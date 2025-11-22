Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum. S-au constituit echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuţu, sector 5, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje. Sunt degajări mari de fum şi pe scara blocului”, a transmis, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse. Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă intervin: 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori şi 6 ambulanţe SMURD.

