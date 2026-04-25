Val de reclamații scrise cu AI. Inteligența artificială pune la treabă angajații instituțiilor statului. Inspectoratul Școlar din Timiș a anunțat că se observă o creștere foarte mare a petițiilor și sesizărilor făcute cu ajutorul chatbot-urilor. Sesizările au același șablon, dar tratează subiecte diferite. Pe de altă parte, psihologii avertizează: utilizarea în exces a inteligenței artificiale vine cu un cost: „AI-ul ar trebui sa fie un copilot, nu pilotul automat al vieții noastre intelectuale”, e de părere psihologul Adina Burghel.

„La acest moment sunt 55 de petiții în lucru. Doar în cursul zilei de ieri sunt intrate undeva la 7 petiții”, spune reprezentantul IȘJ Timiș.

Inspectoratul Școlar din Timiș a înregistrat o creștere spectaculoasă a petițiilor și sesizărilor făcute după același tipar, deși tratează subiecte diferite.

„Se observă, într-adevăr, că petiționarii folosesc inteligența artificială și nu ar fi o problemă, că este dreptul dumnealor să o folosească. Vin de peste tot, vin din partea mai multor categorii sociale, nu doar de la părinți, ci și pur și simplu chiar și de la colegi de-ai noștri”, spune inspectorul școlar general al IȘJ Timiș, Aura Danielescu.

Specialiștii atrag atenția că, de multe ori, inteligența artificială scrie texte care conțin greșeli grave.

„'Menționăm că această decizie încalcă...'. De obicei, vin foarte precis, nu iau formele actualizate din legislație. De exemplu, Legea Educației Naționale numărul 1 este abrogată, în locul ei este Legea 198, de asta spun că ne dăm seama foarte repede de structură", mai spune Aura Danielescu.

„Da, câteodată folosesc chatbot-urile, dar de obicei prefer să le fac singur. AI-ul este un instrument, totuși, și noi ar trebui să dăm ultimul verdict”, spune un bărbat.

„Mi se pare că, la nivelul ăla, e mai bine să scriu eu, transmit mai bine ce vreau să zic decât prin AI”, e de părere altcineva.

Utilizarea în exces a inteligenței artificiale vine cu un cost, avertizează psihologii.

„Creierul funcționează ca un mușchi. Dacă delegăm formularea ideilor, argumentația și analiza către un algoritm, ne pierdem treptat capacitatea de a gândi critic și de a rezolva probleme pe cont propriu. AI-ul ar trebui sa fie un copilot, nu pilotul automat al vieții noastre intelectuale”, explică psihologul Adina Burghel.

Instituțiile spun că vor continua să răspundă tuturor sesizărilor, dar recomandă ca textele generate cu ajutorul inteligenței artificiale să fie verificate înainte de trimitere, pentru a evita erorile și interpretările greșite.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia