Video „Moda” reclamațiilor scrise cu AI. Cum recunosc instituțiile statului sesizările formulate cu ajutorul inteligenței artificiale

Utilizarea în exces a inteligenței artificiale vine cu un cost, avertizează psihologii. Credit foto: Guliver/Getty Images

Val de reclamații scrise cu AI. Inteligența artificială pune la treabă angajații instituțiilor statului. Inspectoratul Școlar din Timiș a anunțat că se observă o creștere foarte mare a petițiilor și sesizărilor făcute cu ajutorul chatbot-urilor. Sesizările au același șablon, dar tratează subiecte diferite. Pe de altă parte, psihologii avertizează: utilizarea în exces a inteligenței artificiale vine cu un cost: „AI-ul ar trebui sa fie un copilot, nu pilotul automat al vieții noastre intelectuale”, e de părere psihologul Adina Burghel.

„La acest moment sunt 55 de petiții în lucru. Doar în cursul zilei de ieri sunt intrate undeva la 7 petiții”, spune reprezentantul IȘJ Timiș.

Inspectoratul Școlar din Timiș a înregistrat o creștere spectaculoasă a petițiilor și sesizărilor făcute după același tipar, deși tratează subiecte diferite.

„Se observă, într-adevăr, că petiționarii folosesc inteligența artificială și nu ar fi o problemă, că este dreptul dumnealor să o folosească. Vin de peste tot, vin din partea mai multor categorii sociale, nu doar de la părinți, ci și pur și simplu chiar și de la colegi de-ai noștri”, spune inspectorul școlar general al IȘJ Timiș, Aura Danielescu.

Specialiștii atrag atenția că, de multe ori, inteligența artificială scrie texte care conțin greșeli grave.

„'Menționăm că această decizie încalcă...'. De obicei, vin foarte precis, nu iau formele actualizate din legislație. De exemplu, Legea Educației Naționale numărul 1 este abrogată, în locul ei este Legea 198, de asta spun că ne dăm seama foarte repede de structură", mai spune Aura Danielescu.

„Da, câteodată folosesc chatbot-urile, dar de obicei prefer să le fac singur. AI-ul este un instrument, totuși, și noi ar trebui să dăm ultimul verdict”, spune un bărbat.

„Mi se pare că, la nivelul ăla, e mai bine să scriu eu, transmit mai bine ce vreau să zic decât prin AI”, e de părere altcineva.

Utilizarea în exces a inteligenței artificiale vine cu un cost, avertizează psihologii.

„Creierul funcționează ca un mușchi. Dacă delegăm formularea ideilor, argumentația și analiza către un algoritm, ne pierdem treptat capacitatea de a gândi critic și de a rezolva probleme pe cont propriu. AI-ul ar trebui sa fie un copilot, nu pilotul automat al vieții noastre intelectuale”, explică psihologul Adina Burghel.

Instituțiile spun că vor continua să răspundă tuturor sesizărilor, dar recomandă ca textele generate cu ajutorul inteligenței artificiale să fie verificate înainte de trimitere, pentru a evita erorile și interpretările greșite.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala...
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva...
Bani în plus pentru pensionari în mai 2026: Calendarul plăților. Cine beneficiază și de...
"Ştiu că ar fi frumos". Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut demisia lui Sorin...
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
Digi Sport
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Averile cresc într-un ritm accelerat: numărul miliardarilor ar putea ajunge la aproape 4.000 până în 2031
Meta va monitoriza mişcările mouse-ului şi apăsările de taste ale angajaţilor, pentru antrenarea inteligenţei artificiale
Anchetă penală în Florida împotriva OpenAI și ChatGPT, în urma unui atac mortal într-un campus
Nicuşor Dan: Cine nu este în pas cu tehnologia va rămâne în urmă mai mult decât acum 20 de ani
„Viitorul războiului”. Ucraina trimite roboți pe front, în locul soldaţilor: „Poziția a fost capturată fără să se tragă niciun foc”
Atac masiv la granița României. Fragmente de dronă au căzut în...
Ungaria, următorul mare beneficiar SAFE, după Polonia și România...
Suprapunerea dintre clauza de apărare a UE și articolul 5 al NATO...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe...
Varza de primăvară, compromisă de vreme. Cum arată acum culturile din Dolj: „Rămânem iar cu ea pe câmp”
„Beam 3-4 litri de țuică pe zi”. Drama românilor căzuți în patima alcoolului. Mărturia șocantă a unui dependent internat la Socola
Dependența de telefon, explicată de specialiști. Semnele și efectele asupra creierului: „Un comportament dificil de controlat”
Citește mai multe
