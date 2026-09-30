Live TV

CGMB discută noi reglementări pentru trotinetele electrice și pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în centrul Capitalei

Data actualizării: Data publicării:
trotineta electrica bicicleta electrica
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc în şedinţă miercuri, de la ora 12.00 şi urmează să dezbată o serie de proiecte care vizează investiţii în infrastructura rutieră, consolidarea imobilelor, dar şi reglementări privind activitatea de curierat, închirierea trotinetelor electrice sau circulaţia vehiculelor de mare tonaj:

Circulaţia şi staţionarea pe drumurile publice a autovehiculelor utilizate pentru desfăşurarea activităţilor de aprovizionare cu mărfuri sau de curierat va fi interzisă între orele 7:00 - 9:00 şi 17:00 - 19:00, conform unui proiect de pe ordinea de zi.

Nerespectarea interdicţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 de lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va realiza de către poliţiştii locali. Hotărârea ar urma să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.

Consilierii generali urmează să aprobe studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici în vederea extinderii infrastructurii de tramvai în zona Unirii. În acest fel, urmează să fie conectată infrastructura de tramvai de pe bd. Regina Maria, din zona terminalului de tramvai Piaţa Unirii, cu infrastructura de tramvai existentă pe bd. Corneliu Coposu, din zona intersecţiei cu str. Sf. Vineri.

Un alt proiect de pe ordinea de zi include indicatorii tehnico-economici în vederea consolidării Podului Opera. Valoarea totală a investiţiei este de 88,6 milioane lei, fără TVA, iar durata de realizare a proiectului este estimată la doi ani.

CGMB urmează să dezbată două proiecte de hotărâre care vizează amenajarea Bulevardului Ion Mihalache şi a Căii Griviţei, pe tronsonul cuprins între Strada Buzeşti şi Bulevardul Ion Mihalache. Cele două proiecte prevăd aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general. Amenajarea Căii Griviţei presupune o investiţie de 231.232.451 lei, TVA inclus, iar pentru amenajarea Bulevardului Ion Mihalache sunt necesari 103.550.111 lei.

Vehiculele staţionate sau parcate neregulamentar în zona centrală vor fi ridicate şi ulterior depozitate pe terenul din Splaiul Unirii nr. 176. Locul respectiv permite asigurarea capacităţii de minimum 250 de vehicule. Terenul cu o suprafaţă de 40.227 mp din acte şi 25.579 mp măsurată reprezintă proprietatea Municipiului Bucureşti şi se află în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar.

Consilierii generali vor mai dezbate proiectul în baza căruia urmează să fie extinse restricţiile de tonaj şi autorizaţiile aferente pe întreg teritoriul administrativ al oraşului, nu doar în zona centrală şi în perimetrul actual al Zonei B. Prin proiect se propune reconfigurarea Zonei B, respectiv extinderea acesteia de la limita Zonei A până la limita unităţii administrativ-teritoriale a Municipiului Bucureşti. Taxele pentru accesul şi circulaţia în Zona A vor fi de 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 5 şi 7,5 tone inclusiv. În ce priveşte Zona B, taxa va fi de 90 lei/zi sau 710 lei/lună pentru vehiculele cu masa cuprinsă între 5 şi 7,5 tone inclusiv.

Regulamentul privind serviciul de închiriere a trotinetelor electrice prin intermediul platformelor online prevede că utilizatorii trebuie să aibă cel puţin 18 ani. Operatorii vor fi obligaţi să implementeze, la înregistrarea contului, un mecanism de verificare a vârstei, pe baza unui act de identitate sau a unor mijloace electronice de identificare.

Regulamentul prevede că, acolo unde există piste pentru biciclete, trotinetele electrice trebuie să circule exclusiv pe acestea. În lipsa pistelor, circulaţia este permisă doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Trotinetele trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare funcţional, dispozitive GPS pentru localizare, mijloace de iluminare, elemente reflectorizante şi sistem de avertizare sonoră. Circulaţia pe timp de noapte este interzisă dacă aceste echipamente nu sunt funcţionale.

