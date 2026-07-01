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Video Caz șocant în Vrancea: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care nu a intervenit. Părinții au fost arestați

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Foto: Shutterstock
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Caz șocant în Vrancea. Doi părinți au fost arestați preventiv după ce și-ar fi agresat bebelușul de patru luni. Tatăl vitreg, care este militar, ar fi asistat la abuzuri fără să intervină.

Urmează informații cu puternic impact emoțional.

Anchetatorii au aflat că bebelușul a fost supus unor violențe extreme în locuința familiei din județul Vrancea. Mama sa l-a lovit în mod repetat cu palma peste față și l-a strangulat cu intenția de a-i provoca moartea, intenție spusă cu voce tare în fața concubinului său. 

Bărbatul, iubitul mamei, este soldat într-o unitate militară din județul Vrancea și se afla în locuința în momentul agresiunii. Deși a auzit și a văzut totul, nu a făcut nimic pentru a proteja copilul. Mai mult, procurorii militari spun că atitudinea sa pasivă a încurajat-o pe mamă să continue și să-și lovească și mai tare propriul copil. 

Din fericire, bebelușul a supraviețuit iar mama și concubinul au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. 

Femeia este acuzată de tentativă de omor calificat iar bărbatul de complicitate la tentativă de omor calificat. 

Editor : A.C.

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