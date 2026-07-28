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Rezultate Titularizare 2026: Au fost publicate notele inițiale, înainte de contestații. Situația pe județe

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Rezultate inițiale Titularizare 2026. Foto Getty Images
Rezultate inițiale Titularizare 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Rezultatele la Titularizare 2026 pe județe Ce urmează după afișarea rezultatelor inițiale Cum se face repartizarea pe posturi

Ministerul Educației și Cercetării a afișat marți, 28 iulie, rezultatele inițiale ale concursului național de Titularizare 2026. Digi24.ro prezintă situația notelor din fiecare județ, pe baza datelor publicate în centrele de concurs și pe platforma titularizare.edu.ro. Pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată în învățământ, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau la proba practică, în funcție de disciplina de concurs.

Candidații nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații marți, 28 iulie, până la ora 21:00, precum și miercuri, 29 iulie, până la ora 12:00, fie la sediile inspectoratelor școlare județene, fie prin mijloace electronice, potrivit procedurilor stabilite de fiecare inspectorat.

Rezultatele la Titularizare 2026 pe județe

Rezultate Titularizare 2026 Județul Alba

Rezultate Titularizare 2026 Județul Argeș

Rezultate Titularizare 2026 Județul Arad

Rezultate Titularizare 2026 Municipiul București

Rezultate Titularizare 2026 Județul Bacău

Rezultate Titularizare 2026 Județul Bihor

Rezultate Titularizare 2026 Județul Bistriţa-Năsăud

Rezultate Titularizare  2026 Județul Brăila

Rezultate Titularizare  2026 Județul Botoşani

Rezultate Titularizare  2026 Județul Braşov

Rezultate Titularizare 2026 Județul Buzău

Rezultate Titularizare  2026 Județul Cluj

Rezultate Titularizare 2026 Județul Călăraşi

Rezultate Titularizare 2026 Județul Caraş-Severin

Rezultate Titularizare 2026 Județul Constanța

Rezultate Titularizare  2026 Județul Covasna

Rezultate Titularizare 2026 Județul Dâmbovița

Rezultate Titularizare  2026 Județul Dolj

Rezultate Titularizare2026 Județul Gorj

Rezultate Titularizare 2026 Județul Galaţi

Rezultate Titularizare  2026 Județul Giurgiu

Rezultate Titularizare 2026 Județul Hunedoara

Rezultate Titularizare 2026 Județul Harghita

Rezultate Titularizare  2026 Județul Ilfov

Rezultate Titularizare 2026 Județul Ialomița

Rezultate Titularizare 2026 Județul Iaşi

Rezultate Titularizare 2026 Județul Mehedinți

Rezultate Titularizare 2026 Județul Maramureş

Rezultate Titularizare 2026 Județul Mureş

Rezultate Titularizare 2026 Județul Neamț

Rezultate Titularizare 2026 Județul Olt

Rezultate Titularizare 2026 Județul Prahova

Rezultate Titularizare 2026 Județul Sibiu

Rezultate Titularizare 2026 Județul Sălaj

Rezultate Titularizare 2026 Județul Satu-Mare

Rezultate Titularizare 2026 Județul Suceava

Rezultate Titularizare 2026 Județul Tulcea

Rezultate Titularizare 2026 Județul Timiş

Rezultate Titularizare 2026 Județul Teleorman

Rezultate Titularizare 2026 Județul Vâlcea

Rezultate Titularizare 2026 Județul Vrancea

Rezultate Titularizare 2026 Județul Vaslui

Ce urmează după afișarea rezultatelor inițiale

După afișarea rezultatelor inițiale ale concursului național de Titularizare 2026, candidații nemulțumiți de nota obținută pot depune contestații. Cererile pot fi transmise marți, 28 iulie, până la ora 21:00, precum și miercuri, 29 iulie, până la ora 12:00, fie la inspectoratele școlare județene, fie prin mijloace electronice, potrivit procedurilor stabilite de fiecare inspectorat.

Lucrările contestate vor fi reevaluate, iar nota acordată în urma acestei etape va deveni definitivă. Ministerul Educației și Cercetării va afișa rezultatele finale ale concursului luni, 4 august. Situația finală va putea fi consultată atât la sediile inspectoratelor școlare, cât și pe platforma oficială dedicată Titularizării.

Ulterior, pe baza notelor finale și a opțiunilor exprimate de candidați, vor avea loc etapele de repartizare pe posturile didactice vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar, conform calendarului oficial al concursului.

Cum se face repartizarea pe posturi

Repartizarea pe posturile vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată se va desfășura în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în perioada 5-6 august. Catedrele vor fi alocate în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în funcție de opțiunile exprimate de candidați și de locurile disponibile.

Pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau la inspecția specială la clasă, după caz. În cazul angajării pe perioadă determinată, în regim de suplinire, este necesară minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică ori la inspecția specială, în funcție de specificul postului.

Editor : M.C.

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