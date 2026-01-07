Avionul C-27J Spartan care l-a adus în țară pe președintele României, Nicușor Dan, de la Paris, a aterizat miercuri seara la București. Aeronava a fost escortată, în spațiul aerian al Elveției, de două avioane F-18, în semn de apreciere pentru ajutorul dat de țara noastră în cazul tragediei din stațiunea de schi Crans-Montana, a anunțat șeful statului pe Facebook.

Avionul a decolat în jurul orei 16.00 din Paris și a aterizat în jurul orei 20.00 la București.

„Am ajuns la București”, a scris pe Facebook Nicușor Dan.

„Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a continuat președintele, care și-a însoțit postarea de o serie de fotografii de la bordul aeronavei Spartan.

Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revină din Franţa nu a putut decola, marţi seară, de la Paris, deoarece pista aeroportului era acoperită cu zăpadă. Zborul a fost efectuat după aproape 24 de ore de la data programată iniţial.

Preşedintele Nicuşor Dan a admis că este necesară achiziţionarea unei aeronave prezidenţiale, ”nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante”.

