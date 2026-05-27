Vacanța de vară 2026 începe mai devreme pentru mii de elevi. Când termină școala clasele a VIII-a și a XII-a

Vacanța de vară 2026. Foto Getty Images
Vacanța de vară 2026. Foto Getty Images
Când începe vacanța de vară în 2026 Când încep examenele naționale în 2026

Elevii se apropie de finalul anului școlar 2025-2026, însă data la care începe vacanța de vară diferă în funcție de nivelul de studiu. Dacă majoritatea copiilor vor intra în vacanță după 19 iunie, absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a vor încheia cursurile cu una sau chiar două săptămâni mai devreme, pentru a avea timp să se pregătească pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat.

Pentru elevii aflați în anii terminali, sfârșitul cursurilor marchează trecerea într-o etapă decisivă a parcursului educațional, cea a examenelor care vor influența admiterea la liceu sau continuarea studiilor universitare.

Când începe vacanța de vară în 2026

Potrivit structurii anului școlar 2025-2026, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri, 19 iunie 2026. Astfel, vacanța de vară începe oficial sâmbătă, 20 iunie. Această dată marchează finalul ultimului modul de învățare și încheierea activităților didactice pentru cei mai mulți dintre elevii din învățământul preuniversitar.

Elevii din clasele terminale intră mai devreme în vacanță

Pentru absolvenții care urmează să susțină examene naționale, calendarul școlar este diferit. Elevii de clasa a VIII-a finalizează anul școlar la 12 iunie 2026, după un parcurs de 35 de săptămâni de cursuri. În consecință, vacanța de vară începe pentru aceștia din 13 iunie, perioadă care le oferă răgazul necesar pentru pregătirea probelor Evaluării Naționale.

Și liceenii din clasele a XII-a zi, precum și cei din clasa a XIII-a seral sau cu frecvență redusă, încheie activitatea școlară mai devreme. Pentru aceștia, anul de studiu are 34 de săptămâni și se termină la 5 iunie 2026, ceea ce înseamnă că vor intra în vacanță începând cu 6 iunie, înainte de debutul examenului de Bacalaureat.

Un calendar distinct este prevăzut și pentru elevii din învățământul profesional și tehnic. Clasele din filiera tehnologică și din învățământul profesional au 37 de săptămâni de cursuri, iar activitatea se încheie la 26 iunie 2026.

Cât durează vacanța de vară în 2026

Vacanța de vară rămâne cea mai lungă perioadă de pauză din întregul an școlar, având o durată de aproximativ 11 săptămâni pentru majoritatea elevilor. Potrivit calendarului official, cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe la 7 septembrie 2026 și se vor desfășura până la 18 iunie 2027. Noul an de studiu va avea o durată de 36 de săptămâni.

Când încep examenele naționale în 2026

După încheierea cursurilor, absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a vor intra direct în perioada examenelor naționale.

Calendar Evaluare Națională 2026

Pentru elevii care finalizează gimnaziul, înscrierea la examen va avea loc în perioada 10-12 iunie 2026, iar cursurile se vor încheia pe 12 iunie. Prima probă scrisă, la Limba și literatura română, este programată pe 22 iunie, urmată de examenul la Matematică, pe 24 iunie. Candidații care studiază în limbile minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă pe 26 iunie.

Rezultatele inițiale vor fi afișate la 1 iulie, iar după etapa de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor, rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie 2026.

Calendar Bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie

Pentru absolvenții de liceu, înscrierea la prima sesiune a examenului de Bacalaureat este programată în intervalul 2-4 iunie 2026, iar cursurile se vor încheia pe 5 iunie. Evaluarea competențelor va începe pe 8 iunie, cu proba orală la Limba și literatura română, și va continua până la jumătatea lunii cu testările la limba maternă, limbi străine și competențe digitale.

Probele scrise vor debuta pe 29 iunie cu examenul la Limba și literatura română. Testarea la disciplina obligatorie a profilului este programată pe 30 iunie, iar cea la alegere pe 2 iulie. Candidații care studiază în limbile minorităților naționale vor susține examenul la Limba și literatura maternă pe 3 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar după soluționarea contestațiilor, notele finale vor fi publicate pe 13 iulie 2026.

