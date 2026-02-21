Live TV

Cum salvează niște copii de grădiniță din Finlanda o limbă pe cale de dispariție

Data publicării:
Norway
Copii sami îmbrăcați în costume tradiționale. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Construirea unui „cuib lingvistic” Pentru cine este, de fapt, „cuibul lingvistic” Lipsa profesorilor Cititul și scrisul în inari sámi

Grădinițele speciale ajută populația sámi din Finlanda să-și salveze limba aproape pierdută de la pragul extincției, relatează BBC într-un reportaj din țara nordică.

E ger și ninge abundent, dar în Inari, un sat din Laponia aflat la 350 km deasupra Cercului Polar, acest lucru nu îi oprește pe copiii de la grădiniță să iasă afară la joacă. Îmbrăcați în haine groase și colorate, construiesc cazemate și tuneluri din zăpadă, iar glasurile lor entuziaste răsună în aerul înghețat. Cuvintele pe care le strigă sunt în inari sámi – o limbă indigenă vorbită doar în zona lacului Inari din Finlanda și care, în urmă cu doar câteva decenii, era pe punctul de a dispărea, se arată în reportajul BBC.

În 1995, doar două familii le vorbeau copiilor în inari sámi și doar patru vorbitori aveau sub 20 de ani.

„La acel moment, era o opinie destul de răspândită că limba inari sámi urma să dispară”, spune Annika Pasanen, profesor de sociolingvistică la Sámi University of Applied Sciences din Kautokeino, Norvegia. „Majoritatea vorbitorilor erau în vârstă și aveau puține ocazii să vorbească limba, așa că era vorbită foarte rar”.

Totul s-a schimbat, spune Pasanen, când copiii din zonă au început să participe la un experiment lingvistic nou, bazat pe imersiune totală. Programul a transformat o limbă considerată cândva condamnată, fiind inspirat de proiecte de revitalizare a limbilor indigene din Noua Zeelandă.

„Nu există multe exemple în care statutul, prestigiul și utilizarea unei limbi să fi trecut printr-o asemenea schimbare”, afirmă Pasanen. „Este unul dintre cele mai remarcabile cazuri de revitalizare din lume”.

Eforturile de salvare a limbii inari sámi sunt frecvent citate drept unul dintre cele mai de succes exemple europene de revitalizare a unei limbi indigene. Totuși, renașterea limbii a ridicat și întrebări: cui îi aparține această limbă, poate fi ea salvată fără a confrunta istoria care aproape a șters-o și ce se întâmplă dacă resursele se epuizează?

Construirea unui „cuib lingvistic”

Întorși din locul de joacă acoperit de zăpadă, cei 11 copii din grădinița din Inari se așază pe perne moi ce seamănă cu felii mari de trunchi de copac.

Sala este decorată cu simboluri și elemente tradiționale sámi: un steag sámi și mai multe tobe atârnă pe perete lângă o imagine cu un ren pictat manual. Perdeaua are model cu pești, iar păpușile poartă costume sámi viu colorate, realizate manual. La intrare, se află o serie de căni tradiționale din mesteacăn pentru băut în aer liber, fiecare aparținând unui copil, cu numele scris pe mâner.

Fețele copiilor se luminează când cântă cântece sámi pentru copii, bătând din palme în ritm. Astfel de activități joacă un rol esențial în păstrarea și transmiterea limbii și patrimoniului cultural sámi, spune profesoara lor, Tiina Lehmuslehti.

Acesta este un „Language Nest” (cuib lingvistic) în inari sámi – un concept de educație timpurie care urmărește să creeze o nouă generație de vorbitori prin imersiune totală în limba indigenă.

Cuiburile lingvistice au fost dezvoltate pentru prima dată în Noua Zeelandă în anii 1970 pentru a salva limba maori. Inspirată de succesul lor, inițiativa a ajuns în Finlanda în 1990, după înființarea, în 1986, a Inari Sámi Language Association de către pasionații de limbă Veikko Aikio, Ilmari Mattus și Matti Morottaja. Asociația a administrat cuiburile până în 2022, când responsabilitatea a fost transferată autorităților municipale. Ele sunt finanțate de Ministerul Educației din Finlanda prin Parlamentul Sámi din Finlanda.

„Sunt atât de fericită că pot preda acestor copii”, spune Lehmuslehti. Unii copii vorbesc doar finlandeză la început, dar în câteva luni trec la inari sámi în conversațiile zilnice. După aproximativ șase luni, copiii de trei-patru ani ajung să vorbească fluent.

În ultimii 30 de ani, această dobândire rapidă a limbii de către copiii între unu și șase ani din cele trei cuiburi lingvistice din nordul Laponiei a oprit declinul limbii. Din 1997, numărul tinerilor vorbitori a crescut la aproximativ 100, iar numărul total al vorbitorilor de inari sámi este acum estimat la 500.

„Este o schimbare radicală”, spune Pasanen. „Când copiii mici încep să vorbească o limbă extrem de amenințată, care nu mai fusese vorbită de copii de decenii, este ceva foarte puternic”.

Astăzi există 20-30 de familii tinere în care cel puțin un părinte vorbește inari sámi acasă. Unii dintre acești părinți au învățat limba chiar în cuiburile lingvistice.

„Înseamnă că am inversat procesul prin care inari sámi era înlocuită de finlandeză”, spune Pasanen.

Pentru cine este, de fapt, „cuibul lingvistic”

Sammeli Salonen, în vârstă de 30 de ani, face parte din generația care a recuperat limba. În familia lui, inari sámi s-a pierdut pentru o generație.

