Cerul va oferi duminică seară un spectacol rar: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub numele de „Luna sângerie”. Fenomenul astronomic va fi vizibil din România în noaptea de 7 spre 8 septembrie și va putea fi observat până aproape de miezul nopții. Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București își deschide porțile pentru public, care va putea urmări eclipsa prin telescoape.

Eclipsa totală de Lună începe duminică, 7 septembrie, la ora 18:28, când satelitul natural al Pământului intră în penumbră, iar spectacolul ceresc va dura până aproape de miezul nopții. De la București, Luna va răsări la ora 19:37, deja aflată în umbra Pământului.

Cea mai spectaculoasă etapă a fenomenului este totalitatea, atunci când Luna capătă o nuanță roșiatică, specifică așa-numitei „luni sângerii”. Aceasta va începe în jurul orei 20:30, va atinge maximul la 21:21 și se va încheia la 21:52.

În totalitate, astrul nopții va fi vizibil jos pe cer, spre est-sud-est, iar cei pasionați de astronomie îl vor putea urmări în toată splendoarea. Evenimentul se termină la ora 23:55, când Luna va ieși complet din umbra Pământului.

„În seara de duminică, 7 septembrie, are loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă și din țara noastră. Cu ocazia acestui fenomen, Observatorul va avea program cu publicul în seara de 7 septembrie, în intervalul 20-24”, a anunțat Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Specialiștii atrag atenția că următoarea eclipsă de Lună vizibilă din România va mai putea fi observată abia pe 28 august 2026.

Editor : Ș.A.