Simulare Bacalaureat 2026: Reguli stricte pentru elevi. Ce greșeli duc la eliminarea din examen

Simulările examenului de Bacalaureat 2026 sunt programate în perioada 23-26 martie și reprezintă un exercițiu esențial pentru elevi, în vederea familiarizării cu structura și cerințele probelor oficiale din sesiunea de vară. Potrivit reglementărilor Ministerului Educației, organizarea fiecărei probe trebuie să se desfășoare într-un cadru riguros, bazat pe echitate, control și transparență. În acest context, candidații au obligația să respecte cu strictețe normele privind accesul în sălile de examen, desfășurarea probelor și lista obiectelor permise. Orice abatere de la aceste reguli poate atrage sancțiuni disciplinare, inclusiv eliminarea din simulare.

Testările practice le oferă elevilor oportunitatea de a-și evalua nivelul de pregătire, de a identifica domeniile care necesită consolidare și de a-și gestiona eficient stresul și emoțiile asociate examenelor.

Reguli stricte pentru elevii care susțin simularea examenelor de Bacalaureat 2026

Cum se desfășoară probele scrise

Accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 08:30, iar candidații sunt așezați în bănci în ordine alfabetică, conform procedurilor stabilite de comisiile de organizare.

Probele scrise încep la ora 09:00, iar elevii au la dispoziție 180 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Timpul de lucru este calculat din momentul în care distribuirea subiectelor a fost finalizată în sala de examen.

La începutul probei, fiecare candidat trebuie să completeze datele personale în colțul din dreapta sus al foii tipizate, iar redactarea răspunsurilor începe de pe pagina a doua a lucrării. Elevii care finalizează lucrarea mai devreme o pot preda și pot părăsi sala de examen doar după minimum o oră de la începerea probei.

În situații obiective, care nu pot fi imputate candidaților, precum incidente tehnice sau decizia comisiei de a anula și relua lucrarea, durata probei poate fi prelungită cu cel mult o oră, conform procedurilor Ministerului Educației.

Ce este interzis în sala de examen

Candidaților le este interzis să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte similare. Toate aceste lucruri trebuie lăsate într-un spațiu special destinat depozitării obiectelor personale, stabilit de comisia de organizare a examenului. Elevii care refuză să își lase obiectele în locul indicat nu vor fi primiți în sala de examen.

De asemenea, în timpul probei, candidații nu au voie să aibă asupra lor, în haine, încălțăminte, penare sau pe bancă, materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Printre acestea se numără manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate sau ciorne, precum și lucrări aparținând altor candidați.

Regulamentul interzice și utilizarea oricăror dispozitive electronice. Elevii nu pot avea asupra lor telefoane mobile, căști audio, dispozitive de tip IoT ( dispozitive ce pot fi conectate) sau alte mijloace electronice de calcul și comunicare care permit accesul la internet, la rețele de socializare sau comunicarea cu alte persoane.

Totodată, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care ar putea facilita copiatul ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne sau alte notițe.

Încălcarea acestor reguli este considerată tentativă de fraudă. Elevii care sunt surprinși cu materiale sau dispozitive interzise sunt eliminați din examen, indiferent dacă acestea au fost folosite sau nu.

În plus, aceștia nu mai pot participa la probele următoare și își pierd dreptul de a susține examenul în următoarele două sesiuni. Notele obținute anterior eliminării nu mai pot fi recunoscute în sesiunile viitoare.

Cum sunt comunicate rezultatele de la simulare

Rezultatele obținute la simulările examenelor naționale sunt comunicate în format anonimizat, prin utilizarea unor coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Acestea sunt distribuite elevilor la prima probă, pe bază de semnătură, astfel încât afișarea publică să nu permită identificarea directă.

Notele au caracter orientativ și reflectă nivelul de pregătire al elevilor înaintea examenelor oficiale. În mod obișnuit, acestea nu sunt consemnate în catalog, însă pot fi trecute la solicitarea elevului sau a părintelui. Ulterior publicării rezultatelor, fiecare unitate de învățământ analizează performanțele candidaților, cu scopul de a identifica eventualele lacune în pregătire.

