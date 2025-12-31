Live TV

Cum vor circula autobuzele STB și metroul de Revelion: Program special în noaptea dintre ani

Data publicării:
Cum vor circula autobuzele în noaptea de Revelion. Foto Getty Images
Cum vor circula autobuzele în noaptea de Revelion. Foto Getty Images
Din articol
Cum vor circula autobuzele STB în noaptea de Revelion Cum va circula metroul în noaptea de Revelion

Bucureștenii care aleg transportul public pentru a ajunge la petrecerile de Revelion sau pentru a se întoarce acasă după miezul nopții trebuie să știe că programul STB și al metroului va fi modificat în noaptea dintre ani. Autobuzele, tramvaiele și garniturile de metrou vor circula după un orar special, cu intervale adaptate traficului nocturn, pentru a asigura legături către principalele zone ale Capitalei.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) și Metrorex au anunțat programul special al mijloacelor de transport în comun din București pentru noaptea de Revelion și primele zile ale anului 2026.

Cum vor circula autobuzele STB în noaptea de Revelion

Societatea de Transport Bucureşti (STB) şi Metrorex asigură transportul călătorilor în noaptea de Revelion, autobuzele de noapte circulând la un interval de 20 de minute, iar trenurile la aproximativ zece minute. De asemenea, STB introduce o nouă linie de autobuz -N41 - pentru asigurarea mobilităţii cetăţenilor în noaptea de Revelion, între terminalele "Piaţa Presei" şi "Ghencea", care va avea un interval de circulaţie de 30 de minute.

Totodată, călătorii vor avea la dispoziţie cele 25 de linii de noapte existente, care vor circula în intervalul orar 23:00 - 5:00, la intervale de succedare de 30 de minute între vehicule. Acestea sunt:

  • N101 (Valea Oltului - Piaţa Unirii 2);
  • N102 (Granitul - Piaţa Unirii 2);
  • N103 (Institutul Oncologic - Piaţa Unirii 2);
  • N104 (FAUR - Piaţa Unirii 4);
  • N105 (Vulcan Berceni - Piaţa Unirii 4);
  • N106 (Turnu Măgurele - Piaţa Unirii 2);
  • N107 (CFR Progresul - Piaţa Unirii 4);
  • N108 (Pasaj Colentina - Piaţa Unirii 2);
  • N109 (M Republica - Piaţa Unirii 2);
  • N110 (Cartier Giuleşti - Piaţa Unirii 2);
  • N111 (Complex Titan - Piaţa Unirii 4);
  • N112 (Piaţa Reşiţa - Piaţa Unirii 4);
  • N113 (Mezeş - Piaţa Unirii 2);
  • N114 (Autobaza Alexandria - Piaţa Unirii 2);
  • N115 (Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” - Piaţa Unirii 2);
  • N116 (Valea Ialomiţei - Piaţa Unirii 2);
  • N117 (M Străuleşti - Piaţa Unirii 2);
  • N118 (Zeţarilor - Piaţa Unirii 2);
  • N119 (Complex Băneasa - Piaţa Unirii 2);
  • N120 (Şoseaua Fundeni - Piaţa Unirii 2);
  • N121 (Valea Argeşului - Piaţa Unirii 2);
  • N122 (Pantelimon - Piaţa Unirii 4);
  • N1 (Romprim - Bucur Obor - Bd. Banu Manta - Piaţa Danny Huwe - Romprim);
  • N10 (Romprim - Piaţa Danny Huwe - Bd. Banu Manta - Bucur Obor - Romprim);
  • 100 (Piaţa Unirii 2 - Piaţa Presei - Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”).

Cum va circula metroul în noaptea de Revelion

În noaptea de Revelion, pe toate magistralele, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 - 01:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 01:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute.

În perioadele 1-2 ianuarie 2026 şi 5-7 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale.

Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon - Dristor 2), Magistrala 2 (Tudor Arghezi - Pipera), Magistrala 3 (Preciziei - Anghel Saligny) şi Magistrala 5 (Eroilor 2 - Valea Ialomiţei/Râul Doamnei), circulaţia trenurilor de metrou se va desfăşura la un interval de 9 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 - Străuleşti) trenurile vor circula la un interval de 12 minute, conform Metrorex.

