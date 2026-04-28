Condiții greu de suportat pentru elevii unui liceu de elită din Timișoara, care sunt nevoiți să învețe în săli pline cu igrasie și mucegai. La ore, unii dintre ei au ajuns chiar să poarte măști. Sunt și elevi care s-au îmbolnăvit din cauza condițiilor din școală. Clădirea este monument istoric, așa că intervențiile au fost limitate. Acum, elevii, părinții și dascălii deopotrivă cer relocarea școlii.

Pereți plini de mucegai și igrasie la tot pasul - sunt condițiile în care învață, zi de zi, elevii Liceului Teoretic „William Shakespeare” din Timișoara. Tocmai din această cauză, unii dintre profesori poartă mască la cursuri.

„Există un miros neplăcut care da, pentru mine este problemă să respir”, recunoaște Christine Adam, profesoară limba engleză.

Sunt și elevi care au ajuns la medic din cauza asta, iar părinții sunt revoltați.

„Pereții sunt plini de mucegai, umezeală, praf, cade tencuiala și astmul cu dermatita s-au intensificat. Urmează a patra internare. Lipsim foarte mult de la școală din cauza asta”, spune revoltată Elisabeta Claudia Țerigariu, mama unuia dintre elevi.

Sălile de clase sunt mici și înghesuite, iar scările de pe holurile școlii sunt pline de „capcane”, spun părinții.

„Au căzut copii, au căzut părinți, a căzut doamna director adjunct al școlii anul trecut de două ori, am căzut și eu. Pentru ei, școala este un chin, în zilele noastre”, e de părere Corina Lupu, mama unui alt elev.

Clădirea liceului este monument istoric. De-a lungul anilor, s-au făcut reparații la acoperiș și a fost îndepărtată tencuiala afectată, însă umezeala a revenit la scurt timp.

„Pe lângă problemele de la interior, elevii și profesorii se plâng și de cele de la exterior, pentru că majoritatea claselor sunt la nivelul unui șantier care are termen 24 de luni”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Îi deranjează sunetul, zgomotul, dar și praful”, spune Elisabeta Diaconu Ivanici, părinte.

Conducerea școlii cere relocarea urgentă.

„Este o problemă de sănătate publică atât a elevilor, cât și a profesorilor”, declară directorul Liceului Teoretic „William Shakespeare” Timișoara, Claudiu Crepcea.

„Suntem în discuții cu autoritatea locală, pentru a rezolva, temporar sau pe un termen mediu și chiar lung, evident, problemele pe care le au copiii și părinții”, declară inspectorul școlar general al ISJ Timiș, Aura Danielescu.

„Noi, din anul 2024, am pus pe masă o soluție. Școala a renunțat din motive care nu țin de primărie, iar o relocare la acest moment este puțin mai dificilă și, evident, toate părțile trebuie să se așeze la masă”, transmite purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara, Silvana Andreaș.

La Liceul Teoretic „William Shakspeare” din Timișoara învață peste 1.300 de elevi.

