță...
Ultimele știri
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele”
Daniel David, despre învățământul simultan: Avem sistemul, dar nu pregătim profesori în acest sens. Trebuie să ne hotărâm
Conservator sau progresist? De ce refuză Nicușor Dan să se definească și ce crede despre majoritatea românilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
david daniel istorie
Daniel David, despre măsurile din Educație: Din ministru al reformei, am ajuns unul al austerității. Aș fi putut fugi, dar n-am făcut-o
daniel david vorbeste la o sedinta
Mesajul ministrului Educației pentru studenții șicanați de profesori pentru că lucrează în timpul studiilor
daniel david
Temele cu AI, noua provocare din școli. Daniel David: „Nu contează dacă ai lucrat singur sau nu”. Ce îi sfătuiește pe profesori
Ministrul Educației, Daniel David. Foto- Digi 24
Daniel David, mesaj pentru sindicatele care amenință cu proteste: Și eu sunt supărat, și eu aș putea cere demisii
sala de clasa goala
Profesorii amenință să boicoteze începerea anului școlar. Cum spune un lider sindical că va decurge prima zi de școală
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a...
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de România pe dobânzi în primele șapte luni din 2025. Cât a ajuns datoria țării și cu cât...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de...
Adevărul
Nicușor Dan, despre viața sub pază: „Anunți când cumperi mălai, discuțiile cu copiii sunt cenzurate”
Playtech
Dezvăluirile martorilor tragediei de la Lisabona: “Era scăpat de sub control. S-a prăbușit ca o cutie de...
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Un nou incident diplomatic. Simion: Viktor Orban este „conducătorul Europei”. Val de jigniri la adresa...
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...