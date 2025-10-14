Live TV

Ce nume sunt sărbătorite pe 14 octombrie. Mesaje și felicitări de „La mulți ani” pentru ziua de Sfânta Parascheva

Mesaje de la mulți ani pentru Sfânta Parascheva. Foto Getty Images
Mesaje de la mulți ani pentru Sfânta Parascheva. Foto Getty Images
Ce nume se sărbătoresc pe 14 octombrie Mesaje și urări de „La mulți ani" pentru ziua de Sfânta Parascheva Urări pe care să le trimiți sărbătoriților de Sfânta Parascheva

În fiecare an, la data de 14 octombrie, românii prăznuiesc una dintre cele mai importante sărbători religioase din calendarul ortodox - Sfânta Cuvioasă Parascheva. Este o zi marcată cu cruce roșie, un moment de rugăciune, dar și de bucurie pentru cei care își serbează onomastica. Zeci de mii de români poartă nume inspirate din cel al sfintei, iar tradiția populară și religioasă îmbină, în această zi, credința, speranța și bucuria de a sărbători.

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, este una dintre cele mai însemnate prăznuiri ale toamnei. Această zi aduce în atenția credincioșilor pilda unei sfinte care a ales să renunțe la bunurile materiale și să-și dedice întreaga viață rugăciunii, milosteniei și ajutorării celor nevoiași. Biserica ortodoxă română cinstește memoria Cuvioasei prin slujbe deosebite și pelerinaje, mai ales la Iași, unde sunt păstrate cinstitele sale moaște, aduse în Moldova în secolul al XVII-lea.

Ce nume se sărbătoresc pe 14 octombrie

Pe 14 octombrie, își serbează onomastica toți cei care poartă prenume derivate din numele sfintei Parascheva sau forme populare inspirate de la acesta. Cele mai întâlnite sunt:

  • Parascheva, Paraschiva, Paraschiv;
  • Chiva, Chivu, Chivuța, Vuța, Pachița, Paraschivuța;
  •  Paraschivă sau Paraschița;
  • Pachița/Paraschița, Vuța;
  • Petcu.

Mesaje și urări de „La mulți ani” pentru ziua de Sfânta Parascheva

  • „La mulți ani de Sfânta Parascheva! Fie ca Sfânta să te ocrotească și să-ți dăruiască sănătate, bucurie și credință neclintită.”
  • „Să-ți fie viața binecuvântată, zilele senine și inima plină de lumină, ca binecuvântarea Sfintei Parascheva să te însoțească mereu.”
  • „La mulți ani cu sănătate și iubire! Sfânta Parascheva să-ți dăruiască puterea de a depăși orice încercare și înțelepciunea de a te bucura de lucrurile simple.”
  • „Fie ca Sfânta al cărei nume îl porți să te ocrotească și să-ți aducă liniște, armonie și împliniri alături de cei dragi.”
  • „Cu ocazia sărbătorii onomastice, vă doresc sănătate, prosperitate și zile binecuvântate. La mulți ani de Sfânta Parascheva!”
  • „La mulți ani de Sfânta Parascheva! Fie ca harul și binecuvântarea sfintei să te însoțească mereu în viață.”
  • „Sfânta Parascheva să-ți lumineze calea, să-ți aducă sănătate și să-ți împlinească toate dorințele frumoase.”
  • „Cu credință și iubire, îți doresc o zi de sărbătoare plină de pace sufletească și bucurii fără sfârșit!”
  • „Fie ca rugăciunile tale să ajungă astăzi la cer și să primești binecuvântarea Sfintei Parascheva!”
  •  „Să ai o viață curată, liniștită și plină de lumină, asemenea Sfintei Parascheva pe care o sărbătorim astăzi.”

Urări pe care să le trimiți sărbătoriților de Sfânta Parascheva

  • „Să-ți fie ziua de astăzi un cântec al bucuriei și al speranței, iar viața ta o rugăciune împlinită. La mulți ani pentru ziua onomastică.”
  • „Pe drumul vieții tale, Sfânta Parascheva să-ți fie călăuză, iar fericirea – tovarășă de drum. La mulți ani fericiți!”
  • „Lumina sfintei să-ți mângâie sufletul, iar dragostea oamenilor să-ți umple inima. La mulți ani!”
  • „În fiecare clipă de azi să simți pace, în fiecare gând – recunoștință, și în fiecare zâmbet - iubire. La mulți ani, cu aripi de credință și pași siguri spre visurile tale!”
  •  Cu ocazia zilei onomastice, vă transmit cele mai sincere urări de sănătate, împliniri și armonie sufletească.”
  • „Fie ca ziua Sfintei Parascheva să vă aducă liniște, respect și bucurii alături de cei dragi. La mulți ani!”
  • „La mulți ani și mult succes în tot ceea ce întreprindeți! Să aveți parte de inspirație și prosperitate.”
  • „Vă doresc o zi de nume frumoasă și o viață plină de realizări. La mulți ani cu sănătate!”
  • „La mulți ani de Sfânta Parascheva! Fie ca fiecare zi să vă aducă motive de recunoștință și speranță.”
  • „Să-ți fie viața o sărbătoare continuă și fiecare zi o binecuvântare! La mulți ani de Sfânta Parascheva!”

