Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva 2025: Programul complet al Pelerinajului de la Iași

Data publicării:
Pelerinaj Iași, Sfânta Parascheva. Inquam Photos/Casian Mitu
Pelerinaj Iași, Sfânta Parascheva. Inquam Photos/Casian Mitu
Din articol
Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva: programul Pelerinajului de la Iași 2025

Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi va debuta miercuri, 8 octombrie, la ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. După acest moment de rugăciune, racla cu sfintele moaște va fi purtată în procesiunea tradițională și așezată în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne spre închinare credincioșilor până miercuri, 15 octombrie.

Momentele de sărbătoare de la Iaşi, desfăşurate la mijlocul lunii octombrie, constituie o ocazie de întâlnire şi împărtăşire duhovnicească pentru credincioşii ortodocşi din ţară şi din străinătate. În acest an, pelerinii care vor veni la Catedrala Mitropolitană pentru a aduce rugăciuni şi cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva vor avea, de asemenea, posibilitate de a se închina la moaştele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Tesalonic (Grecia), în seara zilei de 11 octombrie.

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva: programul Pelerinajului de la Iași 2025

Miercuri, 8 octombrie 2025

  • 6.00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 6.30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Va participa Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;
  • 7.00: Așezarea sfintelor moaşte spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din faţa Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;
  • 7.00-7.30: Sfinţirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”;
  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

Joi, 9 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 18.00: Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Muzeul Mitropolitan).

Vineri, 10 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană):
  • 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană).

Sâmbătă, 11 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 8.00-12.00: Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași;
  • 12.00–17.00: Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan);
  • 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Catedrala Mitropolitană);
  • 23.30: Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la aeroportul din Iași;
  • 23.50: Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Catedrala Mitropolitană.

Duminică, 12 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-17.00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 19.00-20.30: Pelerinajul „Calea Sfinţilor”. Procesiune cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului;
  • 21.00-0.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași (în Catedrala Mitropolitană).

Luni, 13 octombrie 2025

  • 7.00-11.30: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 21.00-2.00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

Marți, 14 octombrie 2025

  • 7.00-9.00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană);
  • 9.00-12.30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice vor fi date de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iaşi);
  • 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană).

Miercuri, 15 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Editor : C.S.

