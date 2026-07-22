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Declarația lui Cseke Attila, după întrevederea cu sindicaliştii din Sănătate „Se caută soluții ca veniturile personalului să nu scadă”

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Cseke Attila face declaratii
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat miercuri, după întâlnirea cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale din domeniu privind proiectul noii legi a salarizării din sectorul bugetar, că obiectivul său este să găsească soluţii prin care veniturile personalului să nu fie diminuate, în paralel cu reformarea modului de salarizare.

„Mandatul meu, inclusiv cel politic, rămâne neschimbat: să găsim soluţii prin care veniturile personalului din sănătate să nu fie diminuate. În acelaşi timp, avem responsabilitatea de a construi un sistem de salarizare mai echitabil, mai transparent şi care să răspundă mai bine nevoilor şi particularităţilor sistemului public de sănătate”, a spus Cseke Attila, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii.

El a punctat că Ministerul Sănătăţii a transmis la începutul săptămânii propunerile sale de modificare şi completare a Legii salarizării.

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„Înaintea întâlnirii cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale am avut o discuţie foarte bună şi constructivă cu ministrul Dragoş Pîslaru, iar o parte importantă dintre propunerile formulate de Ministerul Sănătăţii au fost preluate în forma aflată în lucru. Printre măsurile asupra cărora există un acord se numără creşterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgenţă, de la 20% la 30%, introducerea unui program-pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanţă, atât în unităţile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, cât şi în cele administrate de autorităţile publice locale, precum şi revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase”, a afirmat Cseke Attila.

El a menţionat că propunerea Ministerului Sănătăţii este ca aceste sporuri să fie stabilite pe intervale minime şi maxime, diferenţiate în funcţie de specialitate şi de specificul activităţii, astfel încât regulile să fie clare, predictibile şi adaptate realităţilor din fiecare domeniu.

Cseke Attila a afirmat că discuţiile vor continua şi joi, la nivel tehnic, pentru clarificarea unor aspecte care necesită o analiză suplimentară, inclusiv în ceea ce priveşte încadrarea în plafonul de sporuri pentru unităţile din subordinea Ministerului Sănătăţii. Nu în ultimul rând, el a adăugat că este important ca soluţiile finale să fie atât sustenabile din punct de vedere bugetar, cât şi corecte pentru personalul din sistemul sanitar.

Editor : Sebastian Eduard

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