Video Incendiu puternic la un depozit de hârtie din Drobeta-Turnu Severin. A fost emis mesaj RO-Alert Data publicării: 21.09.2026 16:46 Sursa: captură video Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un incendiu violent a izbucnit în Drobeta-Turnu Severin. Arde un depozit de hârtie. Flăcările s-au extins pe o suprafață uriașă, iar din cauza fumului gros, locatarii au primit mesaj RO-Alert. Sorin Grindeanu îl îndeamnă pe Siegfried Mureșan să-și depună mandatul: „Să nu pierdem timpul” Val de frig peste România: temperaturi cu 12 grade mai mici Elif Eralp, fiica unor etnici turci, ar putea deveni noul primar al Berlinului Noul trend în familiile din România: tot mai mulți tați își iau concediu pentru creșterea copilului. Sociolog: „E normal să fie așa” Banii și distanța blochează accesul medical. Ce spun românii care nu au ajuns la doctor de peste un deceniu Comuna care dă o lecție Guvernului. Elevii primesc zilnic la școală o masă caldă, plătită de Uniunea Europeană Ludovic Orban acuză un blat între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu: „Vor ca următoarea desemnare să devină acceptabilă” Primarul Caracalului și-a anunțat demisia. Cum și-a motivat Ion Doldurea decizia de a se retrage din funcție Ce ar putea declanșa activarea Articolului 5 al NATO? C. Diaconescu: „Decizia nu este rezervată doar atacurilor militare convenționale” Pentru stingerea incendiului intervin zeci de pompieri, atât din județul Mehedinți, cât și din județele limitrofe - Gorj, Dolj și Caraș-Severin.Focul s-a extins de mult din cauza vântului puternic. Se intervine și la această oră cu mai multe autospeciale cu apă și spumă.Locatarii din zona respectivă au primit mesaj RO-Alert pentru că sunt degajări mari de fum. Editor : M.B. Etichete: incendiu drobeta turnu severin ro alert Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Călin Georgescu a ajuns la sediul DIICOT. Bani ceruți pentru campania electorală... 2 Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și... 3 Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are... 4 Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani... 5 Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani