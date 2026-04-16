„Îți dau două capace de nu te vezi". Educatoare acuzată că ar fi bătut, amenințat și jignit copiii. Poliția face anchetă

O educatoare de la o grădiniță privată din Craiova este acuzată că ar fi bătut, amenințat și jignit copiii. Poliția confirmă că femeia de 27 de ani ar fi lovit cel puțin un copil. Mai mulți părinți o acuză că este agresivă, iar o colegă a filmat-o atunci când vorbește urât cu cei mici. Urmează imagini și informații cu impact emoțional.

„Poți să taci? Îți dau două capace de nu te vezi”, se aude educatoare, într-o înregistrare audio.

„Am văzut toate bătăile pe care ea le-a dat copiilor, lacrimile copiilor, și asta m-a făcut să o înregistrez”, spune colega.

„Fetița, când mergeam cu ea la grădiniță se speria, nu mai voia. Începuse să urât rupt și îmi spunea că doamna o bate. Când am încercat să discut cu doamna, a zis că nu e adevărat. A fost o dată lovită în frunte și o dată zgâriată pe obraz. Doamna a spus că s-a lovit singură. Am fost și la poliție”, spune mama unei fetițe.

Grădinița la care este angajată femeia aparține Mitropoliei Olteniei.

Este acum anchetă în cazul educatoarei acuzate de mai mulți părinți că este agresivă, că a lovit copiii, ba mai mult decât atâta, le-ar fi vorbit urât, i-ar fi legat de scaune. Unii dintre părinți spun că femeia i-ar fi pus pe copiii cei mari să-i lovească pe cei mici.

Toate aceste acuzații au ajuns în atenția polițiștilor, care au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, dar și în atenția directoarei acestei grădinițe. Astăzi se va întruni comisia de disciplină, iar directoarea va fi și ea prezentă acolo, va da declarații.

Cei de la Mitropolia Olteniei spun că la final vor lua o decizie în privința educatoarei.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
simion aur inquam george calin
2
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
3
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
4
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
5
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
Te-ar putea interesa și:
politist local craiova
Motivul pentru care un polițist local din Craiova a bruscat un copil în parc. Agentul este cercetat disciplinar
om cu mâinile cu cătușe la spate
Scandal într-un mall din Craiova: adolescent de 15 ani, reținut după ce a dat cu spray lacrimogen. Două femei au fost rănite
Înscrieri grădiniță și creșă 2026-2027. Foto Getty Images
Calendar înscrieri grădiniță și creșă 2026: Perioadele anunțate de Ministerul Educației
Norway
Cum salvează niște copii de grădiniță din Finlanda o limbă pe cale de dispariție
copil abuzat
Doi copii din Mureș au fugit de acasă și le-au spus polițiștilor că sunt bătuți în familie. Părinții lor au fost reținuți
Recomandările redacţiei
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Planul PSD, după ședința de luni: forțarea lui Bolojan să...
European,Union,Flag,On,European,Continent,On,Geopolitical,World,Map.
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri...
simina tanasescu la ccr
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 48. Blocada continuă. Negocieri...
