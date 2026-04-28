Live TV

Video Vila Regală din Mamaia, un simbol în ruină. Locul în care Regele Mihai și-a petrecut verile în copilărie a devenit azi groapă de gunoi

Data publicării:
În perioada comunismului, clădirea a fost transformată în bar, iar după 1989 a fost, pe rând, restaurant și club. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Imagini dezolante la Vila Regală din Mamaia, care face parte din patrimoniul național. O parte din acoperiș s-a prăbușit, gardul a căzut, iar curtea a devenit groapă de gunoi. Clădirea veche de o sută de ani, ridicată la cererea Reginei Maria, acum se dezintegrează. Specialiștii de la Muzeul de Istorie Constanța au descoperit și alte probleme grave ale construcției.

Palatul Regal din Mamaia, un monument istoric aflat în grija statului, se dezintegrează zi de zi, iar curtea a fost transformată în groapă de gunoi de către localnici. O femeie a fost suprinsă de echipa Digi24 fix în momentul în care venise să golească o roabă cu deșeuri.

Vila Regală din Mamaia se află într-o stare avansată de degradare de ani de zile. Recent, au început să se desprindă elemente importante din construcție: tavan, acoperiș, gard sau grinde. Angajatul firmei de pază, care are grijă de construcție, a văzut pe camere cum a căzut o bucată din tavan. Omul a alertat autoritățile, care au venit în control.

„S-a produs această prăbușire din cauza intemperiilor. Lemnăria a cedat, a putrezit. Din acest moment, clădirea poate să intre în procedura de avizare și de intrare în restaurare”, explică directorul Direcției Județene de Cultură Constanța, Irina Nicolae.

Vila în care Regele Mihai și-a petrecut verile când era copil a fost inaugurată în 1926. În perioada comunismului, a fost transformată în bar, iar după 1989 a fost, pe rând, restaurant și club.

„M-aș bucura să existe măcar o conservare de moment, ca la cazino. Până a intrat în renovare permanentă, ca să păstrăm ce avem într-o forma salvabilă... Sper ca în niște birouri să se miște niste hârtii”, spune Diana Slav, ghid de turism.

„Arată foarte rău, este într-o situație de pericol, de precolaps. Sunt zone din acoperiș care lipsesc. În privința fondurilor, ar trebui să întrebati Ministerul Culturii, pentru că acolo s-au antamat niște solicitări pentru bani europeni, despre care noi nu știm nimic. Știm că există, dar nu știm dacă sunt la dispoziție sau nu”, a declarat, pentru Digi24, Laura Tudosie, inspector arhitect principal Direcția Județeană de Cultură Constanța.

Anul trecut, Guvernul a aprobat un proiect major de patrimoniu, iar Palatul Regal se află pe o listă cu încă 14 obiective culturale ce vor fi reabilitate.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

