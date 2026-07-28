Rezultate Titularizare 2026: Au fost publicate notele inițiale, înainte de contestații. Situația pe județe

Ministerul Educației și Cercetării a afișat marți, 28 iulie, rezultatele inițiale ale concursului național de Titularizare 2026. Digi24.ro prezintă situația notelor din fiecare județ, pe baza datelor publicate în centrele de concurs și pe platforma titularizare.edu.ro. Pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată în învățământ, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau la proba practică, în funcție de disciplina de concurs.
Candidații nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații marți, 28 iulie, până la ora 21:00, precum și miercuri, 29 iulie, până la ora 12:00, fie la sediile inspectoratelor școlare județene, fie prin mijloace electronice, potrivit procedurilor stabilite de fiecare inspectorat.
Rezultatele la Titularizare 2026 pe județe
Rezultate Titularizare 2026 Județul Alba
Rezultate Titularizare 2026 Județul Argeș
Rezultate Titularizare 2026 Județul Arad
Rezultate Titularizare 2026 Municipiul București
Rezultate Titularizare 2026 Județul Bacău
Rezultate Titularizare 2026 Județul Bihor
Rezultate Titularizare 2026 Județul Bistriţa-Năsăud
Rezultate Titularizare 2026 Județul Brăila
Rezultate Titularizare 2026 Județul Botoşani
Rezultate Titularizare 2026 Județul Braşov
Rezultate Titularizare 2026 Județul Buzău
Rezultate Titularizare 2026 Județul Cluj
Rezultate Titularizare 2026 Județul Călăraşi
Rezultate Titularizare 2026 Județul Caraş-Severin
Rezultate Titularizare 2026 Județul Constanța
Rezultate Titularizare 2026 Județul Covasna
Rezultate Titularizare 2026 Județul Dâmbovița
Rezultate Titularizare 2026 Județul Dolj
Rezultate Titularizare2026 Județul Gorj
Rezultate Titularizare 2026 Județul Galaţi
Rezultate Titularizare 2026 Județul Giurgiu
Rezultate Titularizare 2026 Județul Hunedoara
Rezultate Titularizare 2026 Județul Harghita
Rezultate Titularizare 2026 Județul Ilfov
Rezultate Titularizare 2026 Județul Ialomița
Rezultate Titularizare 2026 Județul Iaşi
Rezultate Titularizare 2026 Județul Mehedinți
Rezultate Titularizare 2026 Județul Maramureş
Rezultate Titularizare 2026 Județul Mureş
Rezultate Titularizare 2026 Județul Neamț
Rezultate Titularizare 2026 Județul Olt
Rezultate Titularizare 2026 Județul Prahova
Rezultate Titularizare 2026 Județul Sibiu
Rezultate Titularizare 2026 Județul Sălaj
Rezultate Titularizare 2026 Județul Satu-Mare
Rezultate Titularizare 2026 Județul Suceava
Rezultate Titularizare 2026 Județul Tulcea
Rezultate Titularizare 2026 Județul Timiş
Rezultate Titularizare 2026 Județul Teleorman
Rezultate Titularizare 2026 Județul Vâlcea
Rezultate Titularizare 2026 Județul Vrancea
Rezultate Titularizare 2026 Județul Vaslui
Ce urmează după afișarea rezultatelor inițiale
După afișarea rezultatelor inițiale ale concursului național de Titularizare 2026, candidații nemulțumiți de nota obținută pot depune contestații. Cererile pot fi transmise marți, 28 iulie, până la ora 21:00, precum și miercuri, 29 iulie, până la ora 12:00, fie la inspectoratele școlare județene, fie prin mijloace electronice, potrivit procedurilor stabilite de fiecare inspectorat.
Lucrările contestate vor fi reevaluate, iar nota acordată în urma acestei etape va deveni definitivă. Ministerul Educației și Cercetării va afișa rezultatele finale ale concursului luni, 4 august. Situația finală va putea fi consultată atât la sediile inspectoratelor școlare, cât și pe platforma oficială dedicată Titularizării.
Ulterior, pe baza notelor finale și a opțiunilor exprimate de candidați, vor avea loc etapele de repartizare pe posturile didactice vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar, conform calendarului oficial al concursului.
Cum se face repartizarea pe posturi
Repartizarea pe posturile vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată se va desfășura în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în perioada 5-6 august. Catedrele vor fi alocate în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în funcție de opțiunile exprimate de candidați și de locurile disponibile.
Pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau la inspecția specială la clasă, după caz. În cazul angajării pe perioadă determinată, în regim de suplinire, este necesară minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică ori la inspecția specială, în funcție de specificul postului.
Editor : M.C.