„Îți dau două capace de nu te vezi”. Educatoare acuzată că ar fi bătut, amenințat și jignit copiii. Poliția face anchetă

O educatoare de la o grădiniță privată din Craiova este acuzată că ar fi bătut, amenințat și jignit copiii. Poliția confirmă că femeia de 27 de ani ar fi lovit cel puțin un copil. Mai mulți părinți o acuză că este agresivă, iar o colegă a filmat-o atunci când vorbește urât cu cei mici. Urmează imagini și informații cu impact emoțional.

„Poți să taci? Îți dau două capace de nu te vezi”, se aude educatoare, într-o înregistrare audio.

„Am văzut toate bătăile pe care ea le-a dat copiilor, lacrimile copiilor, și asta m-a făcut să o înregistrez”, spune colega.

„Fetița, când mergeam cu ea la grădiniță se speria, nu mai voia. Începuse să urât rupt și îmi spunea că doamna o bate. Când am încercat să discut cu doamna, a zis că nu e adevărat. A fost o dată lovită în frunte și o dată zgâriată pe obraz. Doamna a spus că s-a lovit singură. Am fost și la poliție”, spune mama unei fetițe.

Grădinița la care este angajată femeia aparține Mitropoliei Olteniei.

Este acum anchetă în cazul educatoarei acuzate de mai mulți părinți că este agresivă, că a lovit copiii, ba mai mult decât atâta, le-ar fi vorbit urât, i-ar fi legat de scaune. Unii dintre părinți spun că femeia i-ar fi pus pe copiii cei mari să-i lovească pe cei mici.

Toate aceste acuzații au ajuns în atenția polițiștilor, care au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, dar și în atenția directoarei acestei grădinițe. Astăzi se va întruni comisia de disciplină, iar directoarea va fi și ea prezentă acolo, va da declarații.

Cei de la Mitropolia Olteniei spun că la final vor lua o decizie în privința educatoarei.

Editor : M.B.