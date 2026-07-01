Anchetatorii au aflat că bebelușul a fost supus unor violențe extreme în locuința familiei din județul Vrancea. Mama sa l-a lovit în mod repetat cu palma peste față și l-a strangulat cu intenția de a-i provoca moartea, intenție spusă cu voce tare în fața concubinului său.
Bărbatul, iubitul mamei, este soldat într-o unitate militară din județul Vrancea și se afla în locuința în momentul agresiunii. Deși a auzit și a văzut totul, nu a făcut nimic pentru a proteja copilul. Mai mult, procurorii militari spun că atitudinea sa pasivă a încurajat-o pe mamă să continue și să-și lovească și mai tare propriul copil.
Din fericire, bebelușul a supraviețuit iar mama și concubinul au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
Femeia este acuzată de tentativă de omor calificat iar bărbatul de complicitate la tentativă de omor calificat.