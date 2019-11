Cum s-au mobilizat trecătorii să ajute un bătrân prăbușit în parc. Ambulanța a ajuns la 10 minute după ce pulsul bărbatului s-a oprit

Caz revoltător la Gherla, unde un bunic de 74 de ani a murit lângă nepotul său de șase ani, în timp ce aștepta ambulanța. Bătrânului i s-a făcut rău în parc. Mai muți trectori i-au acordat primul ajutor și au sunat la 112. Salvarea a venit după o oră, dar omul se stinsese de 10 minute. Singurele două ambulanțe din oraș erau ocupate cu alte urgențe, explică autoritățile.

O cameră de supraveghere a filmat agitația declanșată imediat după ce o trecătoare l-a văzut pe omul căzut.

„Bărbatul a fost găsit prăbușit pe acest pod pe care se plimba împreună cu nepotul său. A fost resuscitat de un vecin 25 de minute”, spune Măriuța Pop, jurnalist Digi24

„Chiar mi-a clipit din ochi. Insistăm și urlăm la el să respire. Din păcate am simțit mult timp pulsul dânsului, însă la un moment dat a încetat”, spune Petrovici Tunde, martor.

Însă acest apel pare să nu fi fost înregistrat nicăieri la serviciul de ambulanță. Au urmat alte 25 timp în care bătrânul agoniza în brațele martorilor, iar nepotul victimei se învârtea speriat prin zonă.

„La al doilea apel deja s-a gafat. Am fost redirecționat către pompieri, deși am specificat că este un om căzut, am nevoie de o ambulanță”, spune Petrovici Zoltan, martor.

Pentru că ambele ambulanțe din Gherla erau la urgențe în acel moment, a fost trimisă o salvare de la Cluj-Napoca. A ajuns însă prea târziu. Directorul ambulanței de la Gherla, oraș cu 20 de mii de locuitori, spune că are puțini mașine de intervenție și personal insuficient.

„La ora apelului nu era disponibilă nicio resursă. Toate ambulanțele erau plecate către urgente. S-au făcut demersuri”, spune Horia Simu, șef serviciu ambulanță Cluj.

Familia pensionarului mort vrea să facă plângere penală, mai ales că nu este primul caz de acest fel. Acum două luni, alt bărbat a pierit pentru că ambulanța a ajuns prea târziu.