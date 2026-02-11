Live TV

20 de mașini de lux au fost găsite ascunse într-un garaj din Italia. Ar fi fost cumpărate de un afacerist român cu legături cu Mafia

Data publicării:
masini
20 de mașini de lux, în valoare de peste 1,5 milioane de euro, au fost găsite într-un garaj din Italia, iar surse din anchetă spun că mașinile erau luate din România, prin împrumuturi, cu acte false. Liderul grupării ar fi fost un om de afaceri din Iași.

Cele 20 de mașini de lux au fost găsite în urma unor percheziții făcute de către autoritățile din Italia.

Ancheta a fost începută inițial în România, la finalul anului trecut. Potrivit surselor din anchetă, liderul grupării ar fi Alfred Petrea, un afacerist din Iași, dat în urmărire internațională. Acesta ar avea legături cu una dintre cele mai influente grupări mafiote din Italia.

Potrivit procurorilor, afaceristul, alături de alți 14 suspecți, ar fi înființat mai multe firme cu profit fictiv, încât să pară eligibile pentru împrumuturi. Anchetatorii spun că au și preluat afaceri cu un istoric bun de creditare.

Prin intermediul acestor firme ar fi luat mașini de lux în leasing sau prin credit. Aceste împrumuturi nu le mai înapoiau și rămâneau cu autoturismele.

Cele 20 de mașini, în valoare de peste 1,7 milioane de euro, ar fi fost luate prin această metodă din România, după care ascunse într-un garaj din Italia.

În luna noiembrie a anului trecut, procurorii DIICOT au făcut percheziții atât în Capitală, Ilfov și Iași. Atunci au pus sub sechestru alte șapte mașini de lux. Prejudiciul estimat la acel moment a fost de 7 milioane de euro.

