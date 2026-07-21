Ursoaică împuşcată în Braşov, după ce fusese alungată de mai multe ori din zona unui hotel din Poiană

Primăria Braşov anunţă că o ursoaică a fost împuşcată după ce a fost alungată de mai multe ori din apropierea unui hotel din Poiana Braşov, însă măsurile nu au dat rezultate, iar animalul revenea mereu în zone frecventate de localnici şi turişti.

Potrivit Primăriei Braşov, în ultimele zile, o ursoaică a fost alungată în repetate rânduri din zona Hotelului Piatra Mare, după ce şi-a făcut apariţia în apropierea zonelor frecventate de turişti şi localnici

„În noaptea trecută, echipa de intervenţie a capturat exemplarul în aceeaşi zonă. Având în vedere comportamentul repetitiv al animalului şi faptul că măsurile de alungare nu au avut efect, comisia de specialitate a decis eutanasierea acestuia, în conformitate cu prevederile legale şi cu procedurile aplicabile în astfel de situaţii”, a transmis instituţia, subliniind că siguranţa cetăţenilor şi a turiştilor rămâne prioritară.

Editor : Sebastian Eduard