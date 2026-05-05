Explozie la o fabrică de artificii din China: 21 de morți și 61 de răniți. „Geamurile de la ferestrele caselor noastre s-au spart"

Explozia de la fabrica de artificii Huasheng a avut loc luni. Foto: Profimedia

O explozie la o fabrică de artificii din provincia Hunan, China, s-a soldat cu 21 de morți și 61 de răniți, potrivit presei de stat, relatează BBC.

Explozia de la fabrica de artificii Huasheng a avut loc luni, în jurul orei 16:40, ora locală (08:40 GMT, 11.40, ora României), în orașul Liuyang, determinând echipele de salvare să evacueze toate persoanele aflate pe o rază de 3 km în jurul fabricii.

Autoritățile au mobilizat aproape 500 de persoane pentru a desfășura operațiuni de căutare și salvare și pentru a acorda îngrijiri medicale răniților, în timp ce s-au folosit roboți pentru a ajuta la găsirea persoanelor rămase blocate în interiorul clădirii.

Poliția, care anchetează cauza exploziei, a luat „măsuri de control” împotriva responsabilului companiei producătoare de artificii, au relatat mass-media de stat din China. Autoritățile au declarat că două depozite de praf de pușcă situate în incinta fabricii reprezentau un risc ridicat în timpul operațiunilor de salvare, potrivit presei de stat.

Echipele de salvare au fost nevoite să evacueze toate persoanele aflate pe o rază de 3 km în jurul fabricii de artificii. De asemenea, acestea au luat măsuri precum umidificarea zonei pentru a „preveni accidentele secundare în timpul operațiunilor de salvare”.

Impactul exploziei a fost atât de devastator încât au fost sparte și geamurile unei clădiri de locuințe situate în apropierea fabricii, a relatat un reporter al postului CCTV într-o transmisiune televizată de la fața locului.

Vârstele celor răniți variază între 20 și 60 de ani, iar unii au suferit leziuni osoase după ce au fost loviți de resturi aruncate în aer, se arată în reportajul CCTV.

Președintele chinez Xi Jinping a solicitat depunerea tuturor eforturilor pentru a-i găsi pe cei care sunt încă dați dispăruți și pentru a-i salva pe răniți. De asemenea, Xi Jinping a cerut efectuarea unei anchete privind accidentul, pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovați, au relatat mass-media de stat. 

Într-un interviu acordat ziarului Beijing News, o locuitoare care trăiește la aproximativ 1 km distanță de fabrică a declarat că oamenii sunt nevoiți acum să ocolească zona, după ce pietrele aruncate în aer au ajuns pe șosea.

„Geamurile de la ferestrele caselor noastre s-au spart, ramele de aluminiu ale ferestrelor s-au deformat, iar chiar și ușile din oțel inoxidabil s-au îndoit”, a spus ea.

O altă locuitoare a declarat pentru agenția de știri că a părăsit localitatea din cauza fricii.

Orașul Liuyang este cunoscut pentru producția de artificii, fiind prezentat în rapoarte drept cel mai mare producător de artificii din lume. Exploziile la fabricile și magazinele de artificii nu sunt o raritate în China – și sunt adesea mortale. În februarie, 12 persoane au murit într-o explozie la un magazin de artificii din provincia Hubei.

