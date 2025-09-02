Live TV

Administratoarea centrului educațional unde un copil de 1 an și 8 luni a murit înecat, reținută pentru ucidere din culpă

Administratoarea centrului educațional din Timișoara unde un copil de un an și opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental, a fost reținută pentru 24 de ore. Femeia în vârstă de 33 de ani este acuzată de ucidere din culpă, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea împrejurărilor tragediei, relatează News.ro.

„În urma probatoriului administrat în cauză de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, a fost reţinută o femeie de 33 de ani, administratoarea Centrului Educaţional, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Timiş.

Femeia a fost dusă în arestul Poliţiei, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului.

Cercetările se desfăşoară sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Luni, un băiat de un an şi opt luni a fost găsit înecat într-un iaz ornamental. El se afla la un centru educaţional din Timişoara, situat lângă un restaurant. Conducerea restaurantului a permis Centrului Educaţional să folosească curtea unde se află iazul ornamental în care copilul şi-a pierdut viaţa.

