Cum salvează niște copii de grădiniță din Finlanda o limbă pe cale de dispariție

Grădinițele speciale ajută populația sámi din Finlanda să-și salveze limba aproape pierdută de la pragul extincției, relatează BBC într-un reportaj din țara nordică.

E ger și ninge abundent, dar în Inari, un sat din Laponia aflat la 350 km deasupra Cercului Polar, acest lucru nu îi oprește pe copiii de la grădiniță să iasă afară la joacă. Îmbrăcați în haine groase și colorate, construiesc cazemate și tuneluri din zăpadă, iar glasurile lor entuziaste răsună în aerul înghețat. Cuvintele pe care le strigă sunt în inari sámi – o limbă indigenă vorbită doar în zona lacului Inari din Finlanda și care, în urmă cu doar câteva decenii, era pe punctul de a dispărea, se arată în reportajul BBC.

În 1995, doar două familii le vorbeau copiilor în inari sámi și doar patru vorbitori aveau sub 20 de ani.

„La acel moment, era o opinie destul de răspândită că limba inari sámi urma să dispară”, spune Annika Pasanen, profesor de sociolingvistică la Sámi University of Applied Sciences din Kautokeino, Norvegia. „Majoritatea vorbitorilor erau în vârstă și aveau puține ocazii să vorbească limba, așa că era vorbită foarte rar”.

Totul s-a schimbat, spune Pasanen, când copiii din zonă au început să participe la un experiment lingvistic nou, bazat pe imersiune totală. Programul a transformat o limbă considerată cândva condamnată, fiind inspirat de proiecte de revitalizare a limbilor indigene din Noua Zeelandă.

„Nu există multe exemple în care statutul, prestigiul și utilizarea unei limbi să fi trecut printr-o asemenea schimbare”, afirmă Pasanen. „Este unul dintre cele mai remarcabile cazuri de revitalizare din lume”.

Eforturile de salvare a limbii inari sámi sunt frecvent citate drept unul dintre cele mai de succes exemple europene de revitalizare a unei limbi indigene. Totuși, renașterea limbii a ridicat și întrebări: cui îi aparține această limbă, poate fi ea salvată fără a confrunta istoria care aproape a șters-o și ce se întâmplă dacă resursele se epuizează?

Construirea unui „cuib lingvistic”

Întorși din locul de joacă acoperit de zăpadă, cei 11 copii din grădinița din Inari se așază pe perne moi ce seamănă cu felii mari de trunchi de copac.

Sala este decorată cu simboluri și elemente tradiționale sámi: un steag sámi și mai multe tobe atârnă pe perete lângă o imagine cu un ren pictat manual. Perdeaua are model cu pești, iar păpușile poartă costume sámi viu colorate, realizate manual. La intrare, se află o serie de căni tradiționale din mesteacăn pentru băut în aer liber, fiecare aparținând unui copil, cu numele scris pe mâner.

Fețele copiilor se luminează când cântă cântece sámi pentru copii, bătând din palme în ritm. Astfel de activități joacă un rol esențial în păstrarea și transmiterea limbii și patrimoniului cultural sámi, spune profesoara lor, Tiina Lehmuslehti.

Acesta este un „Language Nest” (cuib lingvistic) în inari sámi – un concept de educație timpurie care urmărește să creeze o nouă generație de vorbitori prin imersiune totală în limba indigenă.

Cuiburile lingvistice au fost dezvoltate pentru prima dată în Noua Zeelandă în anii 1970 pentru a salva limba maori. Inspirată de succesul lor, inițiativa a ajuns în Finlanda în 1990, după înființarea, în 1986, a Inari Sámi Language Association de către pasionații de limbă Veikko Aikio, Ilmari Mattus și Matti Morottaja. Asociația a administrat cuiburile până în 2022, când responsabilitatea a fost transferată autorităților municipale. Ele sunt finanțate de Ministerul Educației din Finlanda prin Parlamentul Sámi din Finlanda.

