Rezultate bac 2025, sesiunea de toamnă. La ce oră se afișează notele finale, după soluționarea contestațiilor

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate astăzi, 26 august, până la ora 12.00 de Ministerul Educației pe site-ul oficial, bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen (licee/instituții de învățământ). Comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Aceste coduri au fost distribuite, pe bază de semnătură de primire, la prima probă pe care elevii au susținut-o.
Examenul este promovat de candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notați cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și au obținut cel puțin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).
Examenul național de bacalaureat 2025: Sinteza rezultatelor înregistrate în a doua sesiune, înainte de contestații
Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației:
- Rată cumulată de promovare (toții candidații): 28,4% | Număr total de candidați promovați: 7.306.
Ratele de reușită atât pentru promoția 2025 (4.508 candidați promovați), cât și pentru promoțiile anterioare (2.798 de candidați promovați) se situează la același nivel: 28,4%.
Rată de participare: 84,9%: s-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 de candidaţi înscrişi.
Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi (aceştia nu vor putea participa la următoarele două sesiuni).