„Prima limbă a bunicii mele era inari sámi, dar a uitat-o după ce a fost trimisă la internat, unde i s-a interzis să vorbească sámi”, spune el. Experiența a fost comună în anii ’50-’70, când politicile de asimilare din țările nordice au încercat să șteargă limba și identitatea sámi.

Salonen, născut în 1994, a fost printre primii copii care au participat la un cuib lingvistic. Acum este rândul fiicei lui.

Copiii din familii sámi au prioritate la înscriere, dar și familiile finlandeze pot participa dacă există locuri disponibile. Aproximativ 20% dintre copiii din grădinița lui Lehmuslehti sunt finlandezi.

Lipsa profesorilor

Conform legii limbilor din Finlanda, cele trei limbi sámi vorbite în țară – nord-sámi, inari sámi și skolt sámi – sunt limbi oficiale în cele patru municipalități unde sunt utilizate. Elevii au dreptul legal la educație în sámi, iar această legislație este considerată foarte progresistă.

„Este ceva cu adevărat extraordinar la scară globală”, spune Pasanen. „Vor vorbi despre biologie, matematică… toate predate în limba sámi”.

Însă resursele sunt limitate. Cu doar 500 de vorbitori în total, există o lipsă acută de profesori fluenți. Deși există un curs intensiv de un an la Institutul de Educație Sámi pentru a forma noi cadre didactice, cererea depășește oferta.

În primii ani de școală, aproape toate orele sunt în sámi, dar până în clasa a VI-a, doar jumătate mai sunt predate în această limbă.

Cititul și scrisul în inari sámi

Limba s-a extins și în spațiul public și digital. Inari Sámi Language Association traduce literatură, publică cărți și articole de ziar în inari sámi.

Echipa a creat și 6.500 de articole pe Wikipedia. „Pentru o limbă vorbită de 500 de persoane, inari sámi este foarte bine reprezentată pe Wikipedia”, spune Pasanen.

Printre corectorii asociației se numără și italianul Fabrizio Brecciaroli, care a învățat limba la maturitate.

„Dacă cineva învață italiana, nu schimbă mare lucru. Dar într-o limbă mică precum inari sámi, fiecare nou vorbitor contează. Fiecare poate avea un impact real”, spune el.

Marja-Liisa Olthuis, președinta asociației, afirmă: „Avem 30 de persoane care pot scrie în inari sámi, așa că putem publica 100 de articole pe an în ziarul nostru online – aproximativ 500-600 de pagini”.

„Limba face parte din cultură. Dacă limba inari sámi dispare, nu vor mai exista inari sámi”, spune Brecciaroli. „Datorită revitalizării, a fi inari sámi și a vorbi limba este acum un motiv de mândrie.”

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
1
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
gari kasparov sustine un discurs
3
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru...
zelenski-scaled
4
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
5
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de...
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Digi Sport
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Election reception of NCP presidential candidate Alexander Stubb
Rusia blochează acordul de pace cu Ucraina, afirmă președintele finlandez
copii treceri pietoni
Treceri de pietoni, păzite de „copii”. Metoda inedită prin care un oraș a decis să-i determine pe șoferi să circule mai prudent
artica NATO laponia finlanda
Finlanda înfiinţează un centru al NATO în Laponia pentru creşterea capacităţii defensive în Arctica
Ukrainian Soldiers Prepare To Defend Territory Against Russian Separatists
Ucraina rămâne cel mai mare cumpărător de arme germane. Ce state NATO se află pe următoarele locuri
Xi Jinping / Donald Trump / spărgătoare de gheață în Finlanda / minerit în Vietnam / microcipuri în Taiwan
Era superputerilor de nișă: Cum pot țările „de nivel mediu” să iasă învingătoare din lupta pentru supremație dintre SUA și China
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan dă mâna cu Donald rump
Când ar putea merge Nicușor Dan în vizită oficială în SUA. Lazurca...
politie pe drum inchis de zapada
Ninge în 16 județe și în București. Porturile maritime au fost...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să...
Kelemen Hunor. Foto- Facebook
Kelemen Hunor: PSD şi USR se suportă „mult mai bine decât vă...
Ultimele știri
Poluarea aerului e asociată direct cu apariţia bolii Alzheimer. Concluziile unui studiu pe 27 de milioane de oameni
Selecționerul Mircea Lucescu va conduce naționala României la meciul de baraj cu Turcia
Cum îl descrie liderul UDMR pe Ilie Bolojan: Are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Charlize Theron, mărturii sincere despre abuzurile din carieră: "Am fost jignită 15 ore la rând. Nu mă mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, atac la CFR Cluj: „Viciere de rezultat! N-am văzut atâtea erori de arbitraj într-o singură...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Avem selecționer la barajul cu Turcia! FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu
Adevărul
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
O jurnalistă de renume a apărut în stare de ebrietate în direct. Discurs incoerent care i-a lăsat mască pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție a lui Mircea Lucescu, după ce FRF a făcut anunțul în privința selecționerului
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Patrick Dempsey, detalii despre ultimele zile ale lui Eric Dane: "Își pierduse capacitatea de a vorbi. Era...
Adevarul
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială
Newsweek
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români
Digi FM
Un bărbat a ieșit pe câmp pentru a-i arăta nepoatei sale cum funcționează un detector de metale. Ce a urma...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, cuvinte sfâșietoare pentru fiicele sale, în ultimul interviu. Ce le-a cerut cu ochii în lacrimi...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...