„Sunt atât de fericită că pot preda acestor copii”, spune Lehmuslehti. Unii copii vorbesc doar finlandeză la început, dar în câteva luni trec la inari sámi în conversațiile zilnice. După aproximativ șase luni, copiii de trei-patru ani ajung să vorbească fluent.

În ultimii 30 de ani, această dobândire rapidă a limbii de către copiii între unu și șase ani din cele trei cuiburi lingvistice din nordul Laponiei a oprit declinul limbii. Din 1997, numărul tinerilor vorbitori a crescut la aproximativ 100, iar numărul total al vorbitorilor de inari sámi este acum estimat la 500.

„Este o schimbare radicală”, spune Pasanen. „Când copiii mici încep să vorbească o limbă extrem de amenințată, care nu mai fusese vorbită de copii de decenii, este ceva foarte puternic”.

Astăzi există 20-30 de familii tinere în care cel puțin un părinte vorbește inari sámi acasă. Unii dintre acești părinți au învățat limba chiar în cuiburile lingvistice.

„Înseamnă că am inversat procesul prin care inari sámi era înlocuită de finlandeză”, spune Pasanen.

Pentru cine este, de fapt, „cuibul lingvistic”

Sammeli Salonen, în vârstă de 30 de ani, face parte din generația care a recuperat limba. În familia lui, inari sámi s-a pierdut pentru o generație.

„Prima limbă a bunicii mele era inari sámi, dar a uitat-o după ce a fost trimisă la internat, unde i s-a interzis să vorbească sámi”, spune el. Experiența a fost comună în anii ’50-’70, când politicile de asimilare din țările nordice au încercat să șteargă limba și identitatea sámi.

Salonen, născut în 1994, a fost printre primii copii care au participat la un cuib lingvistic. Acum este rândul fiicei lui.

Copiii din familii sámi au prioritate la înscriere, dar și familiile finlandeze pot participa dacă există locuri disponibile. Aproximativ 20% dintre copiii din grădinița lui Lehmuslehti sunt finlandezi.

Lipsa profesorilor

Conform legii limbilor din Finlanda, cele trei limbi sámi vorbite în țară – nord-sámi, inari sámi și skolt sámi – sunt limbi oficiale în cele patru municipalități unde sunt utilizate. Elevii au dreptul legal la educație în sámi, iar această legislație este considerată foarte progresistă.

„Este ceva cu adevărat extraordinar la scară globală”, spune Pasanen. „Vor vorbi despre biologie, matematică… toate predate în limba sámi”.

Însă resursele sunt limitate. Cu doar 500 de vorbitori în total, există o lipsă acută de profesori fluenți. Deși există un curs intensiv de un an la Institutul de Educație Sámi pentru a forma noi cadre didactice, cererea depășește oferta.

În primii ani de școală, aproape toate orele sunt în sámi, dar până în clasa a VI-a, doar jumătate mai sunt predate în această limbă.

Cititul și scrisul în inari sámi

Limba s-a extins și în spațiul public și digital. Inari Sámi Language Association traduce literatură, publică cărți și articole de ziar în inari sámi.

Echipa a creat și 6.500 de articole pe Wikipedia. „Pentru o limbă vorbită de 500 de persoane, inari sámi este foarte bine reprezentată pe Wikipedia”, spune Pasanen.

Printre corectorii asociației se numără și italianul Fabrizio Brecciaroli, care a învățat limba la maturitate.

„Dacă cineva învață italiana, nu schimbă mare lucru. Dar într-o limbă mică precum inari sámi, fiecare nou vorbitor contează. Fiecare poate avea un impact real”, spune el.

Marja-Liisa Olthuis, președinta asociației, afirmă: „Avem 30 de persoane care pot scrie în inari sámi, așa că putem publica 100 de articole pe an în ziarul nostru online – aproximativ 500-600 de pagini”.

„Limba face parte din cultură. Dacă limba inari sámi dispare, nu vor mai exista inari sámi”, spune Brecciaroli. „Datorită revitalizării, a fi inari sámi și a vorbi limba este acum un motiv de mândrie.”

