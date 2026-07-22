Grecia ia măsuri drastice pentru folosirea trotinetelor electrice: amenzi usturătoare și interdicție pentru persoanele sub 17 ani

Grecia a adoptat o nouă lege amplă privind trotinetele electrice, introducând amenzi mari și o limită de vârstă, în încercarea de a pune capăt haosului de pe drumuri și trotuare, după o serie de accidente grave, informează DPA.

Parlamentul grec a dat aprobarea finală legii, marți seară. Cea mai semnificativă modificare este că persoanele sub 17 ani nu mai au voie să folosească trotinete electrice pe drumurile publice. Cei prinși riscă o amendă de 150 de euro. Companiile de închiriere care închiriază trotinete persoanelor sub 17 ani riscă amenzi de până la 1.000 de euro.

Regulile sunt, de asemenea, înăsprite semnificativ pentru adulți. Trotinetele electrice vor fi interzise pe drumurile cu o limită de viteză de 50 de kilometri pe oră sau mai mult. Trotinetele prinse pe astfel de drumuri riscă o amendă de 350 de euro.

De asemenea, se introduce o nouă cerință obligatorie de asigurare de răspundere civilă față de terți. Mersul trotineta fără asigurare atrage după sine cu o amendă de 250 EUR. Cei care merg pe trotinete trebuie să aibă asupra lor dovada asigurării, împreună cu un act de identitate.

Nici trotinetele parcate neglijent nu vor mai fi tolerate. Cele care blochează trotuarele sau trecerile de pietoni pot fi îndepărtate, iar amenzile sunt între 40 și 80 de euro.

Cei care merg fără cască, își folosesc telefonul mobil în timp ce folosesc trotineta sau poartă căști riscă amenzi între 40 și 150 de euro.

Guvernul grec înăsprește regulile ca răspuns la o creștere bruscă a accidentelor cu trotinete electrice. Medicii din spitale au raportat un număr tot mai mare de utilizatori de trotinete electrice care sosesc cu răni grave - în special tineri, dar și turiști.

Guvernul susține că tinerii nu au fost instruiți pentru utilizarea drumurilor și că, în general, utilizatorii subestimează trotinetele, călătorind la fel de repede și nesăbuit ca și cum ar fi într-un joc video.

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Editor : Ș.R.