Explozie urmată de incendiu la un depozit din Prahova, cu pericol de a doua deflagraţie. Un bărbat a fost rănit

O explozie urmată de incendiu s-a produs, marţi dimineaţă, într-un depozit din comuna Blejoi, judeţul Prahova, în zona Decathlon. La faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie. Potrivit primelor date, s-a produs o explozie la un rezervor, existând pericol de explozie pentru un al doilea rezervor. În urma deflagraţiei, un bărbat de 56 de ani a suferit arsuri la faţă şi primeşte îngrijiri medicale.

ACTUALIZARE Potrivit Agerpres, din informaţiile primite până în acest moment, s-a produs o explozie la un rezervor, urmată de incendiu, cu pericol de explozie pentru un al doilea rezervor. Se intervine pentru lichidarea incendiului şi pentru împiedicarea producerii unei alte explozii. A fost raportată şi existenţa unei victime, bărbat în vârstă de 56 de ani, cu arsuri la nivelul feţei. Este conştient, primeşte îngrijiri la faţa locului şi urmează să plece către Unitatea de Primiri Urgenţe Ploieşti.

Știrea inițială

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, deflagraţia a avut loc într-un spaţiu de depozitare, fiind urmată de izbucnirea unui incendiu.

La faţa locului au fost mobilizate forţe importante de intervenţie. Astfel, pompierii au acţionat cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi o autospecială de descarcerare din cadrul Detaşamentului 1 Ploieşti. De asemenea, în sprijin au fost trimise încă o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD şi un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) de la Detaşamentul 2 Ploieşti.

La momentul transmiterii acestei ştiri, intervenţia echipajelor de pompieri este în desfăşurare, iar autorităţile continuă să evalueze situaţia şi să acţioneze pentru stingerea incendiului şi prevenirea extinderii acestuia.

Nu au fost comunicate deocamdată informaţii oficiale privind eventuale victime sau cauza producerii exploziei.

