Ministrul Educației, Daniel David, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că majorarea normei didactice cu două ore „nu este un mod de a reduce salariul” și că toți profesorii titulari au putut să obțină cele două ore, „deci nimeni nu este dat afară din sistem”.

Ministrul Educației a precizat, joi seară, la Digi24, că creșterea normei profesorilor cu două ore nu este un mod de a le reduce salariul și a explicat că nu intenționa să introducă această măsură dacă situația economică era alta.

„Nu este un mod de a reduce salariul. În primul rând, dacă erau situații de normalitate, eu n-aveam miza de a crește norma cu două ore. Pentru mine nu asta însemna reforma. Dar creșterea cu două ore a venit pe următoarea logică: noi avem foarte multe norme, cam 30.000 la plata cu ora. Cheltuielile pentru acele 30.000 de norme aflate la plata cu ora într-un an erau undeva în jur de 2.700.000.000. Gândiți-vă că am început să întoarcem țara pe dos, pornind de la un deficit de 30 de miliarde, comparați suma și vă dați seama”, a spus Daniel David.

El a subliniat că a încercat ca numărul de ore predate să rămână în media europeană și a dat exemplul Spaniei și Irlandei. Acesta a mai spus că timpul de lucru este tot 40 de ore.

„Ideea a fost asta să ducem din orele care erau la plata cu ora, care costau atât de mult normele titularilor. Și atunci eu am spus bun, dacă le ducem, trebuie să le ducem într-o manieră în care nu ieșim din media europeană. Adică nu creștem la 21, cum este de exemplu în Spania, nu creștem la 22 cum este în Irlanda, mergem de la 18 la 20. Ca să simplific lucrurile, profesorii știu asta, salariul, de exemplu, într-o săptămână, tu ai 40 de ore de activitate, timpul de lucru, dacă vreți. Până acuma, din cele 40 de ore de pe parcursul unei săptămâni aveai 18 ore de predare. Acuma vei avea 20 într-o săptămână, dar timpul de lucru este tot 40 de ore”, a spus acesta.

Daniel David a explicat că prin această măsură profesorii vor putea interacționa mai mult cu copiii.: „M-am uitat, repet, cu toate că măsura este una care creează disconfort, încerci să cauți și elemente pe care poți să construiești. Copiii vor avea acces mai direct și mai mult timp la titular, fiindcă vei avea 20 de ore de interacțiune, nu 18 ore. Și, în același timp, sunt de acord că dacă profesorii din cele opt ore pe parcursul zilei predau un pic mai mult, trebuie să fie degrevați de activități birocratic-administrative”.

„Nimeni nu-și reduce salariul”

Daniel David a subliniat că toți titularii au reușit să-și acopere aceste două ore astfel că că nimeni nu este dat afară din sistem și nu sunt reduse salariile profesorilor.

„În acest moment să știți că toți titularii au putut să obțină cele două ore, deci nimeni nu este dat afară din sistem, nimeni nu-și reduce salariul. Ca să vorbim cinstit, 98,6% dintre ei au reușit să își completeze cele două ore, rămânând în exact aceleași unități școlare în care au fost înainte. Este drept 1,4% deci în acest procent, ei trebuie să meargă în mai multe unități școlare față de câte erau înainte, dar și aici am încercat să controlez și să ajut acest proces, în sensul că dacă deja erai în trei sau patru unități școlare, nu mergi în mai multe. Căutăm formula să rămâi doar în cele trei sau patru”, a precizat ministrul.

Ce se întâmplă cu profesorii suplinitori

„Eu când vorbeam de cele 30.000 de norme pe care l-am avut anul trecut la plata cu ora, erau norme socotite după ce aveam normele titularilor și suplinitorilor. Deci, altfel spus, o să avem rezultatele finale probabil într-o săptămână, două, că încă se mai fac concursuri. Vor fi foarte mulți suplinitori în sistem, ceea ce este un lucru bun. Suplinitor înseamnă că ai un contract pe perioadă determinat, adesea pe un an de zile. Suplinitorii sunt importanți și încă de obicei sunt oameni tineri care vin în sistem. Mai provoacă, ca să spun așa, vechile paradigme. Vom avea un număr foarte mare de suplinitori”, a spus Daniel David.

Ministrul Educației, prezent în studioul Digi24, a răspuns și la întrebarea trimisă de un telespectator care voia să știe dacă profesorii pot refuza să ia plata cu ora.

„Da. Pot să refuze plata cu ora. Este o activitate voluntară. Am spus acest lucru, nu te poate forța nimeni să iei ore la plata cu ora. Este o activitate voluntară. Dacă presează directorul, să vorbească cu inspectorul”, a dăspuns Daniel David.

Editor : M.I.