Un urs a fost surprins lângă o stație de autobuz din Cluj. În apropiere se află și o școală

Un urs a fost surprins de camerele de supraveghere în apropierea unei stații de autobuz din comuna Apahida, județul Cluj. Potrivit imaginilor, animalul sălbatic a trecut în fugă pe lângă stația situată în apropierea unei școli. În acel moment, doi oameni se aflau în stație, potrivit News.ro.

Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere amplasată lângă școala din satul Dezmir. Potrivit acestora, ursul trece în fugă pe lângă stația de autobuz în care se aflau, la acel moment, două persoane.

În urma incidentului, autoritățile din comuna Apahida au transmis populației mai multe recomandări. Oamenii din zonă sunt sfătuiți să reducă deplasările pe raza localității, în special în zonele izolate sau slab iluminate, să supravegheze permanent copiii în curți și în apropierea locuințelor și să nu lase resturi alimentare la îndemână, în tomberoane sau în afara proprietăților, pentru a evita atragerea animalului.

De asemenea, proprietarii de animale domestice sunt rugați să le țină închise și protejate în interiorul proprietăților, în timp ce fermierii locali sunt îndemnați să sporească paza animalelor aflate pe pășuni.

„Rugăm cetăţenii să nu se alarmeze, dar să manifeste prudenţă şi responsabilitate. Aceste măsuri sunt temporare, până la noi informaţii privind locaţia şi deplasarea ursului", transmit reprezentanţii administraţiei locale.

Primăria a trimis la fața locului și un echipaj al Jandarmeriei, care a folosit semnale acustice cu scopul de a alunga animalul, fără a-l pune însă în pericol: „Jandarmeria Română s-a deplasat la ultima locație cunoscută a ursului( str Viilor - punct sanitar Dezmir/str Ghioceilor). Au fost efectuate semnale acustice cu scopul de a alunga animalul, fără a-l pune însă în pericol. Recomandările transmise anterior rămân valabile. ( ....) Poliția Locală Apahida patrulează în localitatea Dezmir.Aceste măsuri sunt temporare și rămân în vigoare până la noi informații privind localizarea animalului”, transmit autoritățile.

