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Ce spun mesajele de amenințare cu bombă primite de Autoritatea Navală Română: „Cel mai bine este să pleci”

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Portul Constanța. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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La sediul Autorității Navale Române s-au primit două apeluri de amenințare de pe numere de Ucraina și Polonia. Mesajele, care erau în limba română, transmiteau că suntmai multe bombe amplasate în clădirea Portului Constanța și în terminalul de pasageri: Dacă nu vrei să te rănești, cel mai bine este să pleci”, scrie în amenințarea primită, potrivit informațiilor Digi24.

Există mai multe bombe plantate în clădirea Portului și în terminalul de pasageri. Sunt deghizate în diverse obiecte, așa că nu vei avea timp să le găsești înainte să explodeze. Dacă nu vrei să te rănești, cel mai bine este să pleci”, se arată în mesajele transmise de pe numere cu prefix de Ucraina și Polonia, care au determinat o operațiune de evacuare a angajaților în Portul Constanța.

Radu Miruță a declarat pentru Digi24 că mesajele audio în limba română pare să fi fost compuse cu ajutorul inteligenței artificiale. O anchetă este în desfășurare.

Reamintim că miercuri dimineață, 29 iulie, în Portul Constanța Nord și Sud au fost suspendate manevrele pentru navele maritime și fluviale din motive de securitate, ca urmare a unei amenințări cu bombă. De asemenea, angajații din port au fost evacuați în afara clădirilor.

Editor : Ș.R.

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