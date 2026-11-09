Victimele atacului armat din Cracovia. Cine sunt oamenii care și-au pierdut viața în urma tragediei

Șase persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite în atacul armat care a avut loc sâmbătă în Cracovia, o tragedie fără precedent în istoria modernă a Poloniei. Printre victime se numără o pictoriță venită în oraș pentru vernisajul propriei expoziții, o voluntară a unei organizații caritabile și o tânără studentă la Arte Plastice. Mesajele de omagiu publicate după atac conturează poveștile unor oameni ale căror vieți au fost curmate violent, arată TVP World.

Autoritățile au anunțat că patru femei și doi bărbați au fost uciși în atac. Printre victime se numără patru cetățeni polonezi și doi cetățeni străini. Alte 15 persoane au fost rănite: zece polonezi și cinci cetățeni străini, din Regatul Unit, Portugalia, Rusia, Germania și Austria.

Printre răniți se află și doi polițiști, ale căror acțiuni pentru oprirea atacatorului au stârnit un val de susținere și de aprecieri la nivel național. Ambii au suferit răni grave în timpul schimbului de focuri cu suspectul și și-au recăpătat cunoștința duminică, însă au rămas internați în spital.

Autoritățile au anunțat luni că 14 dintre răniți se aflau în stare stabilă, în timp ce unul dintre ei, un polițist, era în continuare în stare gravă.

Tot sâmbătă, trei persoane au fost găsite împușcate mortal în locuința atacatorului. Autoritățile au stabilit că acestea erau tatăl, mama și sora suspectului.

Atacatorul, un polonez în vârstă de 24 de ani, despre care autoritățile au afirmat că era fascinat de ideologia de extremă dreapta, a fost împușcat de poliție în timpul schimbului de focuri și a murit la spital luni dimineață.

Cine erau victimele?

Deși poliția nu a făcut încă publice oficial numele tuturor persoanelor ucise, autoritățile au oferit unele informații, iar în presă și pe rețelele sociale au apărut treptat detalii despre identitatea victimelor.

Potrivit autorităților regionale, printre cei uciși se numără trei femei poloneze, în vârstă de 61, 47 și 53 de ani, o femeie austriacă de 51 de ani, un bărbat polonez de aproximativ 50 de ani și un cetățean britanic în vârstă de 32 de ani.

Printre victimele identificate la nivel local se află Izabela, în vârstă de 53 de ani, o pictoriță din orașul Chodziez, situat în nord-vestul Poloniei. Femeia venise la Cracovia pentru o expoziție a lucrărilor sale, inaugurată cu o zi înainte de atac, potrivit relatărilor din presa locală.

Moartea ei a fost confirmată de primarul orașului Chodziez, Jacek Gursz, care a publicat un mesaj de condoleanțe pe rețelele sociale.

„Există tragedii pentru care cuvintele nu sunt suficiente. Există vești greu de crezut și o durere pentru care niciun cuvânt de alinare nu pare potrivit. Tragedia care a avut loc la Cracovia ne-a mișcat pe toți. Am primit cu profundă tristețe vestea decesului Izabelei, care a murit în circumstanțe atât de dramatice”, a scris primarul.

Citește și: Primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți din Cracovia, după ce s-a trezit din comă

O altă victimă, identificată în presa locală și în mediul online, este Ewelina, voluntară a organizației caritabile poloneze „Szlachetna Paczka” („Cadoul Nobil”). Organizația a publicat luni un mesaj în memoria femeii, mărturisind că vestea morții sale este greu de acceptat.

„Încă de aseară ne luptăm cu această veste, incapabili să o înțelegem pe deplin. Știm că durerea noastră nu este decât o umbră a ceea ce îndură familia și prietenii Ewelinei… Ewelina, ne vom aminti de tine așa cum ai fost întotdeauna: aproape de oameni. Vei fi mereu una dintre noi”, au transmis reprezentanții organizației.

Sora Ewelinei i-a adus, la rândul său, un omagiu printr-o postare pe rețelele sociale.

„Nu găsesc cuvinte pentru a exprima golul pe care l-a lăsat în urmă. Ne este imposibil să înțelegem violența fără sens care a luat viața unei persoane atât de minunate”, a scris aceasta.

O cetățeană austriacă, ucisă în timpul vizitei la Cracovia

Între timp, surse din presa austriacă, citate de agenția de presă poloneză PAP, au relatat că femeia austriacă în vârstă de 51 de ani ucisă în atac provenea din districtul Ganserndorf, din Austria Inferioară, în apropiere de Viena.

Potrivit informațiilor apărute în presă, femeia se afla în vizită la Cracovia împreună cu soțul său, care a fost rănit în timpul atacului armat.

Cancelarul austriac Christian Stocker a declarat, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că este „profund îngrozit de atacul terorist brutal din Cracovia” și că este „devastat să afle că printre victime se află și o cetățeană austriacă”.

„Transmit din toată inima condoleanțe și rugăciuni familiei concetățenei noastre austriece, precum și tuturor victimelor și celor dragi acestora. Ne exprimăm ferm solidaritatea cu poporul polonez”, a spus Stocker.

Omagii pentru sora atacatorului

Au fost publicate online și mesaje de omagiu pentru Magdalena Oksinska, sora atacatorului, una dintre cele trei persoane găsite moarte în locuința suspectului din orașul Ostrowiec Swietokrzyski, în sud-estul Poloniei.

Academia de Arte Plastice „Jan Matejko” din Cracovia, unde Magdalena Oksinska era studentă în anul al treilea, a transmis duminică un mesaj în memoria tinerei.

„Suntem copleșiți de tristețe și de sentimentul unei pierderi ireparabile. Ne luăm rămas-bun de la Magda, o tânără artistă și membră a comunității noastre academice, a cărei viață a fost curmată într-un mod atât de tragic. Moartea ei lasă un gol dureros printre noi. În aceste momente chinuitoare, gândurile noastre se îndreaptă către toți cei afectați de tragedia de ieri. Împărtășim durerea familiilor victimelor, precum și a celor răniți și a celor dragi acestora”, a transmis instituția.

Primarul orașului Ostrowiec Swietokrzyski a declarat pentru PAP că Magdalena Oksinska era o „artistă foarte talentată”, care își expusese lucrările și în trecut.

PAP a relatat duminică seara că localnicii au aprins lumânări în fața casei în care Magdalena și părinții ei au fost găsiți morți.

Editor : C.A.