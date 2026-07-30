Alianța pentru Unirea Românilor susține, într-un răspuns pentru digi24.ro, că George Simion a purtat discuții în ultima perioadă cu toți liderii politici, însă doar unii recunosc. Reacția vine după ce Ilie Bolojan a declarat că a avut două întâlniri până acum cu liderul AUR.

„Discuțiile purtate de AUR și de George Simion au fost cu toți liderii politici. Acum, din anumite motive cunoscute doar de către aceștia, unii recunosc că au participat la discuții, alții nu. Nu putem să răspundem noi de ce unii dintre ei se ascund.

Ceea ce putem să spunem noi este că avem patru partide, PSD-PNL-USR-UDMR, care nu sunt capabile să identifice o soluție de mai bine de 86 de zile pentru a garanta o majoritate parlamentară care să învestească un guvern cu puteri depline”, a transmis AUR, într-o reacție pentru digi24.ro.

Formațiunea a subliniat, din nou, că liderii politici trebuie că accepte că „unica soluție” pentru deblocarea crizei politice sunt alegerile anticipate și apoi stabilirea unui guvern pe următorii patru ani.

Ce a declarat Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, într-un interviu acordat Digi24, că anul acesta s-a întâlnit de două ori cu George Simion, preşedintele AUR. Bolojan a mai spus că discuțiile au fost un schimb de opinii, nu negocieri politice.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată. (...) Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a spus Bolojan.

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Editor : Andreea Ghiorghe