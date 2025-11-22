Live TV

News Alert Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc cu 11 etaje din București. Intervenție de amploare a pompierilor

Data publicării:
incendiu buc
Captură foto Digi24

Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum. S-au constituit echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuţu, sector 5, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje. Sunt degajări mari de fum şi pe scara blocului”, a transmis, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse. Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă intervin: 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori şi 6 ambulanţe SMURD.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
klaus si carmen iohannis
1
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
2
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
fata in ninsoare
3
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
4
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
primaria capitalei
5
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
Digi Sport
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
teodorovici rectificare bugetara inquam octav ganea ED_2ogn_5011
Alegeri locale 2025. Cine este Eugen Teodorovici, fostul ministru din perioada guvernelor PSD
BUCURESTI - ALEGERI LOCALE 2025 - GIGI NETOIU - DEPUNERE CANDIDA
Alegeri locale 2025. Cine este Gigi Nețoiu, afaceristul care a trecut prin fotbal, politică și Securitate
Drula candidatura INSTANT_CANDIDATURA_DRULA_PMB_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri locale 2025. Cine este Cătălin Drulă, fostul președinte USR care susține că merge „pe drumul deschis de Nicușor Dan”
INSTANT_CANDIDATURA_ANCA_ALEXANDRESCU_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri locale 2025. Cine e Anca Alexandrescu, moderatoarea TV care i-a consiliat pe Năstase, Ponta, Dăncilă și Dragnea
Târguri de Crăciun din România. Foto Getty Images
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele unde sunt amenajate piețe festive
Recomandările redacţiei
profimedia-0821818353
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a...
JD vance
JD Vance: Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze...
Poliția Română
Taximetrist înjunghiat mortal la Mioveni. Poliția a reținut un...
vgfevgfe
Digi24 vă arată, pas cu pas, ce se întâmplă într-un centru de...
Ultimele știri
Fake news cu o femeie care ar distruge un BMW al Poliţiei, demontat de Ministerul de Interne. „Nu tot ce devine viral este real”
Criza politică din Franța se amplifică: Bugetul pe 2026, respins categoric de Adunarea Națională
Întâlnire surprinzătoare în Biroul Oval: Donald Trump l-a primit pe primarul New York-ului, cu care a avut replici dure în campanie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Simona Păucă, una dintre cele mai titrate gimnaste din România. A bucurat milioane de români...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Din ce face bani Cosmin Olăroiu, de fapt. Ce afaceri are faimosul antrenor și ce pregătește în România
Adevărul
„Taxă pe poluare” pentru mașinile foarte vechi. Cum cresc impozitele
Playtech
Obligaţiile asociaţiei de proprietari în prag de iarnă. Puţini locatari ţin cont de ele, dar aşa e legea
Digi FM
Un actor de 34 de ani a pierdut jumătate de plămân din cauza unui cancer rar: "Un iad! Nu beau, nu fumez, cum...
Digi Sport
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
Pro FM
„Mi-au dat lacrimile. Te iubesc atât de mult”. Harper Beckham, impresionată să-și vadă fratele pe scenă, în...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile...
Newsweek
Arhivele Naționale eliberează gratuit adeverințe la pensie în 12 luni. Cu 800 lei le ai în 10 zile. De ce?
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Top 9 cele mai sănătoase rase de câini. Acești patrupezi pot reduce drastic costurile la veterinar, spun...
Film Now
Publicul o adoră pentru filmele sale, dar acasă este doar mama. Ce vârstă au copiii actriței Scarlett...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...