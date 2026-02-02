Live TV

Întâmpinarea Domnului 2026: Sărbătoare mare la 40 de zile după Nașterea lui Hristos. Ce înseamnă ritualul aducerii copiilor la biserică

Data publicării:
Întâmpinarea Domnului 2026. Foto Getty Images
Întâmpinarea Domnului 2026. Foto Getty Images
Din articol
Ce semnifică sărbătoarea Întâmpinarea Domnului Întâmpinarea Domnului 2026: Cele mai importante obiceiuri românești  Credințe și superstiții populare în ziua praznicului 

Întâmpinarea Domnului, celebrată pe 2 februarie, la 40 de zile după Nașterea lMântuitorului, este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin-ortodox. Praznicul marchează momentul în care Pruncul Iisus a fost adus la Templu în Ierusalim, conform Legii lui Moise, simbolizând atât împlinirea profețiilor biblice, cât și legătura dintre tradiția evreiască și credința creștină.

Pe lângă importanța spirituală, ziua sfântă este un prilej pentru ritualuri și practici tradiționale care continuă să fie respectate și în prezent.

Ce semnifică sărbătoarea Întâmpinarea Domnului

Întâmpinarea Domnului reprezintă o sărbătoare creștin-ortodoxă deosebit de importantă, celebrată la 40 de zile după Nașterea Mântuitorului. Aceasta marchează revelația divină în lume și aducerea luminii lui Dumnezeu, oferind credincioșilor un moment de reflecție asupra păcii interioare și a credinței.

Evenimentul central al praznicului îl constituie întâlnirea dintre Pruncul Iisus și Simeon cel Drept, un bătrân evlavios care trăise în ascultarea de Dumnezeu și care primise profeția că nu va muri până nu va vedea Mântuitorul lumii. Simeon Îl recunoaște pe Iisus ca Mesia și Îl numește „Lumină pentru luminarea neamurilor”, subliniind astfel că venirea lui Hristos aduce adevăr, mântuire și claritate spirituală pentru întreaga omenire.

La Templu, Pruncul este întâmpinat și de Ana prorocița, o femeie devotată rugăciunii și postului, care Îl identifică pe Iisus drept Mântuitorul lumii. Această întâlnire simbolizează legătura dintre legea veche, respectată prin poruncile lui Moise, și împlinirea acesteia în persoana lui Hristos, ilustrând cum tradiția religioasă se întâlnește cu promisiunea mântuirii universale.

De ce se sărbătorește pe 2 februarie 

În primele secole ale creștinismului, sărbătoarea Întâmpinării Domnului era celebrată în zile diferite, fie pe 14 februarie, fie pe 2 februarie, în funcție de regiune. În prezent, biserica ortodoxă o prăznuiește oficial pe 2 februarie, la 40 de zile după Crăciun. Această dată simbolizează continuitatea dintre legea veche și împlinirea ei în Hristos, evidențiind rolul praznicului ca moment de celebrare a luminii divine, a credinței și a întâlnirii dintre om și Dumnezeu.

Întâmpinarea Domnului 2026: Cele mai importante obiceiuri românești 

„În ziua sărbătorii Întâmpinării Domnului, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujba religioasă dedicată praznicului. Ascultarea rugăciunilor, a troparului zilei și meditația asupra semnificației sărbătorii facilitează conectarea spirituală și primirea binecuvântării Bisericii, constituind momentul central al festivității.

Unul dintre momentele esențiale ale slujbei este sfințirea lumânărilor pe care credincioșii le aduc la biserică. Acestea simbolizează lumina lui Hristos și se consideră că aduc pace, protecție și sănătate în familie. După sfințire, lumânările sunt păstrate acasă și aprinse pe parcursul anului, pentru a alunga relele și a menține armonia în gospodărie.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Marius Oblu

Aducerea pruncilor la biserică la 40 de zile de la naștere 

„Una dintre cele mai semnificative tradiții asociate praznicului Întâmpinarea Domnului este aducerea pruncilor la biserică la 40 de zile de la naștere, cunoscută și sub denumirea de „curățirea pruncilor și închinarea lor la sfintele icoane”. Această practică simbolizează datoria mamelor de a aduce nou-născuții la altar ca ofrandă adusă lui Dumnezeu și marchează protecția spirituală asupra copilului și a familiei.

În cadrul ceremoniei, preotul face semnul crucii asupra mamei și copilului, așază epitrahilul pe capul mamei și rostește rugăciuni specifice praznicului, inclusiv troparul zilei și binecuvântarea pruncului. Prin participarea activă la ritual, mama își exprimă credința și responsabilitatea maternă, iar copilul este integrat în comunitate sub protecția spirituală a bisericii.

Această tradiție consolidează legătura dintre ritualurile vechi, legea lui Moise și credința creștină, reprezentând un moment de comuniune între familie, comunitate și Dumnezeu.

Păstrarea păcii și evitarea muncilor grele 

Pe lângă aceste obiceiuri populare, credincioșii sunt sfătuiți să păstreze pacea, liniștea în familie și armonia în comunitate, evitând certurile și conflictele, și să se abțină de la munci fizice grele sau treburile gospodărești obositoare. Ziua Întâmpinării Domnului este văzută ca un moment de reflecție, liniște și comuniune spirituală, iar respectarea acestor practici contribuie la protecția spirituală și binecuvântarea familiei.”, a mai precizat Părintele

Credințe și superstiții populare în ziua praznicului 

În tradiția românească, sărbătoarea este cunoscută și sub denumirea de „Stretenie” sau „Ziua Ursului”. Conform credințelor populare, această zi marchează întâlnirea iernii cu primăvara, iar obiceiurile de la sate reflectă legătura oamenilor cu natura, animalele și ciclurile anotimpurilor.

Previziunile meteorologice

Ziua de 2 februarie era considerată, tradițional, un reper pentru anticiparea condițiilor meteorologice din vara ce urma. Se credea că „ieșirea ursului din bârlog” marchează sfârșitul iernii și începutul primăverii, iar starea vremii din această zi oferea indicii asupra recoltei și rodniciei agricole. Astfel, o zi senină și călduroasă poate fi interpretată ca un semn al unei veri roditoare și pline de belșug, în timp ce frigul, viscolul sau zăpada pot fi percepute ca previziuni ale unei veri reci și mai puțin prospere.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
1
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
2
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
soldați și rachete în ucraina
3
Duma de Stat cere Moscovei să lovească Ucraina cu „arme mai puternice” în cea mai grea...
John Eric Spiby
4
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
Digi Sport
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Calendar ortodox februarie 2026. Foot Getty Images
Calendar ortodox februarie 2026: Când este celebrată cea mai importantă sărbătoare a lunii. Începe pregătirea pentru Postul Paștelui
Sfinții Trei Ierarhi 2026. Foto Getty Images
Sfinții Trei Ierarhi 2026: Sărbătoare cu cruce roșie pe 30 ianuarie. Obiceiuri care prevestesc cum va fi anul, explicate de preot
Sfinții Grigorie de Nazianz și Bretanion. Foto Getty Images
Zi cu cruce roșie în calendar pe 25 ianuarie: Preotul explică semnificația praznicului și obiceiurile care aduc binecuvântare în casă
Florii 2026. Foto Getty Images
Când sunt Floriile în 2026: Sărbătoarea marchează începutul Săptămânii Mari și coincide cu Paștele catolic
Sfinții Atanasie și Chiril2026. Foto Getty Images
Sărbătoare cu cruce roșie pe 18 ianuarie. Cum explică preotul semnificația și practicile zilei: „Sunt semne ale unei credințe profunde”
Recomandările redacţiei
gb hzgfh
Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger...
Vladimir Putin.
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și...
Russian combat drones
Conducta de drone a Rusiei. Moscova, ajutată de Teheran să producă o...
oana gheorghiu fb
Gheorghiu: Să ieşim din paradigma că nu ne vindem ţara. Ne-o pierdem...
Ultimele știri
Parlamentarii revin la muncă pentru prima sesiune ordinară a anului
Apărărea europeană fără SUA, între „obiectiv foarte vizionar” și „simbol al ambiției excesive”: Suntem încă prinși în această discuție
Scandal într-o clădire de lux din Londra. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce trebuie să lase în urmă fiecare zodie până la finalul Anului Șarpelui. Avertismentul astrologilor pentru...
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
„Aș da 3 milioane de euro pe el”. Gigi Becali a anunțat transferul bombă pe care-l vrea la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Cu cât și-a redus cheltuielile Administrația Prezidențială. Suma economisită cu adevărat de Nicușor Dan la...
Adevărul
„Orașul măcelului“. Pogromul din București, ultimul act al Statului Național-Legionar: „Cum să identifici în...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Digi Sport
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul...
Pro FM
Antonia, impresionată complet de felul în care arată Mădălina Ghenea: „Aceste picioare lungi pur și simplu mă...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
Un IT-ist din Iași și-a ajutat vărul să-și facă cont și a rămas fără toți banii. Prejudiciu de peste 21.000...
Newsweek
Vrei o viață fericită la pensie? Vezi care sunt cele două obiceiuri pe care trebuie să le schimbi de astăzi
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd și Kate Jackson, veteranele din „Îngerii lui Charlie”, reuniune după zeci de ani...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”