Întâmpinarea Domnului 2026: Sărbătoare mare la 40 de zile după Nașterea lui Hristos. Ce înseamnă ritualul aducerii copiilor la biserică

Întâmpinarea Domnului, celebrată pe 2 februarie, la 40 de zile după Nașterea lMântuitorului, este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin-ortodox. Praznicul marchează momentul în care Pruncul Iisus a fost adus la Templu în Ierusalim, conform Legii lui Moise, simbolizând atât împlinirea profețiilor biblice, cât și legătura dintre tradiția evreiască și credința creștină.

Pe lângă importanța spirituală, ziua sfântă este un prilej pentru ritualuri și practici tradiționale care continuă să fie respectate și în prezent.

Ce semnifică sărbătoarea Întâmpinarea Domnului

Întâmpinarea Domnului reprezintă o sărbătoare creștin-ortodoxă deosebit de importantă, celebrată la 40 de zile după Nașterea Mântuitorului. Aceasta marchează revelația divină în lume și aducerea luminii lui Dumnezeu, oferind credincioșilor un moment de reflecție asupra păcii interioare și a credinței.

Evenimentul central al praznicului îl constituie întâlnirea dintre Pruncul Iisus și Simeon cel Drept, un bătrân evlavios care trăise în ascultarea de Dumnezeu și care primise profeția că nu va muri până nu va vedea Mântuitorul lumii. Simeon Îl recunoaște pe Iisus ca Mesia și Îl numește „Lumină pentru luminarea neamurilor”, subliniind astfel că venirea lui Hristos aduce adevăr, mântuire și claritate spirituală pentru întreaga omenire.

La Templu, Pruncul este întâmpinat și de Ana prorocița, o femeie devotată rugăciunii și postului, care Îl identifică pe Iisus drept Mântuitorul lumii. Această întâlnire simbolizează legătura dintre legea veche, respectată prin poruncile lui Moise, și împlinirea acesteia în persoana lui Hristos, ilustrând cum tradiția religioasă se întâlnește cu promisiunea mântuirii universale.

De ce se sărbătorește pe 2 februarie

În primele secole ale creștinismului, sărbătoarea Întâmpinării Domnului era celebrată în zile diferite, fie pe 14 februarie, fie pe 2 februarie, în funcție de regiune. În prezent, biserica ortodoxă o prăznuiește oficial pe 2 februarie, la 40 de zile după Crăciun. Această dată simbolizează continuitatea dintre legea veche și împlinirea ei în Hristos, evidențiind rolul praznicului ca moment de celebrare a luminii divine, a credinței și a întâlnirii dintre om și Dumnezeu.

Întâmpinarea Domnului 2026: Cele mai importante obiceiuri românești

„În ziua sărbătorii Întâmpinării Domnului, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujba religioasă dedicată praznicului. Ascultarea rugăciunilor, a troparului zilei și meditația asupra semnificației sărbătorii facilitează conectarea spirituală și primirea binecuvântării Bisericii, constituind momentul central al festivității.

Unul dintre momentele esențiale ale slujbei este sfințirea lumânărilor pe care credincioșii le aduc la biserică. Acestea simbolizează lumina lui Hristos și se consideră că aduc pace, protecție și sănătate în familie. După sfințire, lumânările sunt păstrate acasă și aprinse pe parcursul anului, pentru a alunga relele și a menține armonia în gospodărie.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Marius Oblu

Aducerea pruncilor la biserică la 40 de zile de la naștere

„Una dintre cele mai semnificative tradiții asociate praznicului Întâmpinarea Domnului este aducerea pruncilor la biserică la 40 de zile de la naștere, cunoscută și sub denumirea de „curățirea pruncilor și închinarea lor la sfintele icoane”. Această practică simbolizează datoria mamelor de a aduce nou-născuții la altar ca ofrandă adusă lui Dumnezeu și marchează protecția spirituală asupra copilului și a familiei.

În cadrul ceremoniei, preotul face semnul crucii asupra mamei și copilului, așază epitrahilul pe capul mamei și rostește rugăciuni specifice praznicului, inclusiv troparul zilei și binecuvântarea pruncului. Prin participarea activă la ritual, mama își exprimă credința și responsabilitatea maternă, iar copilul este integrat în comunitate sub protecția spirituală a bisericii.

Această tradiție consolidează legătura dintre ritualurile vechi, legea lui Moise și credința creștină, reprezentând un moment de comuniune între familie, comunitate și Dumnezeu.

Păstrarea păcii și evitarea muncilor grele

Pe lângă aceste obiceiuri populare, credincioșii sunt sfătuiți să păstreze pacea, liniștea în familie și armonia în comunitate, evitând certurile și conflictele, și să se abțină de la munci fizice grele sau treburile gospodărești obositoare. Ziua Întâmpinării Domnului este văzută ca un moment de reflecție, liniște și comuniune spirituală, iar respectarea acestor practici contribuie la protecția spirituală și binecuvântarea familiei.”, a mai precizat Părintele

Credințe și superstiții populare în ziua praznicului

În tradiția românească, sărbătoarea este cunoscută și sub denumirea de „Stretenie” sau „Ziua Ursului”. Conform credințelor populare, această zi marchează întâlnirea iernii cu primăvara, iar obiceiurile de la sate reflectă legătura oamenilor cu natura, animalele și ciclurile anotimpurilor.

Previziunile meteorologice

Ziua de 2 februarie era considerată, tradițional, un reper pentru anticiparea condițiilor meteorologice din vara ce urma. Se credea că „ieșirea ursului din bârlog” marchează sfârșitul iernii și începutul primăverii, iar starea vremii din această zi oferea indicii asupra recoltei și rodniciei agricole. Astfel, o zi senină și călduroasă poate fi interpretată ca un semn al unei veri roditoare și pline de belșug, în timp ce frigul, viscolul sau zăpada pot fi percepute ca previziuni ale unei veri reci și mai puțin prospere.

