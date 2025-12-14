Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Patru oameni au fost răniți

Patru persoane primesc îngrijiri medicale, duminică dimineaţă, după ce maşinile în care se aflau au fost implicate într-un accident pe pe Autostrada Bucureşti – Piteşti.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 109, pe sensul spre Piteşti, în apropierea municipiului Piteşti, judeţul Argeş, a avut loc un accident rutier produs între patru autovehicule”, a transmis, duminică dimineaţă, Centrul Infotrafic, citat de News.ro.

Au fost rănite patru persoane, care primesc îngrijiri medicale la faţa locului.

Traficul rutier este întrerupt pe sensul de mers spre Piteşti, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 06, localitatea Catanele.

Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 08:00.

