Live TV

Elevii olimpici s-ar putea înscrie la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională

Data publicării:
elevi in sala de clasa
Foto: Getty Images

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat joi în consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2026 - 2027, a elevilor care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de MEC ori premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de minister.

"Absolvenţii de clasa a VIII-a care au obţinut pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la competiţiile internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării se pot înscrie la liceu fără susţinerea evaluării naţionale", prevede proiectul, potrivit Agerpres.

Potrivit proiectului, absolvenţii care se încadrează în categoriile menţionate anterior pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a într-un singur judeţ.

Totodată, înscrierea absolvenţilor menţionaţi se realizează pe baza listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/ specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea.

"Forma finală va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării", precizează reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe Facebook.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
sanchez
3
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
4
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
5
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone.
Construirea şi pilotarea de drone a devenit materie de studiu în şcolile din Rusia. Putin vrea un milion de specialişti până în 2030
scoala elevi vrancea
Eforturi pentru aducerea acasă a celor 28 de elevi blocați în Dubai. Tatăl unui copil: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți”
Vacanța de Paște 2026. Foto Getty Images
Vacanță pentru toți elevii în aprilie 2026. Cât durează și de când începe ultimul modul de învățare
scrisori
„Nu sunteți singuri”: aproape 400 de scrisori de susținere trimise soldaților ucraineni de către elevi americani
olimpici
Elevii români au câștigat medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Oana Țoiu: „Sunt cei mai buni ambasadori”
Recomandările redacţiei
azer
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Ofensiva ar putea dura 8...
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Benzina și motorina continuă să se scumpească: două majorări...
Călători în aeroport. Foto: INQUAM Photos George Călin
Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o...
Ultimele știri
Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri Lankăi. Cum lovește Mk-48
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
Decizia luată de Giorgia Meloni privind războiul din Orientul Mijlociu: „Trebuie să protejăm italienii din regiune”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Gică Hagi și Ilie Dumitrescu au făcut planul pentru echipa națională. Ce contract va semna „Regele” pentru...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Dezastru pentru Mircea Lucescu: Alex Chipciu ratează barajul Turcia – România! Exclusiv
Adevărul
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană...
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Cine este frumoasa Sarah Pidgeon, actrița care a cucerit o lume întreagă în rolul Carolyn Bessette din „Love...
Adevarul
Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri
Newsweek
VIDEO SUA au lansat o rachetă Minuteman III din triada nucleară. Trump a testat „butonul roșu”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Pericol ascuns în grădini și parcuri. Planta de primăvară care poate intoxica pisicile și câinii
Film Now
Christina Applegate și-a dat seama chiar în ziua nunții că primul soț nu e potrivit pentru ea: "Eram la...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii