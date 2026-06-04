Accident cu două maşini şi un tramvai pe strada Barbu Văcărescu din București. Circulaţie oprită în zonă

Un accident în care au fost implicate două autoturisme şi un tramvai a avut loc joi după-amiază pe strada Barbu Văcărescu din București. Potrivit Societăţii de Transport Bucureşti (STB), la această oră circulaţia tramvaielor este oprită din cauză că unul dintre autoturisme a fost proiectat în tramvaiul aflat în mers şi a rămas blocat pe linia acestuia. În urma accidentului, nu au fost înregistrate victime.

Joi, la ora 14:30, pe Strada Barbu Văcărescu, în zona staţiei Bulevardul Lacul Tei, pe sensul de mers către Aeroportul Băneasa, circulaţia tramvaielor de pe linia 5 a fost afectată în urma unui accident rutier, informează STB.

„În urma unei coliziuni între două autoturisme, unul dintre acestea a fost proiectat în tramvaiul aflat în circulaţie. Ca urmare a impactului, autoturismul a rămas imobilizat în gabaritul căii de rulare, blocând circulaţia tramvaielor pe sensul către Aeroportul Băneasa. În urma evenimentului nu au fost înregistrate persoane accidentate, fiind consemnate doar pagube materiale”, precizează STB, potrivit News.ro.

La faţa locului s-au deplasat echipaje ale Poliţiei şi ale serviciilor de intervenţie pentru gestionarea situaţiei şi degajarea zonei.

Potrivit aceleiaşi surse, Poliţia face cercetări pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului.

Pentru asigurarea continuităţii transportului public şi preluarea călătorilor, traseul liniei 605 a fost modificat temporar, autobuzele circulând de la intersectia Şos. Ştefan cel Mare/Str. Barbu Văcarescu, pe Str Barbu Văcarescu până la Aeroportul Băneasa.

Editor : M.B.