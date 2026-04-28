Risipa vestimentară: cumpărăm mult, păstrăm puțin. Cum încearcă activiștii de mediu să schimbe obiceiul românilor. „Nu e o rușine"

Un european aruncă, în medie, 16 kilograme de textile pe an. Credit foto: Guliver/Getty Images

Un european aruncă, în medie, 16 kilograme de textile pe an. Foarte puțini sunt cei care aleg reciclarea sau reutilizarea. Activiștii de mediu încearcă să schimbe obiceiurile prin evenimente de vânzare, schimb sau donații. „Nu e o rușine să porți ceva ce a fost purtat înainte”, spune Maria Matei, organizatoarea unui astfel de târg care a avut loc, în weelend, în Timișoara. 

Datele Eurostat arată că suntem mult sub media UE la capitolul reciclare de textile. Cifrele sunt clare, dar realitatea începe să se schimbe. În loc să ajungă la gunoi, tot mai multe haine își găsesc un nou proprietar la târgurile de profil.

„Avem persoane care vin să își vândă hainele din garderobă, pentru a face acea curățenie de primăvară”, explică Gabriela Racoviță-Ilescu, organizatoarea unui astfel de eveniment din Timișoara.

Conceptul este simplu și prinde. Oamenii vin cu hainele pe care nu le mai poartă și le dau mai departe. Fie le vând, fie le schimbă, fie le donează.

„Nu e o rușine să porți ceva ce a fost purtat înainte, atât timp cât persoana de dinainte a avut grijă de respectivul obiect vestimentar. Oamenii sunt mereu în schimbare, mereu în mișcare, asta nu înseamnă că el nu mai are valoare”, completează Maria Matei, coorganizator eveniment.

„Mi s-a părut super super tare ideea! Avem atâtea haine și acumulăm atâtea chestii care nu ne trebuie și nu ne dăm seama de chestia asta. Putem, cumva, să stopăm ciclul ăsta de cumpărat obsesiv și să mai recilăm ce avem pe-acasă”, e de părere o tânără.

„E foarte bine! Cred să dăm o a doua șansă textilelor și să învățăm noile generații să gândească așa”, sunt o altă doamnă.

„Încurajez, din când în când, să își mai cumpere haine, chit că sunt folosite, dar dacă sunt într-o stare foarte bună, chiar ar fi super să le refolosim”, completează un tânăr.

De anul trecut, statele membre UE sunt obligate să introducă sisteme de colectare separată a textilelor și să crească rata de reutilizare și reciclare a hainelor.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

