Live TV

Video Educație printre mucegai și igrasie. Cum arată liceul de elită în care dascălii predau cu măști, iar elevii ajung periodic la medic

Data publicării:
scoala mucegai tm
Pereți plini de mucegai și igrasie la tot pasul - sunt condițiile în care învață, zi de zi, elevii Liceului Teoretic „William Shakespeare” din Timișoara. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Condiții greu de suportat pentru elevii unui liceu de elită din Timișoara, care sunt nevoiți să învețe în săli pline cu igrasie și mucegai. La ore, unii dintre ei au ajuns chiar să poarte măști. Sunt și elevi care s-au îmbolnăvit din cauza condițiilor din școală. Clădirea este monument istoric, așa că intervențiile au fost limitate. Acum, elevii, părinții și dascălii deopotrivă cer relocarea școlii.

Pereți plini de mucegai și igrasie la tot pasul - sunt condițiile în care învață, zi de zi, elevii Liceului Teoretic „William Shakespeare” din Timișoara. Tocmai din această cauză, unii dintre profesori poartă mască la cursuri.

„Există un miros neplăcut care da, pentru mine este problemă să respir”, recunoaște Christine Adam, profesoară limba engleză.

Sunt și elevi care au ajuns la medic din cauza asta, iar părinții sunt revoltați.

„Pereții sunt plini de mucegai, umezeală, praf, cade tencuiala și astmul cu dermatita s-au intensificat. Urmează a patra internare. Lipsim foarte mult de la școală din cauza asta”, spune revoltată Elisabeta Claudia Țerigariu, mama unuia dintre elevi.

Sălile de clase sunt mici și înghesuite, iar scările de pe holurile școlii sunt pline de „capcane”, spun părinții.

„Au căzut copii, au căzut părinți, a căzut doamna director adjunct al școlii anul trecut de două ori, am căzut și eu. Pentru ei, școala este un chin, în zilele noastre”, e de părere Corina Lupu, mama unui alt elev.

Clădirea liceului este monument istoric. De-a lungul anilor, s-au făcut reparații la acoperiș și a fost îndepărtată tencuiala afectată, însă umezeala a revenit la scurt timp.

„Pe lângă problemele de la interior, elevii și profesorii se plâng și de cele de la exterior, pentru că majoritatea claselor sunt la nivelul unui șantier care are termen 24 de luni”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Îi deranjează sunetul, zgomotul, dar și praful”, spune Elisabeta Diaconu Ivanici, părinte.

Conducerea școlii cere relocarea urgentă.

„Este o problemă de sănătate publică atât a elevilor, cât și a profesorilor”, declară directorul Liceului Teoretic „William Shakespeare” Timișoara, Claudiu Crepcea.

„Suntem în discuții cu autoritatea locală, pentru a rezolva, temporar sau pe un termen mediu și chiar lung, evident, problemele pe care le au copiii și părinții”, declară inspectorul școlar general al ISJ Timiș, Aura Danielescu.

„Noi, din anul 2024, am pus pe masă o soluție. Școala a renunțat din motive care nu țin de primărie, iar o relocare la acest moment este puțin mai dificilă și, evident, toate părțile trebuie să se așeze la masă”, transmite purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara, Silvana Andreaș.

La Liceul Teoretic „William Shakspeare” din Timișoara învață peste 1.300 de elevi.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Digi Sport
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Doctorii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a cazurilor
Fanatik.ro
„Triatlonul Imposturii” la Agenția pentru Sport. Angajatul care muncește 24 de ore pe zi, premii olimpice...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Georgianul Anzor Mekvabishvili, lecție de omenie printre români! Ce s-a întâmplat după meciul cu FC Argeș...
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Care pensionari NU iau ajutorul la pensie în luna mai chiar dacă au pensia sub 3.000 lei? Surprize neplăcute
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale