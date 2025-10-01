Live TV

Femeie atacată cu cuțitul pe o alee din București. Victima s-a luptat cu agresorul și a reușit să scape, dar a fost grav rănită

Data publicării:
cutit, atac,
Foto. Profimedia

O femeie de 31 de ani a fost atacată cu un cuțit, noaptea, pe o alee din Sectorul 2 al Capitalei. Victima a reușit să scape după ce s-a luptat cu agresorul, dar a suferit răni grave la mâini și la gât. Bărbatul suspectat de atac, un recidivist de 49 de ani, a fost prins la o săptămână după incident, fiind emis un mandat de arestare preventivă pe numele lui.

Incidentul a avut loc pe 23 septembrie, în jurul orei 21.00, pe o alee pietonală din Sectorul 2.

„În timp ce femeia se deplasa pe o alee pietonală ce asigură accesul la o adresă din Sectorul 2, un bărbat ar fi prins-o din spate de o parte a corpului și ar fi amenințat-o cu un obiect tăietor-înțepător. Încercând să opună rezistență, pentru a se elibera, persoana vătămată a suferit mai multe plăgi la nivelul ambelor mâini”, a transmis Poliția Capitalei.

Potrivit procurorilor, victima „a opus rezistenţă încercând să se apere, împrejurare în care aceasta a suferit leziuni traumatice la nivelul degetelor ambelor mâini, a căror gravitate a fost evaluată la un număr 11-12 zile de îngrijiri medicale, precum şi o excoriaţie localizată la nivelul gâtului”.

Un echipaj de prim-ajutor i-a acordat femeii primele îngrijiri medicale, iar ulterior a fost transportată la spital. Anchetatorii au stabilit că victima nu îl cunoștea pe agresor.

După ce a fugit de la locul atacului, suspectul a fost identificat în urma investigațiilor.

„Din investigațiile desfășurate a rezultat că fapta ar fi fost comisă de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracțională”, au precizat polițiștii.

La 1 octombrie, autoritățile au efectuat o percheziție la domiciliul acestuia, în București.

„În urma activităților desfășurate, au fost identificate și ridicate bunuri de interes în cauză. De asemenea, bărbatul a fost depistat și condus la sediul subunității pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală”, a transmis Poliția Capitalei.

Magistrații Judecătoriei Sectorului 2 au emis ulterior un mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru infracțiunea de „lovirea sau alte violențe”.

