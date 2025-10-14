Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul Educației: Dascălii au încasat «spor la spor». Replica sindicatelor

Ministerul Educaţiei precizează, ca răspuns la o adresă a federaţiilor sindicale din domeniu, că, în urma unor verificări ale Curţii de Conturi, sporul de suprasolicitare neuropsihică se acordă, începând cu luna septembrie, în acelaşi cuantum pentru toţi salariaţii care au acelaşi grad didactic, vechime în învăţământ sau studii. „Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică”, subliniază ministerul. Sindicatele susţin însă că Ministerul Educaţiei „dezinformează opinia publică şi salariaţii din învăţământul preuniversitar de stat”.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” afirmă, marţi după-amiază, într-un comunicat de presă, că prin adresa comună transmisă ministrului Educaţiei în 13 octombrie, înregistrată sub nr. 14246/13.10.2025, au cerut ca, în regim de urgenţă, să se precizeze care este temeiul legal în baza căruia, începând cu drepturile aferente lunii septembrie, se înregistrează diminuarea salariilor pentru majoritatea cadrelor didactice.

„Am arătat, prin adresa comună, că am primit numeroase sesizări din teritoriu referitoare la faptul că, la calcularea drepturilor salariale aferente lunii septembrie 2025 prin utilizarea programului EduSAL, se înregistrează o diminuare a salariilor cuvenite personalului didactic de predare şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control. Diminuarea este cauzată de modificarea algoritmului de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică (reglementat de art. 16 de la lit. B a Capitolului I din Anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017) în versiunea 2.46 a EduSAL”, afirmă sindicaliştii.

Ei susţin că, prin comunicatul transmis marţi, în care se arată că „federaţiile sindicale semnatare ale adresei nr. 223FSLI/894FSE-SH/13.10.2025 cunosc aspectele expuse mai sus”, Ministerul „dezinformează”.

„O lipsă de respect faţă de întregul personal din învăţământ”

„Federaţiile sindicale nu operează în programul de salarizare EduSAL pentru a putea verifica algoritmul de calcul al drepturilor salariale; federaţiilor sindicale nu li s-a comunicat raportul Curţii de Conturi a României; funcţionarii publici din minister responsabili de salarizare refuză să răspundă apelurilor noastre; federaţiile sindicale au solicitat în data de 13.10.2025, prin adresa comună nr. 224/895/13.10.2025, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, comunicarea, în copie, a Raportului de control al Curţii de Conturi, elaborat în urma controlului derulat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cursul acestui an şi încheiat recent”, sunt argumentele aduse de cele două federaţii sindicale.

„În condiţiile în care federaţiile noastre nu pot verifica în aplicaţia EduSAL ce algoritm de calcul se foloseşte pentru stabilirea cuantumului sporurilor şi al celorlalte drepturi salariale cuvenite personalului din învăţământ şi nici nu ni s-a pus la dispoziţie raportul Curţii de Conturi şi, mai ales, concluziile acestuia în urma verificărilor privind calculul drepturilor salariale, a susţine că federaţiile sindicale cunosc aspectele prezentate în comunicat reprezintă o dezinformare făcută cu rea credinţă de către M.E.C.Această modalitate de a acţiona unilateral, fără o notificare prealabilă şi fără consultarea partenerilor de dialog social, reprezintă o încălcare gravă a principiilor dialogului social şi a respectului reciproc, care ar trebui să guverneze relaţia dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi reprezentanţii legitimi ai angajaţilor din sistem”, adaugă sindicaliştii.

Ei mai susţin că problema fundamentală este „lipsa totală de transparenţă şi consultare” în procesul de luare a deciziei şi de implementare a acestei măsuri.

„Prin urmare, acuzăm Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu doar de o comunicare deficitară, ci şi de o lipsă de respect faţă de partenerii sociali şi faţă de întregul personal din învăţământ. A arunca responsabilitatea în «curtea» sindicatelor, pretinzând că acestea «cunoşteau aspectele», este o încercare regretabilă de a distrage atenţia atât de la încălcarea obligaţiei de a purta un dialog social real şi corect, cât şi de la efectele măsurilor dispuse în ultimele luni (inclusiv prin Legea nr. 141/2025). A devenit o obişnuinţă ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării să ia măsuri împotriva angajaţilor din sistem fără a consulta partenerii sociali. Această «dictatură» trebuie să înceteze şi, odată cu ea, şi mandatul ministrului Educaţiei, Daniel David”, subliniază federaţiile sindicale.

Explicațiile Ministerului Educației

„Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi a României din 2025”, a precizat ministerul.

Reprezentanţii instituţiei arată că, potrivit art. 7 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, salariul de bază este cel stabilit în anexele la lege.

Conform art. 16 din Anexa I la Legea-cadru nr. 153/2017, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază „pentru personalul didactic de predare din învăţământ, precum şi pentru personalul didactic de conducere prevăzut la pct. 1 nr. crt. 1, 2, 4 - 6 şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control prevăzut la pct. 2 din anexa nr. I cap. I lit. A”

Ministerul Educaţiei explică faptul că, prin ordonanţe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018.

„Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii - la salariul de bază, ci includea şi ​gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul «spor la spor». Astfel, de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, personal didactic cu aceeaşi încadrare avea valori diferite ale acestui spor, cuantumul mai mare avându-l personalul ce avea în plată şi gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz. În prezent, în urma acestor verificări efectuate de către Curtea de Conturi a României, sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna septembrie 2025, rezultând acelaşi cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toţi salariaţii care au acelaşi grad didactic, vechime în învăţământ/muncă, studii, cum de altfel este legal. Federaţiile sindicale semnatare ale adresei nr. 223FSLI/894FSE-SH/13.10.2025 cunosc aspectele expuse mai sus”, a subliniat Ministerul Educaţiei.

În luna iulie, într-o intervenție în exclusivitate pentru Digi24, ministrul Educației, Daniel David declara că „nu avem de ce să tăiem salarii, pentru că salariile sunt mici în educație în comparație cu sănătatea, de exemplu, sau în zona de cercetare-dezvoltare, inovare”.

