Live TV

Video Condiții inumane pentru 25 de paciente dintr-un spital de psihiatrie din Timiș. Femeile au fost găsite într-o magazie

Data publicării:
spital de psihiatrie jebel
Foto: Georgiana Pascu/ Facebook

Sunt controale la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel, din județul Timiș, după ce 25 de paciente au fost găsite într-o magazie a spitalului. Unele spații sunt în renovare, iar DSP a dat aviz să fie mutate temporar acolo, dar nu în condițiile găsite. Imaginile sunt greu de privit.

Această situație a fost descoperită de organizația „Ceva de spus”, Georgiana Pascu dar și de inspectorii Consiliul de monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care au mers într-o vizită neanunțată la sfârșitul săptămânii trecute, vineri. 

Cele 25 de paciente au fost descoperite într-o clădire care în structura spitalului apare ca fiind o magazie. Pacientele erau ținute în două încăperi. Una avea 15 paturi, cealaltă 9 paturi. Paturile erau lipite unele de altele. O altă pacientă în vârstă a fost găsită pe un hol, între dulapuri. Ea era conectată la un aparat de oxigen. 

În acea clădire nu sunt toalete, iar pentru a face duș, de exemplu, aceste paciente ar fi trebuit să meargă în ger pentru a ajunge la containerele de lângă clădire. Dușurile, la momentul vizitei, nu funcționau. 

A fost sesizată DSP dar și ministrul Sănătății. În control a mers și prefecta județului Timiș, Cornelia-Elena Micicoi. 

Asociația Spitalelor de Psihiatrie a trimis la sfârșitul anului trecut către Senat un document prin care cereau să fie modificate regulile ca vizitele de monitorizare să nu mai fie făcute neanunțate, să nu mai fie făcute poze, filmări, pentru a nu exista dovezi ale neregulilor din spitale. Unul dintre reclamanții din scrisoare era chiar managerului Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
A risipit 16 milioane de euro și acum a fost arestat pentru un jaf de 23 de dolari!
Digi Sport
A risipit 16 milioane de euro și acum a fost arestat pentru un jaf de 23 de dolari!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat care alimenteaza la peco combustibil
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Spania, Austria și Suedia. Ce loc ocupă țara noastră în topul UE
baie la copca
Baie la copcă, la -7° Celsius, minute în șir. Mai mulți tineri din Timiș au acceptat provocarea: „La un moment dat, ți se pare caldă”
fetita la medic pediatru spital
Camerele de gardă ale spitalelor din toată țara sunt pline de pacienți cu gripă sau infecții respiratorii. Apelul medicilor
femeie cazuta pe gheata
Victimele primelor zile geroase: sute de oameni la spital, după ce au alunecat pe gheață. „Nu mai iese lumea la curățat zăpada”
femeie are raie
Cazuri de râie, depistate la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. DSP Timiş a demarat o anchetă
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
Guvernul își angajează răspunderea pe reforma administrației la...
ID330428_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Armata României crește numărul militarilor la granița cu Ucraina...
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
Fostul ministrul al Muncii, social-democratul Marius Budăi.
Marius Budăi spune că PSD ar vrea un Guvern fără Ilie Bolojan și USR...
Ultimele știri
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Controverse privind colaborarea dintre spionii SUA și ai Kievului: informații false livrate pentru a testa scurgerea către ruși
Guvernul pro-rus de la Praga refuză să vândă Ucrainei avioanele L-159, în ciuda promisiunilor președintelui Pavel
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
Dinamo a primit ofertă de 1,2 milioane de euro pe Karamoko: „Valoarea lui se va dubla”
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Câte miliarde a cheltuit o instituție-cheie aflată în subordinea lui Bolojan, în 2025. Surpriză uriașă fix în...
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Ce pensie primeşti după 25 de ani de muncă: calcul pentru 2026
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”