Ce este Hanuka, sărbătoarea celebrată pe 14 decembrie. Care este cel mai respectat obicei în întreaga lume

Hanuka, cunoscută și drept „Sărbătoarea Luminilor”, reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale comunității evreiești din întreaga lume. Această comemorare marchează un moment istoric deosebit și simbolizează valori fundamentale precum credința, speranța și unitatea familiei. În 2025, Hanuka începe pe 14 decembrie și se va celebra timp de opt zile, conform calendarului ebraic, care se bazează pe cicluri lunare și stabilește principalele sărbători tradiționale.

Festivalul are loc anual la date variabile, de regulă între lunile noiembrie și decembrie, fiind marcat prin tradiții și obiceiuri specifice.

Ce este Hanuka

Hanuka este o sărbătoare evreiască care își are originea în secolul al II-lea î.Hr., în timpul revoltei macabeilor împotriva dominației elenistice. După recucerirea Templului din Ierusalim, profanat de ocupanți, macabeii l-au rededicat cultului iudaic. Sărbătoarea celebrează astfel rezistența, credința și identitatea unui popor care a luptat pentru păstrarea tradițiilor sale.

Macabeii (sau Maccabeii ) se referă la o familie de preoți iudei din secolul al II-lea î.Hr ., cunoscu ți sub numele de Hasmonei , care au condus o revolta împotriva domina ției seleucide , o dinastie greacă, și la două cărți biblice care povestesc această istorie, cărți recunoscute de biserica catolică.

Conform tradiției, după curățarea Templului, a fost descoperit un singur vas cu ulei sfânt, suficient pentru a aprinde menora (candelabru sfânt) pentru o singură zi. În mod miraculos, flacăra a ars timp de opt zile, interval necesar pentru pregătirea unui nou ulei sfințit. Această minune a devenit simbolul central al sărbătorii, motiv pentru care evenimentul durează opt zile și este celebrat prin aprinderea treptată a lumânărilor.

Care este semnificația denumirii de „ Hanuka ”

Numele Hanuka provine din limba ebraică, din verbul „חנך”, și înseamnă „dedicare” sau „sfințire”. Denumirea reflectă spiritul sărbătorii, asociat cu recunoștința, continuitatea tradițiilor și marcarea unei victorii morale.

Cum se celebrează Hanuka

„Candelabrul cu opt bra țe”: simbolul central al sărbătorii

„Menorahul de Hanuka”, la care se adaugă un braț suplimentar numit „shamash” (cunoscut și drept candelabrul cu opt brațe) reprezintă simbolul central al sărbătorii. Fiecare lumânare marchează câte una dintre cele opt zile în care a ars uleiul sfânt. În prima seară se aprinde o singură lumânare, iar în fiecare seară următoare se adaugă câte una, până când toate cele opt lumânări sunt aprinse.

Lum ân ările se aprind de la dreapta la st ânga, iar rug ăciunile se rostesc de la st ânga la dreapta. (Evreii scriu și citesc de la dreapta la st ânga). Acest ritual este înso țit și de c ântece tradi ționale, cum este „ Ma’oz Tzur ”, fredonat în fiecare sear ă.

Cum sărbătoresc comunitățile evreiești Hanuka în lume

Hanuka este sărbătorită în întreaga lume, iar fiecare comunitate își pune amprenta culturală și locală asupra tradițiilor. Unul dintre obiceiurile tradiționale ale Hanuka este pregătirea și consumul de alimente prăjite în ulei, simbolizând miracolul uleiului din Templu. Cele mai cunoscute preparate sunt „latkes” (clătite sărate de cartofi) și „sufganiyot” (gogoși dulci umplute cu gem), care se servesc împreună cu familia.

Un obicei îndrăgit al copiilor în timpul Hanuka este jocul cu „dreidelul”, un titirez cu patru fețe, pe fiecare dintre ele fiind inscripționată o literă care formează expresia „Un miracol s-a întâmplat aici”. Jocul este adesea însoțit de mici recompense sau bani, numiți „gelt”, simboluri ale generozității și bucuriei. În unele comunități, copiii primesc zilnic cadouri pe parcursul celor opt zile, sporind astfel atmosfera festivă și interactivitatea sărbătorii.

Totodată, familiile se reunesc pentru a spune povești despre sărbătoare, a cânta și a petrece timp împreună, păstrând tradițiile și întărind legăturile dintre generații.

În Statele Unite, sărbătoarea este marcată prin adunări în piețe și parcuri, unde au loc diverse evenimente comunitare. În Israel, școlile organizează activități speciale pentru copii, iar orașele găzduiesc festivaluri de lumină. În Europa de Vest, comunitățile desfășoară expoziții și ateliere dedicate tradițiilor Hanuka.

Tradițiile culturale au puterea de a uni comunități și de a păstra vie identitatea unui popor, dincolo de granițe și generații.

