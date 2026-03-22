Simulare Bacalaureat 2026: Reguli stricte pentru elevi. Ce greșeli duc la eliminarea din examen

Data publicării:
Reguli stricte pentru elevi în sala de examen. Foto Getty Images
Din articol
Reguli stricte pentru elevii care susțin simularea examenelor de Bacalaureat 2026 Cum sunt comunicate rezultatele de la simulare

Simulările examenului de Bacalaureat 2026 sunt programate în perioada 23-26 martie și reprezintă un exercițiu esențial pentru elevi, în vederea familiarizării cu structura și cerințele probelor oficiale din sesiunea de vară. Potrivit reglementărilor Ministerului Educației, organizarea fiecărei probe trebuie să se desfășoare într-un cadru riguros, bazat pe echitate, control și transparență. În acest context, candidații au obligația să respecte cu strictețe normele privind accesul în sălile de examen, desfășurarea probelor și lista obiectelor permise. Orice abatere de la aceste reguli poate atrage sancțiuni disciplinare, inclusiv eliminarea din simulare.

Testările practice le oferă elevilor oportunitatea de a-și evalua nivelul de pregătire, de a identifica domeniile care necesită consolidare și de a-și gestiona eficient stresul și emoțiile asociate examenelor.

Reguli stricte pentru elevii care susțin simularea examenelor de Bacalaureat 2026

Cum se desfășoară probele scrise

Accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 08:30, iar candidații sunt așezați în bănci în ordine alfabetică, conform procedurilor stabilite de comisiile de organizare.

Probele scrise încep la ora 09:00, iar elevii au la dispoziție 180 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Timpul de lucru este calculat din momentul în care distribuirea subiectelor a fost finalizată în sala de examen.

La începutul probei, fiecare candidat trebuie să completeze datele personale în colțul din dreapta sus al foii tipizate, iar redactarea răspunsurilor începe de pe pagina a doua a lucrării. Elevii care finalizează lucrarea mai devreme o pot preda și pot părăsi sala de examen doar după minimum o oră de la începerea probei.

În situații obiective, care nu pot fi imputate candidaților, precum incidente tehnice sau decizia comisiei de a anula și relua lucrarea, durata probei poate fi prelungită cu cel mult o oră, conform procedurilor Ministerului Educației.

Ce este interzis în sala de examen

Candidaților le este interzis să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte similare. Toate aceste lucruri trebuie lăsate într-un spațiu special destinat depozitării obiectelor personale, stabilit de comisia de organizare a examenului. Elevii care refuză să își lase obiectele în locul indicat nu vor fi primiți în sala de examen.

De asemenea, în timpul probei, candidații nu au voie să aibă asupra lor, în haine, încălțăminte, penare sau pe bancă, materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Printre acestea se numără manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate sau ciorne, precum și lucrări aparținând altor candidați.

Regulamentul interzice și utilizarea oricăror dispozitive electronice. Elevii nu pot avea asupra lor telefoane mobile, căști audio, dispozitive de tip IoT ( dispozitive ce pot fi conectate) sau alte mijloace electronice de calcul și comunicare care permit accesul la internet, la rețele de socializare sau comunicarea cu alte persoane.

Totodată, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care ar putea facilita copiatul ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne sau alte notițe.

Încălcarea acestor reguli este considerată tentativă de fraudă. Elevii care sunt surprinși cu materiale sau dispozitive interzise sunt eliminați din examen, indiferent dacă acestea au fost folosite sau nu.

În plus, aceștia nu mai pot participa la probele următoare și își pierd dreptul de a susține examenul în următoarele două sesiuni. Notele obținute anterior eliminării nu mai pot fi recunoscute în sesiunile viitoare.

Cum sunt comunicate rezultatele de la simulare

Rezultatele obținute la simulările examenelor naționale sunt comunicate în format anonimizat, prin utilizarea unor coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Acestea sunt distribuite elevilor la prima probă, pe bază de semnătură, astfel încât afișarea publică să nu permită identificarea directă.

Notele au caracter orientativ și reflectă nivelul de pregătire al elevilor înaintea examenelor oficiale. În mod obișnuit, acestea nu sunt consemnate în catalog, însă pot fi trecute la solicitarea elevului sau a părintelui. Ulterior publicării rezultatelor, fiecare unitate de învățământ analizează performanțele candidaților, cu scopul de a identifica eventualele lacune în pregătire.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sanae Takaichi Donald Trump (1)
1
Cum a reușit premierul japonez Sanae Takaichi, contrar așteptărilor, să transforme a doua...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
2
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
trufe negre
3
Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara...
orban putin
4
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
5
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar” (Reuters)
Donald Trump și-a trimis oamenii la ”palatul” lui Gigi Becali: 2.000.000.000 $! Ce s-a întâmplat
Digi Sport
Donald Trump și-a trimis oamenii la ”palatul” lui Gigi Becali: 2.000.000.000 $! Ce s-a întâmplat
Te-ar putea interesa și:
Admitere la liceu fără Evaluarea Națională. Foto Getty Images
Admiterea la liceu fără Evaluare Națională. Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a
Chat Gpt
Un nou pas al Rusiei către „internetul suveran”: Instrumentele IA străine, ca ChatGPT şi Gemini, ar putea fi interzise
Modele de subiecte la matematică. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la matematică. Exemple pe care elevii le pot studia înainte de examen
Modele de subiecte la istorie. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la istorie. Cum arată cerințele și ce presupune proba scrisă
Simulare BAC 2026. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026: Numărul elevilor înscriși și totalul unităților de învățământ în care se desfășoară probele
Recomandările redacţiei
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al...
Missiles launched from Iran towards Israel seen over Hebron in West Bank
Război în Orientul Mijlociu, ziua 23. Donald Trump dă un ultimatum...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, despre prețul carburantului: „E posibil să sară de 10...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de...
Ultimele știri
Alegeri parlamentare în Slovenia: luptă dură între partidul actualului premier, Robert Golob, și cel al ultraconservatorulu Janez Jansa
Ultimatumul lui Trump pentru Iran: centralele electrice vor fi distruse, dacă Strâmtoarea Ormuz nu e redeschisă. Replica Teheranului
Descoperirea „oxigenului întunecat” în adâncurile marine „contravine în mod fundamental termodinamicii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Christina Applegate, mărturisiri dureroase: „Mă gândesc la moarte în fiecare zi, mi-am cumpărat deja loc de...
Cancan
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Fanatik.ro
Fostul jucător de la Real Madrid, dezvăluire uluitoare despre Cristiano Ronaldo: „L-am lovit din greșeală și...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis care a încins atmosfera, după ce a pozat în costum de baie. Cum s-a afișat sportiva
Adevărul
Povestea navei Fundulea, atacă de iranieni cu napalm în strâmtoarea Ormuz. „Au tras câte două rachete pe...
Playtech
Alimentele de bază care se vor scumpi în următoarea perioadă. Veştile nu sunt bune pentru români
Digi FM
Soția unui marinar dispărut în accidentul naval din zona Midia, acuzații dureroase: „Știau riscurile! Cine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la...
Pro FM
Ce face Analia Selis la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma. Ce a răspuns când a fost întrebată dacă...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce a eșuat planul inițial al SUA pentru Iran. Analiza lui George Friedman: „Fără trupe la sol, războiul nu...
Newsweek
Ce bani se dau în plus la pensie, copiilor cu handicap, familiilor monoparentale în aprilie? Banii mai devreme
Digi FM
Justin Timberlake, declarații stânjenitoare în fața polițiștilor care l-au oprit în trafic: „E greu de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Gemenii lui Chuck Norris, mesaje sfâșietoare după decesul tatălui lor: „Nimic nu te pregătește pentru moartea...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant