Accident grav pe A1, între un autoturism și un microbuz. Patru oameni au ajuns la spital

Un microbuz care transporta muncitori și un autoturism au fost implicate într-un accident grav în zona autostrăzii București-Pitești. Patru oameni au fost transportați la spital.

Din primele informații, accidentul a fost provocat de șoferul autoturismului care, în momentul în care a intrat pe autostradă, nu nu s-a asigurat și nu a acordat prioritate microbuzului care se deplasa către o fabrică din zonă.

Cinci persoane au fost rănite. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe, iar patru persoane au fost transportate la spitalul din Pitești. O persoană a refuzat să fie transportată la spital.

A fost deschis un dosar penal, iar polițiștii continuă ancheta pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

Editor : M.B.