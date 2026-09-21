Un incendiu violent a izbucnit în Drobeta-Turnu Severin. Arde un depozit de hârtie. Flăcările s-au extins pe o suprafață uriașă, iar din cauza fumului gros, locatarii au primit mesaj RO-Alert.

Pentru stingerea incendiului intervin zeci de pompieri, atât din județul Mehedinți, cât și din județele limitrofe - Gorj, Dolj și Caraș-Severin.

Focul s-a extins de mult din cauza vântului puternic. Se intervine și la această oră cu mai multe autospeciale cu apă și spumă.

Locatarii din zona respectivă au primit mesaj RO-Alert pentru că sunt degajări mari de fum.

Editor : M.B.