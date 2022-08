Bebeluș de doar 500 de grame și 25 de centimetri lungime, născut la Hârșova. Medicii îi dau șanse pentru că respiră fără aparate

Un bebeluș de doar 500 de grame și 25 de centimentri lungime a venit pe lume la maternitatea din Hârșova.

Micuțul s-a născut prematur, la vârsta de 5 luni. Medicii sunt încrezători în șansele lui pentru că respiră singur, spontan, fără să aibă nevoie de ajutor. Nou-născutul a fost transferat la secția de terapie intensivă a spitalului județean Constanța. Aici a mai fost salvat anterior un bebeluș născut prematur care cântărea 450 de grame.

Dragoș Predescu, medic la Spitalul Orășenesc Hârșova: Era un copil de 500 de grame, nu am mai văzut niciodată așa ceva. Omulețul mișca, respira spontan, adică singur, fără să aibă nevoie de ajutor. Am chemat un echipaj specializat, au venit cu incubator, cu tot ce trebuie. Mama era și ea mai mult speriată, totul pare a fi în regulă. Am trimis-o totuși la spitalul județean, fiind un caz așa de special. Din ce mi-a spus doamna doctor de la spitalul județean, pare că are șanse. Ei știu ce au de făcut.

Editor : Liviu Cojan