La câțiva kilometri de incendiul uriaș din Franța: Uzine care produc combustibil pentru rachete sunt amenințate de flăcări

Incendiul uriaș de vegetație din sud-vestul Franței amenință un vast complex industrial din domeniile aerospațial și de apărare, punând în primejdie uzine care produc unele dintre cele mai sofisticate tehnologii și care lucrează cu materiale extrem de periculoase, potrivit New York Times.

La doar 10 kilometri de incendiul care se apropie de orașul Bordeaux, muncitorii au fost evacuați dintr-un complex unde este procesat combustibilul pentru boosterele rachetelor nucleare lansate din submarine și dintr-o altă locație unde muncitorii dezasamblează și decontaminează aceste tipuri de rachete, după ce sunt scoase din uz.

„Toate zonele afectate au fost evacuate și toate măsurile necesare au fost luate pentru a le securiza”, a spus Gregor Waschinski din partea ArianeGroup, gigantul aerospațial germano-francez care operează uzine în localitatea Saint-Medard-en-Jalles și construiește rachetele spațiale Ariane folosite de Agenția Spațială Europeană și rachetele nucleare ale Franței.

ArianeGroup, ceilalți contractori din domeniul apărării și oficialii francezi nu au precizat dacă materialele combustibile și periculoase au fost mutate din locațiile care ar putea fi afectate de incendii.

Ingineri militari și muncitori în construcții au ajutat la defrișarea unor zone de la marginea regiunii afectate de incendii pentru a opri extinderea flăcărilor, potrivit prefectului Sophie Brocas.

Ministerul francez al apărării a anunțat la finalul săptămânii trecute că a trimis „experți și echipamente” pentru a „securiza zonele industriale” din regiune, precum și 1.500 de soldați pentru protejarea proprietăților și evacuarea populației.

La doar 10 kilometri de incendiul uriaș care se apropie de orașul Bordeaux, se află un complex unde este procesat combustibilul pentru boosterele rachetelor nucleare lansate din submarine și o altă locație unde aceste rachete sunt dezasamblate și decontaminate după ce sunt scoase din uz. Foto: Profimedia Images

Incendiul amenință „locul de naștere al industriei aerospațiale”

ArianeGroup are trei uzine în regiunea afectată, atât în Saint-Medard-en-Jalles, descris ca fiind „locul de naștere al industriei aerospațiale”, cât și în localitatea Le Haillan din apropiere, acolo unde compania construiește motoare de rachete și asamblează boosterele rachetelor. Ambele uzine, cât și localitățile adiacente au fost evacuate.

Compania aerospațială Safran, cunoscută în special pentru motoarele de avioane comerciale pe care le construiește, a închis și ea patru uzine din regiune. Alte companii care operează în Aeroparcul Bordeaux sunt Dassault Aviation, Airbus Atlantic și Thales.

Dassault Aviation a transmis că a mutat, în cooperare cu autoritățile naționale și regionale, mai multe echipamente importante din locațiile care ar putea fi afectate de incendii.

Celine Lartigue, o asistentă socială din Saint-Medard-en-Jalles, și-a părăsit locuința vineri noaptea împreună cu vecinii și prietenii ei, refugiindu-se într-un centru expozițional din Bordeaux, unde se află acum sute de alte persoane care au fugit din calea flăcărilor.

„Ar fi arogant să spui că Saint-Medard nu va arde; ar fi ca și când te crezi mai puternic decât natura”, a spus Lartigue.

Editor : Raul Nețoiu