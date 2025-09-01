Accident grav pe DN 1D, în județul Prahova. Doi copii au fost răniți: intervine un elicopter SMURD

Un accident grav s-a produs luni după-amiază pe Drumul Național 1D, în localitatea Albești-Paleologu, județul Prahova. Două autoturisme în care se aflau cinci persoane s-au ciocnit, iar doi copii au fost răniți, potrivit News.ro.

Pentru transportul de urgență al victimelor a fost solicitat un elicopter SMURD. La locul accidentului intervin două ambulanțe SMURD, o ambulanță de terapie intensivă mobilă cu medic, precum și o autospecială de stingere din cadrul ISU Prahova.

Autoritățile efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

Editor : Ș.A.