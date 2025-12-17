Elevii intră în vacanța de Crăciun: 19 zile libere de la cursuri. Pe ce dată se întorc la școală în 2026

Sâmbătă, 20 decembrie, elevii din învățământul preuniversitar și cadrele didactice intră în vacanța de iarnă 2025-2026. Perioada liberă, cea mai lungă din anul școlar, se întinde pe 19 zile consecutive. Cursurile vor fi reluate joi, 8 ianuarie, odată cu debutul celui de-al treilea modul de învățare.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Vacanța de Crăciun 2025-2026

Elevii vor începe vacanța de Crăciun sâmbătă, 20 decembrie 2025, imediat după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri. Perioada de odihnă se va termina miercuri, 7 ianuarie 2026, oferind aproape trei săptămâni de pauză înainte de reluarea activităților școlare.

Vacanța de iarnă include și sărbătorile legale de Bobotează (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie). Cu o durată totală de 19 zile calendaristice, aceasta reprezintă cea mai lungă pauză din anul școlar 2025-2026. Cursurile celui de-al treilea modul vor începe joi, 8 ianuarie 2026, marcând revenirea elevilor la programul normal de școală.

Intervalul de cursuri din al treilea modul școlar este: de joi, 8 ianuarie 2026 - până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu elevii, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ.

Calendarul anului școlar 2025 -2026

Intervale de cursuri care vor urma:

De joi, 8 ianuarie 2026 - până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz;

De luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

De miercuri, 15 aprilie 2026 - până vineri, 19 iunie 2026.

Vacanța mobilă din februarie 2026

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare au stabilit ca săptămâna de vacanță, cunoscută și sub denumirea de „vacanță de schi”, să fie cuprinsă între 9 februarie și 1 martie 2026.

Cum se împarte vacanța de schi în 2026, în funcție de județ:

În perioada 09-15 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș;

În perioada 16-22 februarie 2026 vor avea vacanța de schi elevii din județele: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași;

În perioada 23 februarie - 01 martie 2026 vor fi în vacanța de schi elevii din județele: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța, Giurgiu. (Sursa: Ministerul Educației)

Calendarul examenelor din anul școlar 2025-2026

Calendar Simualare Evaluare Națională

16 martie 2026: Limba și literatura română - probă scrisă;

17 martie 2026: Matematică - probă scrisă;

18 martie 2026: Limba și literatura maternă - probă scrisă;

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026

23 martie: Limba și literatura română (E.a);

24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);

25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);

26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);

3 aprilie: Comunicarea rezultatelor.

