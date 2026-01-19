Sunt controale la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel, din județul Timiș, după ce 25 de paciente au fost găsite într-o magazie a spitalului. Unele spații sunt în renovare, iar DSP a dat aviz să fie mutate temporar acolo, dar nu în condițiile găsite. Imaginile sunt greu de privit.

Această situație a fost descoperită de organizația „Ceva de spus”, Georgiana Pascu dar și de inspectorii Consiliul de monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care au mers într-o vizită neanunțată la sfârșitul săptămânii trecute, vineri.

Cele 25 de paciente au fost descoperite într-o clădire care în structura spitalului apare ca fiind o magazie. Pacientele erau ținute în două încăperi. Una avea 15 paturi, cealaltă 9 paturi. Paturile erau lipite unele de altele. O altă pacientă în vârstă a fost găsită pe un hol, între dulapuri. Ea era conectată la un aparat de oxigen.

În acea clădire nu sunt toalete, iar pentru a face duș, de exemplu, aceste paciente ar fi trebuit să meargă în ger pentru a ajunge la containerele de lângă clădire. Dușurile, la momentul vizitei, nu funcționau.

A fost sesizată DSP dar și ministrul Sănătății. În control a mers și prefecta județului Timiș, Cornelia-Elena Micicoi.

Asociația Spitalelor de Psihiatrie a trimis la sfârșitul anului trecut către Senat un document prin care cereau să fie modificate regulile ca vizitele de monitorizare să nu mai fie făcute neanunțate, să nu mai fie făcute poze, filmări, pentru a nu exista dovezi ale neregulilor din spitale. Unul dintre reclamanții din scrisoare era chiar managerului Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel.

Editor : A.C.