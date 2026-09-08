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Rechizite școlare gratuite 2026-2027: Cine poate beneficia și ce acte trebuie depuse până vineri, 11 septembrie

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Rechizite școlare gratuite. Foto Getty Images
Rechizite școlare gratuite. Foto Getty Images
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Cine poate primi rechizite școlare gratuite în anul 2026-2027 Până când pot fi depuse cererile Ce acte sunt necesare pentru obținerea rechizitelor Ce venituri sunt luate în calcul Cum sunt stabilite listele beneficiarilor

Părinții elevilor din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse pot solicita rechizite școlare gratuite pentru anul 2026-2027. Cererea și documentele justificative se depun la unitatea de învățământ unde este înscris copilul, în termen de cinci zile de la începerea cursurilor. Plafonul stabilit pentru această formă de sprijin este de 2.162,50 lei net pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile obținute în iulie 2026.

Fondurile necesare achiziționării și distribuirii rechizitelor școlare în condițiile prezentei ordonanțe se asigură din bugetul alocat Ministerului Educației și Cercetării.

Cine poate primi rechizite școlare gratuite în anul 2026-2027

Sprijinul se acordă elevilor care sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Prevederea este cuprinsă în Ordonanța Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată și modificată prin Legea nr. 126/2002. Actul normativ stabilește că de această facilitate pot beneficia copiii aflați în întreținerea familiilor care respectă criteriul financiar.

Pentru iulie 2026, salariul minim brut a fost stabilit la 4.325 de lei prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026. În consecință, limita aplicabilă dosarelor depuse la începutul noului an școlar este de 2.162,50 lei net pentru fiecare membru al familiei.

Până când pot fi depuse cererile

Potrivit legii, solicitarea se înregistrează la școala unde învață copilul „în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar”. Pentru cursurile începute la 7 septembrie 2026, intervalul legal de depunere se încheie vineri, 11 septembrie.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea rechizitelor

Legea prevede că solicitarea va fi însoțită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a anului respectiv.

Lista concretă este comunicată de fiecare unitate de învățământ, în funcție de situația solicitantului. Procedura poate fi organizată diferit de la o instituție la alta. Unele școli primesc documentele la secretariat, în timp ce altele solicită predarea acestora învățătorului sau dirigintelui. Părinții trebuie să verifice programul și modalitatea comunicate de unitatea la care este înscris elevul.

Conform anunțurilor oficiale publicate de mai multe școli, dosarul cuprinde:

  • cererea-tip;
  • copii ale actelor de identitate ale părinților sau reprezentanților legali;
  • certificatele de naștere ori documentele de identitate ale copiilor aflați în întreținere.

După caz, pot fi cerute cupoane de pensie sau șomaj, extrase de cont, acte privind alocațiile și bursele, hotărârea de divorț ori documentele referitoare la pensia de întreținere. Pentru persoanele care nu au realizat venituri, unitatea poate solicita o declarație pe propria răspundere.

Unele instituții cer și o adeverință privind componența familiei sau documente referitoare la veniturile provenite din chirii, arendă și alte bunuri. Întrucât lista diferă în funcție de situația familială și de procedura locală, părinții trebuie să consulte anunțul propriei școli înainte de pregătirea dosarului.

Ce venituri sunt luate în calcul

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie sunt luate în considerare toate veniturile realizate de membrii acesteia. Articolul 3 din Ordonanța Guvernului nr. 33/2001 menționează, între altele, indemnizațiile de șomaj, creanțele legale, convențiile civile de întreținere aflate în executare, indemnizațiile cu caracter permanent și alocațiile de stat pentru copii.

Actul normativ include și alocațiile de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, precum și bursele acordate elevilor și studenților în condițiile legii. Dacă familia deține terenuri, clădiri, spații locative ori alte bunuri mobile sau imobile, sunt luate în calcul arenda, chiriile și celelalte venituri produse de acestea.

  • Pentru acordarea rechizitelor în anul școlar 2026-2027, venitul mediu net realizat în iulie 2026 nu trebuie să depășească 2.162,50 lei pe membru de familie. Plafonul reprezintă 50% din salariul minim brut de 4.325 de lei.

Cum sunt stabilite listele beneficiarilor

Directorii unităților de învățământ trebuie să stabilească elevii eligibili în cel mult 15 zile de la începerea anului școlar și să facă publică lista acestora. Datele sunt transmise ulterior inspectoratelor școlare județene sau Inspectoratului Școlar al Municipiului București, care centralizează necesarul.

Rechizitele școlare vor fi repartizate pe școli de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Directorii de școli, împreună cu primăriile, vor organiza distribuirea la beneficiari.

Achiziționarea rechizitelor școlare se organizează de către Ministerul Educației și Cercetării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, astfel încât distribuirea acestora să se poată finaliza până la data de 1 octombrie a fiecărui an.

Editor : C.S.

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