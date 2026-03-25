Rezultate Simulare Evaluarea Națională 2026: Unde pot vizualiza elevii notele finale

Elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea Evaluării Naționale 2026 vor afla rezultatele luni, 30 martie, după finalizarea corectării lucrărilor, acestea urmând să fie comunicate la nivelul fiecărei unități de învățământ. Cu caracter orientativ, notele indică nivelul de pregătire înaintea probelor din vară și sunt utilizate pentru monitorizarea progresului școlar. Spre deosebire de varianta oficială, această etapă nu include o procedură standardizată de contestații la nivel național.

Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a reprezintă principalul instrument de evaluare externă a competențelor dobândite pe parcursul ciclului gimnazial. Examenul este organizat anual și se desfășoară într-o singură sesiune.

Rezultatele simulării nu sunt făcute publice

Rezultatele obținute la simulările naționale nu sunt afișate public, spre deosebire de evaluarea oficială din vară. Acestea sunt comunicate individual, la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin intermediul profesorilor sau al diriginților, fără a fi centralizate pe o platformă națională.

Pentru respectarea regulilor privind protecția datelor personale, notele sunt prezentate în format anonimizat. Fiecare elev este identificat printr-un cod unic, primit la începutul probelor, iar listele întocmite la nivelul școlilor sau inspectoratelor includ acest cod, alături de punctajele obținute, media generală și eventuale mențiuni, precum „absent” sau „eliminat”.

Notele nu sunt trecute automat în catalog

Rezultatele obținute la simulare au un rol exclusiv orientativ și nu sunt introduse automat în catalog. În anumite situații, acestea pot fi consemnate doar la solicitarea elevului. Notele sunt cunoscute doar de elevi, profesori și, după caz, de părinți, fiind utilizate pentru evaluarea nivelului de pregătire. La nivelul fiecărei școli, acestea sunt analizate în cadrul unor discuții individuale, la clasă sau în ședințe cu părinții, precum și în consiliile profesorale, pentru a stabili măsuri de îmbunătățire a performanțelor.

Un instrument de evaluare înaintea examenului din vară

Simularea Evaluării Naționale are rolul de a oferi o imagine realistă asupra nivelului de pregătire al elevilor, fără a influența media de admitere la liceu. În funcție de rezultate, cadrele didactice pot ajusta metodele de predare, iar elevii își pot calibra efortul de studiu. În același timp, testarea permite familiarizarea cu structura subiectelor și cu condițiile de desfășurare a probelor, contribuind la o mai bună gestionare a examenului final.

Calendar complet pentru Evaluarea Națională 2026

8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la Evaluarea Națională;

12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;

24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;

26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă;

1 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00); vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 - 18:00);

2 - 3 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

4 - 7 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;

8 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Subiectele pentru Evaluarea nationala pentru absolvenții clasei a VIII-a la disciplina limba și literatura romana se realizeaza în conformitate cu programa de examen aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3237/2021.