PMB vrea să solicite Guvernului prelungirea cu cinci ani a termenului pentru realizarea centrului de colectare prin aport voluntar din Drumul Rudeni - Şos. Chitila nr. 22 - 28. În acest fel, ar urma să fie modificată Hotărârea Guvernului din decembrie 2016, prin care terenul cu o suprafaţă de 110.000 mp a fost transmis din proprietatea publică a statului şi administrarea Serviciului Român de Informaţii în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti.

Pe ordinea de zi se mai numără şi documentaţiile tehnice în vederea consolidării a 13 imobile, dintre care şapte se află la faza documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), iar şase au ajuns la faza proiectului tehnic (PT).

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
calin georgescu
2
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
Sorin Grindeanu
3
Grindeanu, după anunțul lui Simion privind absența AUR din comisii și plen: Încă o dovadă...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
4
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
5
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și...
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
Digi Sport
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu inquam malina norocea
Oana Ţoiu: Ambasadorul SUA la Bucureşti a clarificat respectul pe care SUA îl are faţă de alegerile democratice ale României
bloc rahovA
Cum arată interiorul blocului din Rahova distrus de explozie: „Imaginile dezastrului abia acum încep”
somaj tineri
Peste 5.400 de șomeri erau înregistrați în Capitală în luna august. Mai mult de jumătate nu primeau indemnizație
robinet cu apa
Peste 700 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă. Termoenergetica anunţă ce sectoare sunt afectate
tanar pe trotineta electrica
Minorii nu vor mai putea să închirieze trotinete electrice în București. Ce reguli noi pregătește Primăria Capitalei
Recomandările redacţiei
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Parlamentul dă astăzi votul decisiv pentru guvernul propus de...
drona militara Shahed in aer
Dronă detectată în apropierea graniţei cu România. Două aeronave...
o femeie cu um bagaj si un avion in fundal
Vacanțele cu avionul ar putea să devină „o tristă amintire” pentru...
sistem Patriot / dronă Geran cu motor cu reacție / Volodimir Zelenski și Donald Trump
De ce interceptoarele Patriot ale lui Trump nu sunt o soluție...
Ultimele știri
Senatul spaniol a respins ratificarea tratatului de prietenie cu Franţa chiar în timpul vizitei lui Macron la Madrid
Primul aeroport din Germania care are un sistem de detecţie a dronelor: „Luăm foarte în serios ameninţările”
Mii de localnici din 5 comune din Buzău sunt sfătuiţi să-şi facă rezerve de apă, în contextul lucrărilor de la Barajul Cireşu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii își transformă total viața când Mercur intră în Scorpion. Schimbare majoră din 30 septembrie 2026
Cancan
În ce țară plănuia Vlad Bălțățeanu să ajungă, de fapt. NU avea de gând să se predea în Elveția
Fanatik.ro
Gică Hagi a găsit vinovatul! Nici nu i-a vorbit după rușinea cu Bosnia
editiadedimineata.ro
OpenAI amână lansarea noului său model AI din cauza unor îngrijorări legate de siguranță
Fanatik.ro
Dinamo pregătește un nou transfer! „Câinii” au început discuțiile pentru internaționalul român
Adevărul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E...
Playtech
Salariul uriaş pe care îl are Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. Românca a recunoscut câţi bani...
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce scrie presa internațională, după ce doi jucători au primit INTERZIS la retragerea lui Leo Messi
Pro FM
Dua Lipa, departe de marile scene, la o nuntă albaneză în familie. Dansul făcut alături de tatăl ei a atras...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Directorul Belding din "Salvați de clopoțel" a murit la 75 de ani: "Era un om minunat"
Adevarul
O fabrică de bere din Germania își închide porțile după aproape 400 de ani. Zeci de angajați rămân fără loc...
Newsweek
4.800 de dosare de pensii pe masa CCR. Primul termen de judecată, în octombrie. Ce au contestat pensionarii?
Digi FM
Demi Moore, despre cele mai importante lecții învățate de la cele trei fiice ale ei: “Sunt cei mai mari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Premieră mondială după 100 de ani. A fost descoperită o nouă specie de pisică sălbatică. Cum arată Leopardus...
Film Now
Cum a aflat Sylvester Stallone că fiul lui a murit la 36 de ani. Telefonul pe care nu-l va uita niciodată...
UTV
Victor Slav a publicat imagini rare cu fiica sa. Sofia a împlinit 10 ani