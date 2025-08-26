Live TV

Rezultate bac 2025, sesiunea de toamnă. La ce oră se afișează notele finale, după soluționarea contestațiilor

Rezultate bac 2025, sesiunea de toamnă.Foto Getty Images
Rezultate bac 2025, sesiunea de toamnă.Foto Getty Images
Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, pentru fiecare județ, conform Edu.ro

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate astăzi, 26 august, până la ora 12.00 de Ministerul Educației pe site-ul oficial, bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen (licee/instituții de învățământ). Comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Aceste coduri au fost distribuite, pe bază de semnătură de primire, la prima probă pe care elevii au susținut-o.

Examenul este promovat de candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notați cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și au obținut cel puțin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise). 

Examenul național de bacalaureat 2025: Sinteza rezultatelor înregistrate în a doua sesiune, înainte de contestații

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației:

  • Rată cumulată de promovare (toții candidații): 28,4% | Număr total de candidați promovați: 7.306.

  • Ratele de reușită atât pentru promoția 2025 (4.508 candidați promovați), cât și pentru promoțiile anterioare (2.798 de candidați promovați) se situează la același nivel: 28,4%.

  • Rată de participare: 84,9%: s-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 de candidaţi înscrişi.

Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi (aceştia nu vor putea participa la următoarele două sesiuni).

Rezultate bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, pentru fiecare județ, conform Edu.ro

  • Rezultate BAC București 2025
  • Rezultate BAC Alba 2025
  • Rezultate BAC Argeș 2025
  • Rezultate BAC Arad 2025
  • Rezultate BAC Bacău 2025
  • Rezultate BAC Bihor 2025
  • Rezultate BAC Bistrița-Năsăud 2025
  • Rezultate BAC Botoșani 2025
  • Rezultate BAC Brăila 2025
  • Rezultate BAC Brașov 2025
  • Rezultate BAC Buzău 2025
  • Rezultate BAC Călărași 2025
  • Rezultate BAC Caraș-Severin 2025
  • Rezultate BAC Covasna 2025
  • Rezultate BAC Constanța 2025
  • Rezultate BAC Cluj 2025
  • Rezultate BAC Dâmbovița 2025
  • Rezultate BAC Dolj 2025
  • Rezultate BAC Galați 2025
  • Rezultate BAC Giurgiu 2025
  • Rezultate BAC Gorj 2025
  • Rezultate BAC Harghita 2025
  • Rezultate BAC Hunedoara 2025
  • Rezultate BAC Ialomița 2025
  • Rezultate BAC Iași 2025
  • Rezultate BAC Ilfov 2025
  • Rezultate BAC Maramureș 2025
  • Rezultate BAC Mehedinți 2025
  • Rezultate BAC Mureș 2025
  • Rezultate BAC Neamț 2025
  • Rezultate BAC Olt 2025
  • Rezultate BAC Prahova 2025
  • Rezultate BAC Satu Mare 2025
  • Rezultate BAC Sălaj 2025
  • Rezultate BAC Sibiu 2025
  • Rezultate BAC Suceava 2025
  • Rezultate BAC Teleorman 2025
  • Rezultate BAC Timiș 2025
  • Rezultate BAC Tulcea 2025
  • Rezultate BAC Vâlcea 2025
  • Rezultate BAC Vrancea 2025
  • Rezultate BAC Vaslui 2025

