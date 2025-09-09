Live TV

Accident grav în Galați: o autospecială de poliție a lovit o căruță. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-09-09T091239.424
Accident grav. Foto via News.ro

O femeie de 71 de ani a murit, iar alți trei pasageri dintr-o căruță au fost răniți, marți dimineață, după ce atelajul în care se aflau a fost lovit de o autospecială de poliție condusă de un tânăr de 20 de ani. Rezultatele testării cu aparatul etilotest au fost negative, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul, potrivit News.ro.

„La data de 9 septembrie 2025, la ora 06:08, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Galaţi au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 255. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, aceştia au stabilit că o autospecială de poliţie, condusă de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Matca, judeţul Galaţi, care se deplasa dinspre localitatea Pechea, către Rediu, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo, care avea aceeaşi direcţie de deplasare”,, a transmis, marţi, IPJ Galaţi.

Sursa citată a precizat că, în urma impactului, a rezultat rănirea a trei persoane - doi bărbaţi în vârstă de 23 şi 73 de ani şi o femeie de 47 de ani şi decesul unei femei, de 71 de ani. Toţi se aflau în căruţă.

„Rezultatele testării celor doi conducători de vehicule, cu privire la consumul de alcool, au fost negative. Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii circumstanţelor exacte în care s-a produs accidentul”, a mai transmis sursa citată.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

