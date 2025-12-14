Live TV

Ce este Hanuka, sărbătoarea celebrată pe 14 decembrie. Care este cel mai respectat obicei în întreaga lume

Data publicării:
Hanuka 2025, sărbătoare evreiască celebrată opt zile. Foto Getty Images
Hanuka 2025, sărbătoare evreiască celebrată opt zile. Foto Getty Images
Din articol
Ce este Hanuka Cum se celebrează Hanuka Cum sărbătoresc comunitățile evreiești Hanuka în lume

Hanuka, cunoscută și drept „Sărbătoarea Luminilor”, reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale comunității evreiești din întreaga lume. Această comemorare marchează un moment istoric deosebit și simbolizează valori fundamentale precum credința, speranța și unitatea familiei. În 2025, Hanuka începe pe 14 decembrie și se va celebra timp de opt zile, conform calendarului ebraic, care se bazează pe cicluri lunare și stabilește principalele sărbători tradiționale.

Festivalul are loc anual la date variabile, de regulă între lunile noiembrie și decembrie, fiind marcat prin tradiții și obiceiuri specifice.

Ce este Hanuka

Hanuka este o sărbătoare evreiască care își are originea în secolul al II-lea î.Hr., în timpul revoltei macabeilor împotriva dominației elenistice. După recucerirea Templului din Ierusalim, profanat de ocupanți, macabeii l-au rededicat cultului iudaic. Sărbătoarea celebrează astfel rezistența, credința și identitatea unui popor care a luptat pentru păstrarea tradițiilor sale.

  • Macabeii (sau Maccabeii) se referă la o familie de preoți iudei din secolul al II-lea î.Hr., cunoscuți sub numele de Hasmonei, care au condus o revolta împotriva dominației seleucide, o dinastie greacă, și la două cărți biblice care povestesc această istorie, cărți recunoscute de biserica catolică.

Conform tradiției, după curățarea Templului, a fost descoperit un singur vas cu ulei sfânt, suficient pentru a aprinde menora (candelabru sfânt) pentru o singură zi. În mod miraculos, flacăra a ars timp de opt zile, interval necesar pentru pregătirea unui nou ulei sfințit. Această minune a devenit simbolul central al sărbătorii, motiv pentru care evenimentul durează opt zile și este celebrat prin aprinderea treptată a lumânărilor.

Care este semnificația denumirii de „Hanuka

Numele Hanuka provine din limba ebraică, din verbul חנך”, și înseamnă „dedicare” sau „sfințire”. Denumirea reflectă spiritul sărbătorii, asociat cu recunoștința, continuitatea tradițiilor și marcarea unei victorii morale.

Cum se celebrează Hanuka

„Candelabrul cu opt brațe”: simbolul central al sărbătorii

„Menorahul de Hanuka”, la care se adaugă un braț suplimentar numit „shamash” (cunoscut și drept candelabrul cu opt brațe) reprezintă simbolul central al sărbătorii. Fiecare lumânare marchează câte una dintre cele opt zile în care a ars uleiul sfânt. În prima seară se aprinde o singură lumânare, iar în fiecare seară următoare se adaugă câte una, până când toate cele opt lumânări sunt aprinse.

  • Lumânările se aprind de la dreapta la stânga, iar rugăciunile se rostesc de la stânga la dreapta. (Evreii scriu și citesc de la dreapta la stânga). Acest ritual este însoțit și de cântece tradiționale, cum este „Ma’oz Tzur”, fredonat în fiecare seară.

Cum sărbătoresc comunitățile evreiești Hanuka în lume

Hanuka este sărbătorită în întreaga lume, iar fiecare comunitate își pune amprenta culturală și locală asupra tradițiilor.  Unul dintre obiceiurile tradiționale ale Hanuka este pregătirea și consumul de alimente prăjite în ulei, simbolizând miracolul uleiului din Templu. Cele mai cunoscute preparate sunt „latkes” (clătite sărate de cartofi) și „sufganiyot” (gogoși dulci umplute cu gem), care se servesc împreună cu familia.

Un obicei îndrăgit al copiilor în timpul Hanuka este jocul cu „dreidelul”, un titirez cu patru fețe, pe fiecare dintre ele fiind inscripționată o literă care formează expresia „Un miracol s-a întâmplat aici”. Jocul este adesea însoțit de mici recompense sau bani, numiți „gelt”, simboluri ale generozității și bucuriei. În unele comunități, copiii primesc zilnic cadouri pe parcursul celor opt zile, sporind astfel atmosfera festivă și interactivitatea sărbătorii.

Totodată, familiile se reunesc pentru a spune povești despre sărbătoare, a cânta și a petrece timp împreună, păstrând tradițiile și întărind legăturile dintre generații.

În Statele Unite, sărbătoarea este marcată prin adunări în piețe și parcuri, unde au loc diverse evenimente comunitare. În Israel, școlile organizează activități speciale pentru copii, iar orașele găzduiesc festivaluri de lumină. În Europa de Vest, comunitățile desfășoară expoziții și ateliere dedicate tradițiilor Hanuka.

Tradițiile culturale au puterea de a uni comunități și de a păstra vie identitatea unui popor, dincolo de granițe și generații.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
3
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
4
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
5
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Digi Sport
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce alimente recomandă preotul să împarți pe 6 decembrie. Foto Getty Images
Sfântul Nicolae 2025: Ce alimente recomandă preotul să împarți pe 6 decembrie: „Aduc binecuvântare în casele și familiile noastre”
Moș Nicolae 2025. Foto Getty Images
Când vine Moș Nicolae: În ce seară se pregătesc ghetele. Care este semnificația nuielușei în tradiția românească
Ziua Națională a României. Semnificația istorică a zilei de 1 decembrie. Foto Getty Images
Ziua Națională a României: Care este semnificația istorică a zilei de 1 Decembrie
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei 2025. Foto Getty Images
Sfântul Apostol Andrei 2025. Obicei interzis de preot pe 30 noiembrie: „Este o regulă cu importanță deosebită”
Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Foto Getty Images
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Cel mai important îndemn al preotului: „Un gest simplu, dar încărcat de simbolism”
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-10-22T150625.592
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina...
barbat in depresie de craciun
Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de...
drona
Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea şi dacă nu...
Ales Bialiatski
Ales Bialiatski, laureatul Nobel, eliberat din închisoare în Belarus...
Ultimele știri
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Patru oameni au fost răniți
Doi morți și nouă răniți după un atac la Universitatea Brown din SUA. Ce se știe despre atacator
Oamenii se situează deasupra suricatelor, dar sub castori în clasamentul monogamiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 15 decembrie aduce schimbări majore pentru unii nativi. Trei zodii care vor avea noroc uriaș în...
Cancan
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10...
Fanatik.ro
Cât costă să faci Crăciunul în hotelul lui Gică Hagi, în Mamaia. Prețurile nu sunt pentru toată lumea
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
După 32 de ani în SUA, Ghiță Mureșan spune unde se simte ”acasă”: ”Astea au fost împrejurările”
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Limită pentru plățile cash în România. Decizia UE intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Răsturnare de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a fost internată în spital...
Digi Sport
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
Pro FM
Antonia, după ce și-a injectat Aquafilling și a ajuns în spital: „Nu a fost vorba despre a nu face sport...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum l-a găsit Poliția pe regretatul actor Peter Greene. A fost descoperit și un bilet
Newsweek
În România poți ieși la pensie la 50 ani. Spania: firmele angajează oameni de peste 50 ani să nu falimenteze
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție