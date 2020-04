Ludovic Orban, mesaj pentru elevi: Este o variantă ca examenele să se dea online. Nu am luat în calcul amânarea anului școlar

Ludovic Orban a vorbit la Digi24 despre perioada în care s-ar putea relua cursurile în învățământ. Întrebat de Cosmin Prelipceanu, premierul a spus că acest lucru va avea loc în funcție de evoluțai pandemiei.

Cosmin Prelipceanu: Ați spus că după 15 mai este posibil să redeschidem școlile.

Ludovic Orban: După 15 mai, este extact ceea ce am spus. Depinde de evoluția epidemiei. Am fost foarte atent la ceea ce am spus - după 15 mai.

Cosmin Prelipceanu: După 15 mai e posibil să redeschidem școlile?

Ludovic Orban: După 15 mai este posibil să le redeschidem școlile... pe 20 mai, pe 25 mai... Când ne va permite, pe baza analizelor pe care le avem, contextul epidemiologic.

Deschiderea școlilor depinde de cum evoluează dinamica infectărilor și de ceea ce facem pentru reducerea la maxim a infectărilor.

Cosmin Prelipceanu: În Uniunea Europeană sunt opțiuni diferite...

Ludovic Orban: Niciodată nu am luat în calcul amânarea anului școlar, sau neorganizarea examenelor. Obiectivul nostru este ca toți elevii să finalizeze acest an școlar. Atingerea acestui obiectiv și modalitățile în care se vor organiza examenele, a modalităților în care vor fi pregătite toate aceste examene, va depinde de contextul epidemiologic. E o variantă în care se pot finaliza toate cursurile și toate orele pe online și chiar examenul să se dea pe online, e posibil să se dea examenul în alte condiții.

Sunt și variante intermediare, de redeschidere graduală a școlilor. La noi sunt și clase pline. Luăm în calcul deschiderea graduală a școlilor. Aici, ministrul educației, împreună cu specialiștii lucrează la diferite variante și vom fi pregătiți pentru orice situație.

